"הבחירה שלכם מעידה על תעצומות נפש"

בהפועל חיפה קיימת אכזבה מהיכולת שהציגה הקבוצה בהפסד 4:1 למכבי תל אביב ביום ראשון האחרון, ופניה כבר למשחק בשבת נגד מכבי נתניה. בינתיים, במועדון מהכרמל הביעו את הערכתם כלפי השחקנים הזרים של הקבוצה.

בעלי המועדון, יואב כץ, והמנכ"ל איתי רק, העבירו עם הידיעה על הפסקת האש עם איראן מכתב אישי לששת השחקנים הזרים של הקבוצה שבחרו להישאר בישראל על אף הלחימה.

במכתב, שנשלח לדאריו ז'ופאריץ', איוואן קריצ'אק, אנדריאה רדולוביץ, סאנה גומז, רג'יס אנדו וסנדרו אלטונשוילי, כתבו: “שחקנים יקרים, בימים מורכבים אלה, שבהם מדינת ישראל מתמודדת עם תקופה מאתגרת, אנו חשים צורך עמוק להביע בפניכם את הערכתנו הכנה.

שחקני הפועל חיפה (עמרי שטיין)

הבחירה שלכם להישאר כאן, לצד המועדון והקהילה, אינה מובנת מאליה. היא מעידה על תעצומות נפש, על אופי יוצא דופן ועל מחויבות אמיתית לסמל שעל חולצתכם ולקהילת הפועל חיפה. הנוכחות שלכם כאן במהלך הלחימה מעניקה כוח רב לאוהדים, לצוות ולכל משפחת הפועל חיפה, ומהווה הוכחה חיה לכך שהספורט והחיבור האנושי חזקים מכל קושי.

אנו רוצים להדגיש כי המועדון עומד לרשותכם בכל עניין ודבר. אנו מחויבים להמשיך ולספק לכם את המעטפת התומכת והבטוחה ביותר, ולוודא שתרגישו בבית , גם כשהבית רחוק. תודה לכם על הנאמנות, על המקצוענות ועל השותפות לדרך. אנחנו גאים בכם ומוקירים אתכם מאוד. בהערכה רבה ובחיבוק חם”.