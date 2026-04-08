"עתידו של אלברס? 3 מילים - הוא תחת חוזה"

לקראת רבע גמר ליגת האלופות הערב (רביעי, 22:00), נשיא אתלטיקו מדריד אנריקה קרסו והחלוץ חוליאן אלברס עומדים במרכז העניינים, כשברקע גם לא מעט רעש סביב עתידו של הארגנטינאי.

קרסו דיבר עם כלי התקשורת רגע לפני ארוחת הצהריים הרשמית עם הנהלת ברצלונה, ובאווירה רגועה כהרגלו, אך גם העביר מסרים ברורים לגבי שני נושאים מרכזיים במועדון.

תחילה, התייחס לאירוע השיפוטי האחרון ואמר: "אני חושב שזה בסדר שאומרים שה-VAR טעה, אבל מי יפצה אותנו על הטעות הזו?". בנוסף, הבהיר כי בניגוד לדייגו סימאונה, הוא כן ייפרד מאנטואן גריזמן כאשר יסיים את דרכו במועדון.

עתידו של חוליאן אלברס

הנושא המרכזי שעמד על הפרק היה עתידו של חוליאן אלברס, כאשר כלי תקשורת רבים, בעיקר אלו המזוהים עם ברצלונה, ניסו להבין עד כמה אמיתיות השמועות על מעבר אפשרי של החלוץ בקיץ הקרוב.

קרסו הגיב בצורה חדה: "אתה יכול להבטיח שלא תמות עד סוף השנה? אם לשחקן יש חוזה עם קבוצה ועוד שנים רבות לפניו, תגיד לי מה כבר יכול לקרות. אני אגיד לך בשלוש מילים… חוליאן תחת חוזה".

נשיא אתלטיקו אף הוסיף כי יש לו תחושה טובה לקראת המשחק הקרוב, אך הדגיש שמדובר במאבק ארוך: "זו דרך ארוכה". בכך הוא ניסה לשדר יציבות וביטחון, גם על כר הדשא וגם בכל הנוגע לסגל הקבוצה, כאשר מבחינתו עתידו של אלברס אינו עומד לדיון.