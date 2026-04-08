יום רביעי, 08.04.2026 שעה 19:27
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
7629-8030ברצלונה1
6928-6430ריאל מדריד2
5835-5430ויאריאל3
5730-5030אתלטיקו מדריד4
4537-4430בטיס5
4437-4430סלטה ויגו6
4145-4630ריאל סוסיאדד7
4131-2730חטאפה8
3837-3630אוסאסונה9
3844-3630אספניול10
3843-3230אתלטיק בילבאו11
3744-3230ג'ירונה12
3535-2930ראיו וייקאנו13
3545-3430ולנסיה14
3243-3230אלאבס15
3148-3630מיורקה16
3150-3730סביליה17
2947-3830אלצ'ה18
2650-3430לבאנטה19
2448-2130אוביידו20

חשד להברחת שעונים: שמות גדולים נבדקים

דיווח: דני קרבחאל, סנטי קאסורלה, אספיליקואטה ודויד סילבה בין הלקוחות של חברה שנחקרת באנדורה בחשד להעלמת מסים, כאשר ההליך המשפטי נמצא בעיצומו

דני קרבחאל וסנטי קאסורלה (רויטרס)
דני קרבחאל וסנטי קאסורלה (רויטרס)

פרשה חדשה מסעירה את עולם הכדורגל האירופי: הרשויות באנדורה פתחו בחקירה נגד חברה מקומית בחשד להברחת שעוני יוקרה והעלמת מסים, כאשר בין הלקוחות שנבדקים נמנים מספר כדורגלנים בכירים מהליגות המובילות בספרד.

על פי דיווח שפורסם בעיתון הספרדי ‘אל מונדו’, החקירה מתמקדת בחברה בשם ‘בסט אין אסוסיאדוס’, שלכאורה מכרה שעוני יוקרה מבלי לשלם את המיסים הנדרשים עליהם. הרשויות באנדורה כבר קבעו כי מדובר בפעילות בעלת אופי פלילי, וההליך המשפטי נמצא בעיצומו.

בין השמות שעלו בבדיקה: קרבחאל דויד סילבה ועוד

בין השמות שעלו במסגרת הבדיקה נמצאים שחקנים מוכרים כמו דני קרבחאל מריאל מדריד, סנטי קאסורלה מאוביידו, סזאר אספיליקואטה מסביליה וכן קשר העבר דויד סילבה. לפי הדיווח, מדובר ברשימת לקוחות שרכשו את השעונים דרך החברה הנחקרת.

דויד סילבה (La Liga)

השופט המטפל בפרשה פנה לרשויות בספרד בבקשה לשיתוף פעולה, במטרה לזמן לחקירה הן את הכדורגלנים והן שבעה גורמים נוספים, יחידים וחברות, אשר לפי החשד היו מעורבים בשרשרת המכירה. על פי החשד, אותם גורמים מכרו את השעונים לחברה באנדורה, שמכרה אותם בהמשך לשחקנים.

החקירה עדיין נמשכת

עוד נחשף כי אחת המעורבות בפרשה היא אישה שרכשה שעון בסכום של כ-79 אלף אירו, אך קיבלה החזר כספי כעבור שלושה ימים, פרט שמעורר סימני שאלה במסגרת החקירה. מצד חלק מהכדורגלנים נמסר כי במהלך המשא ומתן עם החברה, הוסכם כי בעל העסק יישא בתשלום המע"מ שלא שולם.

מנגד, איש העסקים עצמו הודה כי לא דיווח על הייבוא ולא שילם את המסים הנדרשים במכס הספרדי. החקירה עדיין נמשכת, ובאנדורה צפויים לזמן בקרוב את כל המעורבים למסירת עדויות, במטרה לברר את מלוא היקף הפרשה והאחריות של כל אחד מהצדדים.

