יום רביעי, 08.04.2026 שעה 23:52
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4826-4625הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

הפועל מוותרת על המשחק החוזר, תילחם על הנק'

לאחר המלצת השופט הס למחוק את התביעה במחוזי, בקבוצה הודיעו כי הם מושכים את הדרישה לביטול ההפסד הטכני נוכח המלחמה, אך ימשיכו במאבק להחזרת הנק'

שחקני הפועל ת"א מקיפים את איתמר נוי (רדאד ג'בארה)

המאבק המשפטי של הפועל תל אביב מול ההתאחדות לכדורגל ומכבי תל אביב מקבל תפנית משמעותית. שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו, גלעד הס, המליץ לאדומים למשוך את תביעתם. בהחלטתו קבע השופט: "לאחר עיון בכתבי הטענות, וכן בטיעון בעל פה, ולאור טענות השיהוי, בית המשפט ממליץ לתובעת (הפועל ת"א) למחוק את התביעה, וזאת מבלי שהדבר יהווה ויתור על טענותיה במישור העקרוני וללא צו להוצאות".

מוותרים על קיום משחק חוזר

בתגובה שהוגשה לבית המשפט מטעם חברת פועלי תל אביב אחזקות בע"מ באמצעות עורך הדין רועי רוזן, הודיעה הפועל תל אביב כי היא מקבלת חלקית את המלצת השופט. המועדון מסכים למחוק את התביעה בכל הנוגע לסעד שביקש את ביטול ההפסד הטכני וקיום משחק חוזר.

בהודעת המועדון הרשמית לבית המשפט הוסבר כי צעד זה נלקח מאחר שהדרישה לביטול ההפסד הטכני היא "ללא ספק מורכב יותר, בפרט נוכח מלחמת 'שאגת הארי' אשר 'טרפה את הקלפים' ויצרה קושי נוסף".

צפו: אוהדי הפועל חוגגים מחוץ לבלומפילד

המאבק על הפחתת הנקודות נמשך

עם זאת, האדומים הבהירו כי הם אינם מוותרים על הסעדים הנוספים שהתבקשו בתביעה, ובראשם ביטול הפעלת העונשים על תנאי והפחתת הנקודה בפועל. במועדון טוענים כי יש לעשות הבחנה ברורה בין הסעדים, ומציינים כי "אין ספק שניתן לדון בעונשי הפחתת הנקודות במסגרת הזמנים הקיימת, כאשר הפלייאוף העליון טרם נפתח והשבת נקודות, שהושגו על כר הדשא, לא תפגע באינטרס ההסתמכות, במיקום בטבלה וכיוצ"ב".

בהפועל תל אביב מבקשים מבית המשפט להכריע בנושא ומדגישים כי שאלת הפעלת העונשים על תנאי היא "שאלה של סמכות וההכרעה בה אינה תלוית עיתוי". לטענת נציגי הקבוצה, פעולה שנעשתה בחריגה מסמכות בטלה מעיקרה ואינה מתרפאת עם חלוף הזמן, במיוחד כשאין לה השפעה על צדדים שלישיים אלא רק על שתי נקודות שהושגו על כר הדשא במשחקים אחרים.

"נושא דרמטי ומהותי ביותר"

לסיכום, במועדון הדגישו את המשמעות העצומה של החזרת הנקודות והבהירו לבית המשפט: "מובן מאליו כי הפחתת נקודות ליגה, בין בפועל על דרך של ענישה (נוספת) ובין באמצעות הפעלת עונש על תנאי בחריגה מסמכות, אינה עניין שולי אלא נושא דרמטי ומהותי ביותר, פרי עמל רב, בעל משקל ספורטיבי וכלכלי עצום".

האדומים חתמו את הודעתם בהבהרה כי קבלת המלצת השופט בנושא ההפסד הטכני אינה בגדר יצירת מחלוקת או נימוק לעמדתם, אלא אבחנה מתבקשת שנועדה להבהיר כי הם דורשים הכרעה בסעדים הנותרים. "חשוב להדגיש כי האמור אינו בגדר יצירת מחלוקת עם המלצת בית המשפט הנכבד וגם לא נימוק לעמדת התובע, אלא אך אבחנה מתבקשת לשם הבהרת עמדת הפועל תל אביב".

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
