361473-174919הפועל ת"א
331378-165417מכבי ת"א
301297-139017הפועל העמק
301494-161617בני הרצליה
291367-148617הפועל ירושלים
261424-138217הפועל חולון
251501-148017הפועל ב"ש/דימונה
241571-150018עירוני רמת גן
241412-138117מכבי ראשל"צ
231555-144717עירוני קריית אתא
221456-133917עירוני נס ציונה
211604-145418מכבי רעננה
201429-123417הפועל גליל עליון
201463-131217אליצור נתניה

מכבי ת"א הכריזה: קטש האריך את חוזהו במועדון

חשיפת "שיחת היום": הצהובים הודיעו שהמאמן, שכבר 4 עונות במועדון, ימשיך לעוד 3 שנים. מזרחי: "הסיכום היה מהיר". ירוויח 1.1 מיליון דולר לעונה

עודד קטש חותם על החוזה לצד שמעון מזרחי וקלאודיו קולדבלה (מכבי תל אביב)
מכבי תל אביב נמצאת בשיאה של עונה מאתגרת במיוחד והמאבק כדי להיכנס לפליי-אין בשיא שלו, אבל אם יש דבר אחד שריחף מעל המועדון במשך תקופה מאוד ארוכה וזו העובדה שעודד קטש מסיים חוזה בסוף העונה. אז המשפט הזה היה נכון עד היום (רביעי), כאשר הצהובים הכריזו את ההודעה שהאוהדים חיכו לה כל כך – המאמן האריך את חוזהו בשלוש שנים נוספות.

על כך שהמאמן סגור במכבי תל אביב ויאריך את חוזהו נחשף לראשונה בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE, כשכבר לפני כן פורסם ב-ONE על הכוונה להאריך לו חוזה. קטש חתם על חוזה כאמור לשלוש עונות נוספות בקבוצה, והוא צפוי להרוויח סכום מכובד מאוד של לא פחות מ-1.1 מיליון דולר לעונה, לפי הסיכום בין הצדדים, כשיש אופציה לעוד עונה גם. בנוסף, כפי שפרסמנו, המנהל המקצועי קולדבלה ניהל את המו”מ מול גיא הראל, כאשר מי שעוד היו בעניינים אלו שמעון מזרחי והמנכ”ל אבי בן טל.

שמעון מזרחי: “הדרך להסכם הייתה מהירה ויעילה”

"שמח אנוכי לבשר כי לאחר ארבע עונות בהן אוחז עודד קטש בשרביט המאמן במכבי תל אביב, מהן כשלוש עונות משחקים קשוחות ומרובות באתגרים בהן קיימה הקבוצה את משחקיה הביתיים מחוץ לישראל, בבלגרד, וזאת בעקבות המצב הביטחוני, היה זה אך טבעי ומתבקש כי עודד, אשר אף גדל במועדון, ימשיך בתפקידו כמאמנה הראשי של הקבוצה לפחות למשך שלוש העונות הבאות", מסר יושב ראש המועדון שמעון מזרחי.

עוד משמעון מזרחי: "הואיל והיה מפגש רצונות משני הצדדים, הדרך לחתימה על ההסכם הייתה מהירה ויעילה. המועדון רואה בנושא ההמשכיות חשיבות רבה ויעשה את המירב והמיטב גם לגבי שחקנים בקבוצה. נאחל לעודד הצלחה רבה בהובלת הקבוצה בהמשך דרכו במועדון".

קולדבלה: “צעד משמעותי עבור הארגון”

“חידוש חוזהו של המאמן הראשי שלנו הוא צעד משמעותי עבור הארגון. במהלך השנים האחרונות עודד הפגין אופי יוצא דופן, מסירות ומחויבות, מה שהופך את ההחלטה הזו לטבעית ואסטרטגית כחלק מהמשך הבנייה לעתיד". סיפר קלאודיו קולדבלה, המנהל המקצועי של הצהובים.

עוד ממנו: "עודד מביא עמו איכויות אנושיות ומקצועיות יוצאות דופן, לצד מנהיגות חזקה שתוביל אותנו לעתיד מזהיר ומוצלח. נוכחותו תהיה משמעותית בחיזוק האחדות שלנו ובהמשך פיתוח הזהות האמיתית והייחודית של מכבי. ברצוני להודות גם לבעלי הקבוצה על התמיכה ושיתוף הפעולה שלהם בהגעה להסכם הזה”.

