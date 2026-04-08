יום רביעי, 08.04.2026 שעה 21:17
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

מקבל את האתגר: ימאל במסר ישיר לאתלטיקו

ברקע הדיווחים ששחקני האורחת ינסו להוציאו מאיזון כדי לסחוט ממנו צהוב, הקיצוני של ברצלונה שוב לא מסתתר לפני המשחק, ופרסם תמונה עם הרבה כוונה


לאמין ימאל (IMAGO)
לאמין ימאל (IMAGO)

לאמין ימאל כבר השאיר את החותם שלו במפגש מול אתלטיקו מדריד עוד לפני שהכדור התחיל להתגלגל. שחקן הכנף של ברצלונה שלח מסר ברשתות החברתיות שלו, שלמרות שלא כלל מילים, הבהיר היטב את כוונותיו לקראת משחק רבע הגמר הראשון מול אתלטיקו מדריד ב-22:00.

בשעות שלפני המשחק בקאמפ נואו, מספר 10 פרסם סטורי באינסטגרם עם תמונה שלו מבצע להטוטים עם הכדור, מהגומלין של חצי הגמר בעונה שעברה בסן סירו, בליווי השיר "Baile de Favela" של MC Joao. רמז ישיר להצגה, לחוצפה… וגם לאתגר.

אתגר תחת איום השעיה

הרקע למשחק הושפע מהאיום בהשעיה במטרופוליטנו: לאמין מגיע עם אזהרה, וכרטיס צהוב ביתיי ישאיר אותו מחוץ לגומלין במדריד. בצד של אתלטיקו כבר מניחים שיהיה עליו סימון אגרסיבי ומתמשך, במטרה להוציא אותו מהמשחק. תוכנית שמשלבת גם היבטים טקטיים וגם מנטליים.

לאמין ימאל (IMAGO)

אבל התגובה של ה-"10" של ברצלונה מצביעה על כיוון הפוך. במקום להסתתר או להוריד הילוך, שחקן נבחרת ספרד נראה כמי שמקבל את הסיטואציה בטבעיות ואפילו עם נגיעה של פרובוקציה.

הבחירה בתמונה אינה מקרית: היא מחזירה לאחד הרגעים הבולטים שלו באירופה, משחק שבו למרות ההדחה מול אינטר, הוא סיפק הופעה שעדיין זכורה לאוהדי ברצלונה בזכות העליונות הברורה שלו על כר הדשא.

הסטורי של לאמין ימאל (IMAGO)

הגורם המנטלי, המפתח

בברצלונה מודעים היטב למה שמונח על הכף. ללא ראפיניה, חלק גדול מהיצירתיות ההתקפית נשען על לאמין ימאל. וגם באתלטיקו יודעים זאת. לכן, מעבר לרעש שמסביב, המפתח יהיה כיצד הקיצוני הצעיר יתמודד עם תשומת הלב הבלתי פוסקת: העבירות, המאבקים האישיים והלחץ של מפגש ברמה הזו.

האנזי פליק כבר הדגיש לפני המשחק את הצורך לשמור על קור רוח. אבל לאמין ימאל, בדרכו, הבהיר שהוא לא מתכוון לוותר על הסגנון שלו. המסר, בסגנון שמזכיר את ניימאר: לשחק, ללכת קדימה וליהנות. במשחק החשוב ביותר של העונה עד כה, הכישרון של ברצלונה לא רק מקבל את האתגר. הוא שולח מסר ישיר לאתלטיקו: אם יחפשו אותו, הם ימצאו אותו.

