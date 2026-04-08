חשד להברחת שעונים: שמות גדולים נבדקים

פרשה חדשה מסעירה את עולם הכדורגל האירופי: הרשויות באנדורה פתחו בחקירה נגד חברה מקומית בחשד להברחת שעוני יוקרה והעלמת מסים, כאשר בין הלקוחות שנבדקים נמנים מספר כדורגלנים בכירים מהליגות המובילות בספרד.

על פי דיווח שפורסם בעיתון הספרדי ‘אל מונדו’, החקירה מתמקדת בחברה בשם ‘בסט אין אסוסיאדוס’, שלכאורה מכרה שעוני יוקרה מבלי לשלם את המיסים הנדרשים עליהם. הרשויות באנדורה כבר קבעו כי מדובר בפעילות בעלת אופי פלילי, וההליך המשפטי נמצא בעיצומו.

בין השמות שעלו בבדיקה: קרבחאל דויד סילבה ועוד

בין השמות שעלו במסגרת הבדיקה נמצאים שחקנים מוכרים כמו דני קרבחאל מריאל מדריד, סנטי קאסורלה מאוביידו, סזאר אספיליקואטה מסביליה וכן קשר העבר דויד סילבה. לפי הדיווח, מדובר ברשימת לקוחות שרכשו את השעונים דרך החברה הנחקרת.

השופט המטפל בפרשה פנה לרשויות בספרד בבקשה לשיתוף פעולה, במטרה לזמן לחקירה הן את הכדורגלנים והן שבעה גורמים נוספים, יחידים וחברות, אשר לפי החשד היו מעורבים בשרשרת המכירה. על פי החשד, אותם גורמים מכרו את השעונים לחברה באנדורה, שמכרה אותם בהמשך לשחקנים.

החקירה עדיין נמשכת

עוד נחשף כי אחת המעורבות בפרשה היא אישה שרכשה שעון בסכום של כ-79 אלף אירו, אך קיבלה החזר כספי כעבור שלושה ימים, פרט שמעורר סימני שאלה במסגרת החקירה. מצד חלק מהכדורגלנים נמסר כי במהלך המשא ומתן עם החברה, הוסכם כי בעל העסק יישא בתשלום המע"מ שלא שולם.

מנגד, איש העסקים עצמו הודה כי לא דיווח על הייבוא ולא שילם את המסים הנדרשים במכס הספרדי. החקירה עדיין נמשכת, ובאנדורה צפויים לזמן בקרוב את כל המעורבים למסירת עדויות, במטרה לברר את מלוא היקף הפרשה והאחריות של כל אחד מהצדדים.