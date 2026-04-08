יום רביעי, 08.04.2026 שעה 19:53
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
67%3048-327736אולימפיאקוס1
64%3137-327736ולנסיה2
64%2911-296436פנרבחצ'ה3
63%2961-308435הפועל ת"א4
61%3005-316536ריאל מדריד5
58%3064-313336פנאתינייקוס6
58%3014-318836ז'לגיריס7
56%3025-304036ברצלונה8
56%3081-313936הכוכב האדום9
54%3056-316035מונאקו10
53%3164-319536דובאי11
51%3220-317235מכבי ת"א12
47%3135-311036אולימפיה מילאנו13
44%3001-290736באיירן מינכן14
43%3068-289035פרטיזן בלגרד15
39%3291-323036פאריס16
36%3118-294936וירטוס בולוניה17
33%3374-319636באסקוניה18
29%2990-283735אנדולו אפס19
23%3040-279035ליון וילרבאן20

מיציץ': אני לא יודע איפה אנחנו בטבלת היורוליג

כוכב הפועל ת"א לקראת אולימפיאקוס מחר ב-19:30: "אין זמן להתגאות, צריך להמשיך למשחק הבא". איטודיס: "אתגר גדול". טירוף וזנקוב: האולם יהיה מלא

וסיליה מיציץ' (רדאד ג'בארה)
וסיליה מיציץ' (רדאד ג'בארה)

הפועל תל אביב רשמה שני ניצחונות מדהימים, האחד על פנאתינייקוס והשני נגד פנרבחצ’ה, אבל המשימה טרם הושלמה ומחר (חמישי, 19:30) מחכה אולי המפגש הכי קשה שיש ביורוליג. האדומים יארחו את אולימפיאקוס, מוליכת הטבלה, לקרב ענק בסופיה, כאשר גם הכוכב של הקבוצה היוונית סשה ונזקוב ישחק במולדתו ולא מעט קהל צפוי להגיע לראות אותו.

מיציץ’: “לא יודע איפה אנחנו בטבלה”

וסיליה מיציץ’ אמר לקראת המפגש: ““אין לנו זמן להתגאות, יש לנו עבודה להתכונן כבר למשחק הבא. חילקנו את הדקות והצלחנו לשמור על אנרגיה. אולימפיאקוס ראשונה, מנצחת לאחרונה, בקצב טוב, זו תמיד קבוצה שמדהימה, המערכת שם עובדת בצורה נכונה, ויש להם ביטחון כרגע. בסיבוב הראשון כמעט ניצחנו, ניתחנו את המשחק הזה. וזנקוב? שחקן טוב, אנחנו חברים טובים, אני מעריך את המשחק שלו מאוד כי הוא בגילי, אני מכיר אותו מאז שהוא צעיר, הוא ביסס את עצמו כאחד הטובים ביורוליג וזה לא קל”.

עוד מהסרבי: “המשחק הקודם הוכרע ברגעים האחרונים, אולימפיאקוס מחלקת את הכדור בצורה נהדרת, אבל אנחנו גם קבוצה טובה ואנחנו נראים טוב לאחרונה. אני לא יודע איפה אנחנו בטבלה, אנחנו נלחמים כל משחק כדי לסיים בצורה הכי טובה שיש. בשני המשחקים האחרונים הראנו אופי אחרי ההפסדים לשתי הקבוצות הספרדיות”.

אלייזאלייז'ה בראיינט, דן אוטורו וליוואי רנדולף (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)
אלייזאלייז'ה בראיינט (ראובן שוורץ)

איטודיס: “אף קבוצה לא עברה את הקשיים שאנחנו עברנו”

דימיטריס איטודיס שיתף: “אנחנו נפגוש קבוצה טובה מאוד שכבר העפילה לפלייאוף, מגיע לה לעלות, איך שהיא משחקת, הסגל שלה. יש לה ניסיון וזה אתגר גדול בשביל הפועל ת”א. שיחקנו טוב נגד פנרבחצ’ה, מההתחלה ועד הסוף, פעמיים היא חזרה למינוס 5 וידענו לרוץ בחזרה, הקבוצה הייתה נעולה וכולם הלכו עם התוכנית של המשחק. את רוב הסקוררים שלהם שמרנו טוב, עכשיו אני לא יודע אם זה יקרה שוב, זה שתי קבוצות שונות. אלו קבוצות דומות מבחינת איך הן נבנו והמטרות, אבל הן שונות”.

דימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)

כשנשאל על ידי התקשורת הבולגרית לגבי הכוכב שלהם: “וזנקוב? מה אתם רוצים שאגיד. מה אני יכול להגיד על זה? הגיוני שהוא מייצר תשומת לב כאן, יש צעירים שהוא מודל לחיקוי עבורם. דיברנו הרגע על הטבלה, אנחנו צריכים לנצח משחק ואנחנו הולכים משחק אחר משחק. אחרי ספרד היה סיפור אחד, עכשיו זה סיפרו אחר, אם נלך אפילו אחורה יותר, היו עליות וירידות. אנחנו קבוצה חדשה, יש שחקנים עם ניסיון, אבל היה צורך לייצר קבוצה. אם יש קבוצה שעברה קשיים זו אנחנו. סופיה, ישראל, אולם כזה, אולם אחר, ואנחנו היינו צריכים להיות חזקים ויציבים”.

דן אוטורו (ראובן שוורץ)

סולד אאוט לאולם בסופיה

לפי אנשי המועדון, הטירוף גם מהצד של הקבוצה היוונית והאוהדים שלה, וגם הרצון הגדול של הקהל הבולגרי לראות את הכוכב שלהם ואחד השחקנים הכי טובים ביורוליג, בשיתוף כך שזה משחק בין שתי קבוצות שיכולות לסיים במקום הראשון, הובילו לטירוף עצום ולכך שכבר 10,000 כרטיסים נמכרו, כאשר הצפי במועדון שכל 13,000 המושבים יימכרו ויהיה סולד אאוט. אגב, בהפועל ת”א צפויים להכניס כ-400 אלף אירו מהאירוע הזה.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
