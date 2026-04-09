אדר עם רועה: רטנר רוצה להוביל מול באר שבע

כשהוא רק בן 23, ספק אם רבים הם השחקנים שבגיל כה צעיר, עברו כל כך הרבה אירועים בקריירה, כפי שחווה שחקן ההתקפה של בני יהודה, אדר רטנר. רק כעת, לאחר לא מעט שנים בהן חיכה להגיע למעמדים הגדולים של הכדורגל הישראלי, הוא יזכה לקצת שקט והזדמנות להוכיח את עצמו, דווקא מול הפועל באר שבע, הקבוצה אשר כמעט צירפה אותה לאחרונה לשורותיה, אך לכך נחזור בהמשך.

מסלול הקריירה של רטנר כלל לא מעט שינויים: הוא החל את דרכו בהפועל פתח תקווה, עבר לעירוני רמת השרון, משם לבית"ר טוברוק שבהמלצת המאמן המקצועי במועדון באותה התקופה, זאב זלצר, אפילו עבר לפרק זמן של כמעט שנתיים לחו"ל, למחלקת הנוער של ויסבאדן הגרמנית, שכיום קבוצת הבוגרים שלה משחקת בליגה הגרמנית השלישית.

המגורים בגרמניה לא היו פשוטים: נסיעה של שעה מדי יום מביתו בפרנקפורט הדי סמוכה למגרש האימונים, הקשתה על ילד שאז עוד היה בן 16, כאשר כיאה לילד הצעיר הישראלי, המציאות הצבאית וחובת הגיוס, החזירה אותו בגיל 17, ישירות לשנת הנוער הראשונה שלו בהפועל ר"ג, המועדון שמזוהה עימו יותר מכל עד כה בקריירה. אך לפחות דרכון גרמני, שיקל עליו בהמשך אם יעבור לאירופה, נוצר מהסיפור.

אדר רטנר (שחר גרוס)

לפני שניגע בתחילת קריירת הבוגרים, זה הזמן להכיר את משפחת רטנר, שרובה עוסקת בכדורגל: כשהאח השני בגודלו, אדר, יעלה למגרש מחר באצטדיון בלומפילד, אחיו הגדול יותר, שמשרת ביחידה מסווגת כלוחם, בכלל עסוק במשימות אחרות: הגנה על מדינת ישראל. אולי הפסקת האש הזמנית, תקל עליו בצפייה.

מלבד אדר, גם האח ישי הוא שחקן כדורגל, שמשחק בקריית מלאכי מליגה א', כאשר את מירב הכותרות תפס נבות, האח בן ה-18, שפרץ בסערה לכדורגל הישראלי ולהרכב של מכבי חיפה. אצל נבות, השבוע באצטדיון בלומפילד החל עם הרחקה מול הפועל ת"א והפסד לאדומים ביחד עם הירוקים, כאשר אדר ינסה לתקן את הרושם.

נבות רטנר (עמרי שטיין)

אחיו בן ה-17, ארן, הוא ג'ודואי, בעוד ינון בן ה-15 וינאי בן ה-13, משחקים במחלקת הנוער של הפועל ר"ג. בתור שחקן שיודע לבשל, אפשר גם למצוא קשר בין אדר לבין האבא יריב, שעד לפני תקופה מסוימת החזיק במאפייה, כאשר ביחד עם האמא עפרה, משפחת רטנר מתגוררת בנירית יישוב קהילתי באזור השרון.

הפציעה והחוזה הנמוך שהוצע

בחזרה לכדורגל: הפרק אצל האורדונים שהחל בקבוצת הנוער, הגיע לאחר שדני היימן וחיים כהן לחצו לצרפו, כאשר בשנתו השנייה, הוא הספיק כבר להשתלב בקבוצת הבוגרים. העונה המשמעותית בנוער, בתוספת משחק מצוין מול קבוצת הנוער של מ.ס אשדוד, הובילה אפילו את מאמן נבחרת ישראל כיום, רן בן שמעון, שאז עוד שימש כמאמן הקבוצה הבוגרת, להמליץ לצרפו, אך יו"ר הקבוצה דאז, עינב חזנולד, שאליו עוד נחזור בהמשך, הטיל וטו.

