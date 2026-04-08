"פונים להתאחדות בדרישה לדחות את חצי הגמר"

יממה לפני משחק חצי גמר גביע המדינה מול הפועל באר שבע ועל רקע הפסקת האש במלחמה מול איראן, פרסם הערב (רביעי) ארגון אוהדי בני יהודה ‘lions army’ מסר חד משמעי בנוגע לנוכחות הקהל מחר.

״אין כדורגל בלי אוהדים. אנחנו פונים אל ההתאחדות לכדורגל בדרישה ברורה לדחות את משחק הגביע הקרוב ביום ה׳ או לפתוח את השערים ולאפשר לקהל להגיע ולתמוך בקבוצה שלו. לא ניתן יד לכמות מצומצמת של כניסת אוהדים, נעמוד בשערים ולא ניתן לאף אחד להיכנס. זה או כולם, או אף אחד!״, נכתב בהודעת הארגון.

אוהדי בני יהודה בתפאורה (שחר גרוס)

“זה לא שוויוני שמשחק אחד נהנה מקהל והשני במגרש ריק”

“הכדורגל שייך לאוהדים. בלי הקהל ביציעים זה לא אותו משחק, לא אותה אווירה, ולא אותו רגש. אין דבר כזה חצי גמר אחד עם קהל וחצי גמר בלי קהל,במשך שנים, משחקי חצי הגמר נשמרו בצורה הוגנת בהצגה כפולה או יום אחרי יום. זה לא שוויוני שמשחק אחד נהנה מקהל, מאווירה, מדחיפה מהיציע ומשחק שני נזרק למגרש ריק, בלי קהל ובלי אווירה״, הוסיפו.

“במידה ושתי הדרישות הללו לא יתקבלו, ארגון האוהדים קורא לכל אוהדי בני יהודה להגיע לאצטדיון בלומפילד, להתאסף מחוץ לשערים, לעודד יחד, ולהרים עידוד שלא ישכח אף פעם. הארגון ידאג להקרנה משותפת של המשחק״, הבהירו.

“מרימים את הקבוצה שלנו גם מבחוץ. לא מוותרים על החוויות שלנו. לא מוותרים על הקבוצה שלנו. בנוסף לקראת הצהריים 16:00 ניפגש במלון משם הקבוצה תצא לכיוון המגרש וניתן אווירה. אנחנו קוראים לכולם להגיע״.