יום רביעי, 08.04.2026 שעה 22:30
ספורט אחר  >> כדוריד

נבחרת הנשים בכדוריד הפסידה 38:23 לאוסטריה

הכחולות-לבנות לא הצליחו לעמוד בקצב של האוסטריות, שמצדן שמרו על הפסגה. הנבחרת תסגור בראשון את קמפיין מוקדמות אליפות אירופה במשחק חוץ נגד ספרד

נבחרת הנשים בכדוריד (איגוד הכדוריד)
נבחרת הנשים בכדוריד (איגוד הכדוריד)

נבחרת הנשים הפסידה הערב (רביעי) לאוסטריה 38:23 במשחק ביתי שנערך בקוזאני שביוון וביום ראשון תסיים את קמפיין מוקדמות אליפות אירופה, במשחק חוץ בספרד.

הפתיחה הייתה רעה. משוויון 1:1 האוסטריות רצו ללא יותר מדי הפרעה, עם הרבה מאוד איבודים של הנבחרת וברחו ל-2:13. מי ששינתה את המשחק הייתה השוערת מעיין עמרם שנתנה דקות טובות לנבחרת ועם שערים של טפליצקי וג'רבי הנבחרת צימקה ל-17:9 במחצית.

את המחצית השנייה הנבחרת פתחה עם שערים של שיר וקרט ועמית איזק שהקטינו את התוצאה ל-17:11. הנבחרת עוד נשארה קרובה עד פיגור 21:14, אבל כאן העייפות הכריעה את הנבחרת. האוסטריות רצו למתפרצות קלילות וניצחו את המשחק שככל הנראה ייתן להן כרטיס לאליפות אירופה.

הבקיעו לישראל: שיר וקרט 9, שירה ג'רבי 4, קרן טפליצקי, יעל שוהם, עמית איזק 2 כ"א, מאי יולזרי, אנה לזינסקה, מור שאול 1 כ"א.
שוערת: מעיין עמרם 7 עצירות מ-34 זריקות ב-21 אחוזים.