עינב חזנוולד (שחר גרוס)

לאחר שנה וחצי בקבוצה הבוגרת, הגיע המכשול: פציעה ברצועה הצולבת, שהגיעה בגיל 19 (השנייה לאחר פציעה ראשונה בגיל 13), במחזור השני של עונת 2022/23, הרסה לו את כל העונה. לעונת 2023/24, הגיע רטנר במעמד פחות טוב, כשחקן אשר מחלים מפציעה וכדי להבין כמה בעייתית הייתה אותה עונה, מספיק להסתכל על כך שבר"ג לא היו שלמים עם השארתו ועשו זאת, רק לאחר הצעה לחוזה נמוך מאוד.

"בוא תחתום על חוזה חדש, אבל בשכר של 2,500 שקלים", אמרו בצוות. אלא שחזנוולד, שעד היום נמצא בקשרים מצוינים עם המשפחה, התערב והעניק לו חוזה מכובד יותר, בדרך לחתימה על חוזה חדש. הפריצה הגדולה הגיעה בעונה שעברה תחת המאמן איציק ברוך: שבעה שערים היו לרטנר בליגה, בדרך לעונה שהסתיימה במאבקי עלייה לליגת העל והעפלה לרבע גמר גביע המדינה מול הפועל ת"א.

אלא שהסיפור מול הפועל ת"א, לא היה רק משחק הגביע, אלא גם הניסיונות להחתימו בחודש ינואר, כאשר רטנר היה נחוש לעבור לליגת העל. מחול השדים סביב העסקה, גרם לכך שרטנר לא בדיוק שיחק ובאחד המשחקים, כשהגיע למגרש באום אל פאחם, גילה שהוא לא משחק.

הפריצה הגדולה הגיעה בעונה שעברה. אדר רטנר (אופיר מגדל)

היה קרוב לליגת העל

בר"ג הטילו קשיים ולמרות שהיה נראה שהעסקה בדרך לסגירה, היא פוצצה בסוף ולאחר שיחה קשה עם המאמן ברוך, רטנר מצא את עצמו נשאר בר"ג ורגע לפני שראה את עצמו בליגת העל, הוא היה צריך לחזור למציאות בלאומית, כשגם הקהל, לא אהב את העובדה שהשחקן רצה לעזוב בשיא מאבקי העלייה.

"בסוף, הוא היה שחקן הבית שהכי אהב את המועדון. היה בא למשחקי מחלקת הנוער, לקבוצת הכדורסל והיה כמו אוהד שרוף של המועדון. ברגע שהוא הביע רצון לעזוב התהפכו עליו כל האוהדים וזה היה ממש צורם ולא הוגן", אמר השבוע מעורב בסוד העניינים.

בראיון שערך בתחילת העונה ל-ONE, התייחס רטנר לנושא: "אני חושב שככל שאני גדל אני מבין שיש קשר ישיר בין התמודדויות נפשיות לפציעות. אני לא יודע אם יודעים, אבל כשהסתיימה הסאגה עם הפועל ת"א, כבר במשחק הראשון קרעתי את השריר האחורי. חלק דיברו על שביתה איטלקית, אבל אלו דברים לא נכונים. אני הראיתי נכונות לשחק גם כשהעסקה הייתה כמעט סגורה וגם כשידעתי שאני רגל וחצי בחוץ. את האמת? באיזשהו שלב פשוט מחקתי את כל אתרי הספורט ועד היום אני בלי אתרים. זה מוסר ההשכל שהסקתי מהנושא הזה".

