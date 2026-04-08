ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

"עתידו של אלברס? 3 מילים - הוא תחת חוזה"

נשיא אתלטיקו מדריד אנריקה קרסו לתקשורת לפני רבע גמר האלופות בברצלונה: "אם לשחקן יש חוזה עם קבוצה ועוד שנים רבות לפניו, מה כבר יכול לקרות?"

ז'ואן לאפורטה ואנריקה קרסו (IMAGO)
לקראת רבע גמר ליגת האלופות הערב (רביעי, 22:00), נשיא אתלטיקו מדריד אנריקה קרסו והחלוץ חוליאן אלברס עומדים במרכז העניינים, כשברקע גם לא מעט רעש סביב עתידו של הארגנטינאי.

קרסו דיבר עם כלי התקשורת רגע לפני ארוחת הצהריים הרשמית עם הנהלת ברצלונה, ובאווירה רגועה כהרגלו, אך גם העביר מסרים ברורים לגבי שני נושאים מרכזיים במועדון.

תחילה, התייחס לאירוע השיפוטי האחרון ואמר: "אני חושב שזה בסדר שאומרים שה-VAR טעה, אבל מי יפצה אותנו על הטעות הזו?". בנוסף, הבהיר כי בניגוד לדייגו סימאונה, הוא כן ייפרד מאנטואן גריזמן כאשר יסיים את דרכו במועדון.

גריזמן וסימאונה (IMAGO)גריזמן וסימאונה (IMAGO)

עתידו של חוליאן אלברס

הנושא המרכזי שעמד על הפרק היה עתידו של חוליאן אלברס, כאשר כלי תקשורת רבים, בעיקר אלו המזוהים עם ברצלונה, ניסו להבין עד כמה אמיתיות השמועות על מעבר אפשרי של החלוץ בקיץ הקרוב.

קרסו הגיב בצורה חדה: "אתה יכול להבטיח שלא תמות עד סוף השנה? אם לשחקן יש חוזה עם קבוצה ועוד שנים רבות לפניו, תגיד לי מה כבר יכול לקרות. אני אגיד לך בשלוש מילים… חוליאן תחת חוזה".

חוליאן אלברס (IMAGO)חוליאן אלברס (IMAGO)

נשיא אתלטיקו אף הוסיף כי יש לו תחושה טובה לקראת המשחק הקרוב, אך הדגיש שמדובר במאבק ארוך: "זו דרך ארוכה". בכך הוא ניסה לשדר יציבות וביטחון, גם על כר הדשא וגם בכל הנוגע לסגל הקבוצה, כאשר מבחינתו עתידו של אלברס אינו עומד לדיון.

/* LAST / NEXT ROUNDs */