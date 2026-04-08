ליגת ווינר סל 25-26
361473-174919הפועל ת"א
331378-165417מכבי ת"א
301297-139017הפועל העמק
301494-161617בני הרצליה
291367-148617הפועל ירושלים
261424-138217הפועל חולון
251501-148017הפועל ב"ש/דימונה
241571-150018עירוני רמת גן
241412-138117מכבי ראשל"צ
231555-144717עירוני קריית אתא
221456-133917עירוני נס ציונה
211604-145418מכבי רעננה
201429-123417הפועל גליל עליון
201463-131217אליצור נתניה

עודד קטש: רגע של גאווה גדולה, עם אחריות

מאמן מכבי ת"א לאחר הארכת החוזה במועדון ב-3 שנים נוספות: "האוהדים הם הלב והנשמה של המועדון. נכון, אני לא תמיד מחייך, אבל אני תמיד מתרגש מכם"

עודד קטש (IMAGO)
עודד קטש (IMAGO)

מכבי תל אביב נמצאת בעיצומה של עונה מאתגרת במיוחד, כשהמאבק על הכניסה לפליי-אין מגיע לשיאו. לצד זה, במשך תקופה ארוכה ריחפה מעל המועדון סוגיית עתידו של עודד קטש, שחוזהו אמור היה להסתיים בסיום העונה. אלא שהיום (רביעי) הגיע השינוי שחיכו לו במועדון, כשהצהובים הודיעו רשמית כי המאמן האריך את חוזהו לשלוש שנים נוספות.

כבר קודם לכן נחשף בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE כי קטש צפוי להמשיך במועדון, לאחר שב-ONE פורסם גם על הכוונה להאריך את ההתקשרות עמו. כעת זה הפך לרשמי, כשהמאמן חתם על חוזה חדש לשלוש עונות נוספות, במסגרתו צפוי להשתכר סכום גבוה של כ-1.1 מיליון דולר לעונה, בהתאם לסיכום בין הצדדים.

עודד קטש אמר: “אני שמח ומאושר להמשיך להוביל את מועדון הכדורסל המפואר של מכבי תל אביב לעוד הרבה שנים קדימה. מבחינתי, זהו רגע חשוב שמכיל בתוכו גם גאווה גדולה וגם אחריות אדירה. אני יודע שלא מדובר רק בהבעת אמון אישית, אלא גם במחויבות גדולה למקצוענות, ליציבות ולהמשכיות, שהכרחיות כל כך להצלחתו של כל ארגון, ובוודאי של מועדון הכדורסל מכבי תל אביב”.

עודד קטש חותם על החוזה החדש (מכבי Rapyd תל אביב)עודד קטש חותם על החוזה החדש (מכבי Rapyd תל אביב)

קטש המשיך: “אני רוצה להודות בראש ובראשונה לבעלים, להנהלה של המועדון ולקלאודיו, על האמון, והמאמץ בדרך המשותפת. זה לא ברור מאליו. ניווט מקצועי ואחראי של קבוצת כדורסל, הוא תמיד משימה מורכבת, ובוודאי במציאות שנכפתה עלינו בשנים האחרונות בישראל. זאת אף פעם לא עבודה של אדם אחד, זה תמיד יהיה תוצר של עבודת צוות שחייב לפעול בתיאום, במסירות ובמחויבות מלאה”.

“אני לא תמיד מחייך, אבל אני תמיד מתרגש מכם”

עוד מהמאמן: “לכן, חשוב לי להודות לצוות המסור שעובד איתי יום יום: עוזרי המאמן, המאמנים האישיים, צוות הפיזיו, הצוות הרפואי, הצוות התומך, אנשי המשרד וכל המעטפת של משפחת מכבי. אני מאוד מעריך כל אחד ואחת מכם ושמח שאתם חלק מהעשייה. חשוב לי להודות גם לשחקנים שליוו ומלווים אותי לאורך השנים, אנחנו עוברים יחד תקופות מאתגרות ואני מודה לכולם על הדרך המשותפת”.

לסיכום: “לאוהדים הצהובים, אתם הלב הפועם של המועדון, הנשמה שלו והכוח שמניע אותו קדימה. אתם השחקן השישי ולפעמים החמישי, הקסם של ההיכל, ותרומתכם למועדון, לסמל, לקבוצה ולשחקנים היא עצומה. גם ברמה האישית, התמיכה שלכם מרגשת אותי ומוערכת יותר מכל מילה שאפשר לכתוב. נכון, אני לא תמיד מחייך, אבל אני תמיד מתרגש מכם".

