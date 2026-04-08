יום רביעי, 08.04.2026 שעה 21:02
כדורגל ישראלי >> גביע המדינה

"פונים להתאחדות בדרישה לדחות את חצי הגמר"

על רקע הפסקת האש, ארגון אוהדי בני יהודה בקריאה נחרצת לפני חצי גמר הגביע: "לא ניתן יד לכמות מצומצמת, נעמוד בשערים ולא ניתן לאף אחד להיכנס"

|
אוהדי בני יהודה (חגי מיכאלי)
יממה לפני משחק חצי גמר גביע המדינה מול הפועל באר שבע ועל רקע הפסקת האש במלחמה מול איראן, פרסם הערב (רביעי) ארגון אוהדי בני יהודה ‘lions army’ מסר חד משמעי בנוגע לנוכחות הקהל מחר.

״אין כדורגל בלי אוהדים. אנחנו פונים אל ההתאחדות לכדורגל בדרישה ברורה לדחות את משחק הגביע הקרוב ביום ה׳ או לפתוח את השערים ולאפשר לקהל להגיע ולתמוך בקבוצה שלו. לא ניתן יד לכמות מצומצמת של כניסת אוהדים, נעמוד בשערים ולא ניתן לאף אחד להיכנס. זה או כולם, או אף אחד!״, נכתב בהודעת הארגון.

“זה לא שוויוני שמשחק אחד נהנה מקהל והשני במגרש ריק”

“הכדורגל שייך לאוהדים. בלי הקהל ביציעים זה לא אותו משחק, לא אותה אווירה, ולא אותו רגש. אין דבר כזה חצי גמר אחד עם קהל וחצי גמר בלי קהל,במשך שנים, משחקי חצי הגמר נשמרו בצורה הוגנת בהצגה כפולה או יום אחרי יום. זה לא שוויוני שמשחק אחד נהנה מקהל, מאווירה, מדחיפה מהיציע ומשחק שני נזרק למגרש ריק, בלי קהל ובלי אווירה״, הוסיפו.

אוהדי בני יהודה בתפאורה (שחר גרוס)אוהדי בני יהודה בתפאורה (שחר גרוס)

“במידה ושתי הדרישות הללו לא יתקבלו, ארגון האוהדים קורא לכל אוהדי בני יהודה להגיע לאצטדיון בלומפילד, להתאסף מחוץ לשערים, לעודד יחד, ולהרים עידוד שלא ישכח אף פעם. הארגון ידאג להקרנה משותפת של המשחק״, הבהירו. 

“מרימים את הקבוצה שלנו גם מבחוץ. לא מוותרים על החוויות שלנו. לא מוותרים על הקבוצה שלנו. בנוסף לקראת הצהריים 16:00 ניפגש במלון משם הקבוצה תצא לכיוון המגרש וניתן אווירה. אנחנו קוראים לכולם להגיע״.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