אדר רטנר ומוחמד הינדי במאבק (ראובן שוורץ)

אז רטנר פתח את העונה הנוכחית בר"ג, אך לכולם היה ברור שזה רק עניין של זמן עד שיימכר, שחלון ינואר האחרון, היה המפנה. הפועל פ"ת של עומר פרץ התעניינה אך הסכימה לשלם 300,000 שקלים בעוד הדרישה של ר"ג הייתה כמעט לסכום כפול. גם מכבי פ"ת של אבי לוזון גילתה עניין אך ירדה מהנושא ולבסוף, במו"מ בזק, דווקא בני יהודה הייתה זו שקלטה אותו, כשחתם על חוזה ארוך טווח באמצעות סוכנו שלומי בן עזרא.

אלא שלא רבים יודעים, שדווקא הקבוצה אותה יפגוש הערב, הפועל ב"ש, הייתה חזק במרוץ לצרפו. יתרה מכך, בימים שלפני המעבר לזהובים, ב"ש שקלה לרכוש אותו, כשבמסגרת אותן שיחות, השיח אפילו כיוון לרכישה והשאלה לפרק זמן מסוים לבני יהודה. לבסוף, בב"ש החליטו לסגת מהעסקה ורטנר חתם ישירות בשורות הזהובים.

קרוב לחצי מיליון שקלים שילם אלירן עובד עבור רטנר, שהיה חלק ממהפכת ינואר שביצע המאמן אלי לוי והוכיחה את עצמה. שמונה משחקים חלפו מאז הגיע, כשהוא הספיק לכבוש שער גורלי ברבע הגמר מול בית"ר ירושלים כבר כשנזרק למים במשחק הבכורה ולפני שבועיים אף סחט פנדל שהוביל לניצחון על הפועל עפולה.

אדר רטנר והשער מול בית"ר (אורן בן חקון)

בבני יהודה, לוי יודע להשתמש בו גם כחלוץ 9, בדומה לתפקוד המגוון אותו ניסו בר"ג. "יש בו מהירות, כוח, אחד על אחד ובעיטה טובה בשתי הרגליים. יש לו את כל החבילה והוא רק צריך לדעת להוציא מזה את המירב", החמיא לו מאמנו בעונה שעברה, איציק ברוך.

אז רטנר לא ויתר על ליגת העל: השאיפה הראשונית, היא להעפיל עם הזהובים לליגה הבכירה, מטרה שנראתה לא ריאלית במיוחד עם חתימתו אך משבוע לשבוע הופכת לברת השגה. גם אם לא, בחוזהו הוכנס סעיף העומד על חצי מיליון שקלים לקבוצה בליגת העל בקיץ. בכל אופן, הערב, במעמד כה יוקרתי, תהיה לו הזדמנות להוכיח שהוא שייך לרמות הגבוהות.

יוכיח את עצמו מול ב"ש? רטנר בועט (רועי כפיר)

תהיו בטוחים, שרטנר, כפי שעשה לאורך כל הקריירה הקצרה ומרובת האירועים שלו, לא יוותר. "החוצפן החיובי", שהתגבר על לא מעט קשיים וידע לעמוד על שלו, מוכן לאתגר: "אני מאוד אוהב להיות במרכז העניינים, אני אוהב להיות שם בכל רגע, בכל אתגר, בכל פיגור. כמו שאמרתי, אני אוהב את היציאה מאזור הנוחות וזה מוציא ממני דברים טובים. אני לא יודע שובע, בטח לא בעולם הכדורגל: עברתי פגיעות ברצועות הצולבות, אבל כל פציעה שכזאת רק גרמה לי יותר לרצות להצליח ונתנה לי כלים להתמודד עם רגעים פחות נעימים. אני מאוד אובססיבי לקריירה שלי ומאוד מאוד אוהב את המקצוע שלי. בסוף זה מה שמוביל אותי".

גם האח נבות, האח הקרוב ביותר אליו, עימו הוא מתייעץ על הכול והשניים מתווים דרך האחד לשני וכל בני קבוצת הוואטסאפ המשפחתית יתמכו מהבית. רטנר, יקווה לכך שקבוצתו הנוכחית תהיה קצת יותר ווינרית מאשר האופי בשנים האחרונות של הקבוצה אותה הוא אוהד, מנצ'סטר יונייטד.