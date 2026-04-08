וירץ ופרימפונג ב-11 של ליברפול, דמבלה בפ.ס.ז'

לאחר המשחקים הנהדרים שקיבלנו אתמול, ליגת האלופות תמשיך הערב (רביעי) במשחקי רבע הגמר עם שחזור השמינית מהשנה שעברה. פ.ס.ז’ תארח את ליברפול בצרפת במטרה להגן על התואר, בעוד שהאנגלים יקוו להשיג תוצאה טובה לקראת הגומלין באנפילה שבוע הבא.

הרכב פ.ס.ז’: מטביי ספונוב, אשרף חכימי, מרקיניוס, וויליאם פאצ’ו, נונו מנדש, וורן זאיר אמרי, ז’ואאו נבש, ויטיניה, דזירה דואה, חביצ'ה קבראצחליה ואוסמן דמבלה.

הרכב ליברפול: גיורגי ממרדשווילי, ג’ו גומז, וירג’יל ואן דאייק, איברהימה קונאטה, מילוש קרקז, אלכסיס מק אליסטר, ראיין חרבנברך, ג’רמי פרימפונג, דומיניק סובוסלאי, פולריאן וירץ והוגו אקיטיקה.

הצרפתים מגיעים למשחק רעננים ביותר ובמומנטום נהדר. חניכיו של לואיס אנריקה רושמים רצף של ארבעה ניצחונות רצופים, הכולל בתוכו את ה-2:8 המפלצתי על צ’לסי בסיבוב הקודם. פ.ס.ז’ יודעת שהיא חייבת להשיג תוצאה טובה לקראת הגומלין באנגליה, ותקווה לא להסתבך מול המייטירדס.

מהצד השני, הקבוצה של ארנה סלוט מגיעה במומנטום שלילי לחלוטין. ליברפול סופרת כבר שני הפסדים רצופים, כאשר האחרון היה 4:0 משפיל מול מנצ’סטר סיטי, במה שהדיח את האדומים מהגביע. האנגלים יודעים שהסיכוי האחרון שלהם לזכות בתואר הוא במפעל האירופי, ואם יש להם איזשהו צ’אנס לעשות זאת, זה רק אם הם ישיגו הערב תוצאה טובה לקראת הגומלין הביתי.

כאמור, שתי הקבוצות נפגשו גם בשנה שעברה, אז זה היה בשלב שמינית הגמר. ליברפול הגיעה מהמקום הראשון, בעוד פ.ס.ז’ מהמקום ה-15. כל קבוצה ניצחה 0:1 בחוץ וההתמודדות הגיעה לדו קרב פנדלים, שם הצטיין ג’יאנלואיג’י דונארומה, במה שסחף אותם עד לזכייה בתואר אותו הם יקוו להשיג שוב גם השנה.