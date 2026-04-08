ענת ליליאור הפסידה בסיבוב השני בליגת ה-WSL

ענת ליליאור הפסידה בסיבוב השני בתחרות הראשונה שלה מהסבב המקצועני בגלישת גלים בליגת ה-WSL, שנמשכה הבוקר (רביעי) בחוף בלס בעיר ויקטוריה שבאוסטרליה.

ענת התחרתה לראשונה בליגת ה-WSL, לאחר שעשתה היסטוריה והפכה לגולשת הגלים הישראלית הראשונה שמופיעה לתחרות. כזכור, בתחילת השבוע היא עברה את הסיבוב הראשון עם ניצחון על ואנה פיירו הצרפתייה, אך לא העפילה לשלב נוסף.

התנאים לא היו אופטימליים

בסיבוב השני של התחרות ליליאור צברה 6.76 נקודות מול בטילו סאקורה ג'ונסון, הגולשת מהוואי שהשיגה 10.93 נקודות. השתיים יצאו לים בתנאים לא אופטימליים, כך שהישראלית הצליחה לקבל על השני הגלים הכי טובים שלה ציונים נמוכים של 3.93 נקודות ו-2.83 בלבד בלבד. בעקבות זאת, ליליאור לא הצליחה להעפיל לשלב רבע הגמר בתחרות.

זו רק תחילת הדרך של גולשת הגלים הישראלית, שתמשיך להשתתף בתחרויות מסבב האליפות של ה-WSL לנשים במשך השנה הקרובה. התחרויות בליגת ה-WSL ישודרו בערוץ ONE.