ליגת העל Winner 25-26
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4826-4625הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

"הבחירה שלכם מעידה על תעצומות נפש"

בעלי הפועל חיפה יואב כץ שלח לשחקני הזרים שנשארו בארץ בזמן הלחימה עם איראן מכתב ובו כתב: "מביע את הערכתי, זה אופי יוצא דופן ומחויבות אמיתית"

יואב כץ (עמרי שטיין)
יואב כץ (עמרי שטיין)

בהפועל חיפה קיימת אכזבה מהיכולת שהציגה הקבוצה בהפסד 4:1 למכבי תל אביב ביום ראשון האחרון, ופניה כבר למשחק בשבת נגד מכבי נתניה. בינתיים, במועדון מהכרמל הביעו את הערכתם כלפי השחקנים הזרים של הקבוצה.

בעלי המועדון, יואב כץ, והמנכ"ל איתי רק, העבירו עם הידיעה על הפסקת האש עם איראן מכתב אישי לששת השחקנים הזרים של הקבוצה שבחרו להישאר בישראל על אף הלחימה.
במכתב, שנשלח לדאריו ז'ופאריץ', איוואן קריצ'אק, אנדריאה רדולוביץ, סאנה גומז, רג'יס אנדו וסנדרו אלטונשוילי, כתבו: “שחקנים יקרים, בימים מורכבים אלה, שבהם מדינת ישראל מתמודדת עם תקופה מאתגרת, אנו חשים צורך עמוק להביע בפניכם את הערכתנו הכנה.

שחקני הפועל חיפה (עמרי שטיין)

הבחירה שלכם להישאר כאן, לצד המועדון והקהילה, אינה מובנת מאליה. היא מעידה על תעצומות נפש, על אופי יוצא דופן ועל מחויבות אמיתית לסמל שעל חולצתכם ולקהילת הפועל חיפה. הנוכחות שלכם כאן במהלך הלחימה מעניקה כוח רב לאוהדים, לצוות ולכל משפחת הפועל חיפה, ומהווה הוכחה חיה לכך שהספורט והחיבור האנושי חזקים מכל קושי.

אנו רוצים להדגיש כי המועדון עומד לרשותכם בכל עניין ודבר. אנו מחויבים להמשיך ולספק לכם את המעטפת התומכת והבטוחה ביותר, ולוודא שתרגישו בבית , גם כשהבית רחוק. תודה לכם על הנאמנות, על המקצוענות ועל השותפות לדרך. אנחנו גאים בכם ומוקירים אתכם מאוד. בהערכה רבה ובחיבוק חם”.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
