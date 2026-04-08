מכבי ת"א הכריזה: קטש האריך את חוזהו במועדון

מכבי תל אביב נמצאת בשיאה של עונה מאתגרת במיוחד והמאבק כדי להיכנס לפליי-אין בשיא שלו, אבל אם יש דבר אחד שריחף מעל המועדון במשך תקופה מאוד ארוכה וזו העובדה שעודד קטש מסיים חוזה בסוף העונה. אז המשפט הזה היה נכון עד היום (רביעי), כאשר הצהובים הכריזו את ההודעה שהאוהדים חיכו לה כל כך – המאמן האריך את חוזהו בשלוש שנים נוספות.

על כך שהמאמן סגור במכבי תל אביב ויאריך את חוזהו נחשף לראשונה בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE, כשכבר לפני כן פורסם ב-ONE על הכוונה להאריך לו חוזה. קטש חתם על חוזה כאמור לשלוש עונות נוספות בקבוצה, והוא צפוי להרוויח סכום מכובד מאוד של לא פחות מ-1.1 מיליון דולר לעונה, לפי הסיכום בין הצדדים, כשיש אופציה לעוד עונה גם. בנוסף, כפי שפרסמנו, המנהל המקצועי קולדבלה ניהל את המו”מ מול גיא הראל, כאשר מי שעוד היו בעניינים אלו שמעון מזרחי והמנכ”ל אבי בן טל.

שמעון מזרחי: “הדרך להסכם הייתה מהירה ויעילה”

"שמח אנוכי לבשר כי לאחר ארבע עונות בהן אוחז עודד קטש בשרביט המאמן במכבי תל אביב, מהן כשלוש עונות משחקים קשוחות ומרובות באתגרים בהן קיימה הקבוצה את משחקיה הביתיים מחוץ לישראל, בבלגרד, וזאת בעקבות המצב הביטחוני, היה זה אך טבעי ומתבקש כי עודד, אשר אף גדל במועדון, ימשיך בתפקידו כמאמנה הראשי של הקבוצה לפחות למשך שלוש העונות הבאות", מסר יושב ראש המועדון שמעון מזרחי.

עודד קטש (IMAGO)

עוד משמעון מזרחי: "הואיל והיה מפגש רצונות משני הצדדים, הדרך לחתימה על ההסכם הייתה מהירה ויעילה. המועדון רואה בנושא ההמשכיות חשיבות רבה ויעשה את המירב והמיטב גם לגבי שחקנים בקבוצה. נאחל לעודד הצלחה רבה בהובלת הקבוצה בהמשך דרכו במועדון".

קולדבלה: “צעד משמעותי עבור הארגון”

“חידוש חוזהו של המאמן הראשי שלנו הוא צעד משמעותי עבור הארגון. במהלך השנים האחרונות עודד הפגין אופי יוצא דופן, מסירות ומחויבות, מה שהופך את ההחלטה הזו לטבעית ואסטרטגית כחלק מהמשך הבנייה לעתיד". סיפר קלאודיו קולדבלה, המנהל המקצועי של הצהובים.

קלאודיו קולדבלה ושמעון מזרחי (שחר גרוס)

עוד ממנו: "עודד מביא עמו איכויות אנושיות ומקצועיות יוצאות דופן, לצד מנהיגות חזקה שתוביל אותנו לעתיד מזהיר ומוצלח. נוכחותו תהיה משמעותית בחיזוק האחדות שלנו ובהמשך פיתוח הזהות האמיתית והייחודית של מכבי. ברצוני להודות גם לבעלי הקבוצה על התמיכה ושיתוף הפעולה שלהם בהגעה להסכם הזה”.