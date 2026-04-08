מקבל את האתגר: ימאל במסר ישיר לאתלטיקו

לאמין ימאל כבר השאיר את החותם שלו במפגש מול אתלטיקו מדריד עוד לפני שהכדור התחיל להתגלגל. שחקן הכנף של ברצלונה שלח מסר ברשתות החברתיות שלו, שלמרות שלא כלל מילים, הבהיר היטב את כוונותיו לקראת משחק רבע הגמר הראשון מול אתלטיקו מדריד ב-22:00.

בשעות שלפני המשחק בקאמפ נואו, מספר 10 פרסם סטורי באינסטגרם עם תמונה שלו מבצע להטוטים עם הכדור, מהגומלין של חצי הגמר בעונה שעברה בסן סירו, בליווי השיר "Baile de Favela" של MC Joao. רמז ישיר להצגה, לחוצפה… וגם לאתגר.

אתגר תחת איום השעיה

הרקע למשחק הושפע מהאיום בהשעיה במטרופוליטנו: לאמין מגיע עם אזהרה, וכרטיס צהוב ביתיי ישאיר אותו מחוץ לגומלין במדריד. בצד של אתלטיקו כבר מניחים שיהיה עליו סימון אגרסיבי ומתמשך, במטרה להוציא אותו מהמשחק. תוכנית שמשלבת גם היבטים טקטיים וגם מנטליים.

לאמין ימאל (IMAGO)

אבל התגובה של ה-"10" של ברצלונה מצביעה על כיוון הפוך. במקום להסתתר או להוריד הילוך, שחקן נבחרת ספרד נראה כמי שמקבל את הסיטואציה בטבעיות ואפילו עם נגיעה של פרובוקציה.

הבחירה בתמונה אינה מקרית: היא מחזירה לאחד הרגעים הבולטים שלו באירופה, משחק שבו למרות ההדחה מול אינטר, הוא סיפק הופעה שעדיין זכורה לאוהדי ברצלונה בזכות העליונות הברורה שלו על כר הדשא.

הסטורי של לאמין ימאל (IMAGO)

הגורם המנטלי, המפתח

בברצלונה מודעים היטב למה שמונח על הכף. ללא ראפיניה, חלק גדול מהיצירתיות ההתקפית נשען על לאמין ימאל. וגם באתלטיקו יודעים זאת. לכן, מעבר לרעש שמסביב, המפתח יהיה כיצד הקיצוני הצעיר יתמודד עם תשומת הלב הבלתי פוסקת: העבירות, המאבקים האישיים והלחץ של מפגש ברמה הזו.

האנזי פליק כבר הדגיש לפני המשחק את הצורך לשמור על קור רוח. אבל לאמין ימאל, בדרכו, הבהיר שהוא לא מתכוון לוותר על הסגנון שלו. המסר, בסגנון שמזכיר את ניימאר: לשחק, ללכת קדימה וליהנות. במשחק החשוב ביותר של העונה עד כה, הכישרון של ברצלונה לא רק מקבל את האתגר. הוא שולח מסר ישיר לאתלטיקו: אם יחפשו אותו, הם ימצאו אותו.