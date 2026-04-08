נבחרת הנשים בכדוריד הפסידה 38:23 לאוסטריה

נבחרת הנשים הפסידה הערב (רביעי) לאוסטריה 38:23 במשחק ביתי שנערך בקוזאני שביוון וביום ראשון תסיים את קמפיין מוקדמות אליפות אירופה, במשחק חוץ בספרד.

הפתיחה הייתה רעה. משוויון 1:1 האוסטריות רצו ללא יותר מדי הפרעה, עם הרבה מאוד איבודים של הנבחרת וברחו ל-2:13. מי ששינתה את המשחק הייתה השוערת מעיין עמרם שנתנה דקות טובות לנבחרת ועם שערים של טפליצקי וג'רבי הנבחרת צימקה ל-17:9 במחצית.

את המחצית השנייה הנבחרת פתחה עם שערים של שיר וקרט ועמית איזק שהקטינו את התוצאה ל-17:11. הנבחרת עוד נשארה קרובה עד פיגור 21:14, אבל כאן העייפות הכריעה את הנבחרת. האוסטריות רצו למתפרצות קלילות וניצחו את המשחק שככל הנראה ייתן להן כרטיס לאליפות אירופה.

הבקיעו לישראל: שיר וקרט 9, שירה ג'רבי 4, קרן טפליצקי, יעל שוהם, עמית איזק 2 כ"א, מאי יולזרי, אנה לזינסקה, מור שאול 1 כ"א.

שוערת: מעיין עמרם 7 עצירות מ-34 זריקות ב-21 אחוזים.