יום רביעי, 08.04.2026 שעה 19:55
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
361473-174919הפועל ת"א
331378-165417מכבי ת"א
301297-139017הפועל העמק
301494-161617בני הרצליה
291367-148617הפועל ירושלים
261424-138217הפועל חולון
251501-148017הפועל ב"ש/דימונה
241571-150018עירוני רמת גן
241412-138117מכבי ראשל"צ
231555-144717עירוני קריית אתא
221456-133917עירוני נס ציונה
211604-145418מכבי רעננה
201429-123417הפועל גליל עליון
201463-131217אליצור נתניה

לפני חידוש הליגה: צ'אד בראון חתם במכבי ר"ג

רגע לפני שחוזרים לאקשן, שמוליק ברנר קיבל תוספת לסגל בדמות הסנטר (29, 2.06) שמגיע מאינדונזיה וכבר שיחק בארץ. מכבי רעננה נפרדה מדיילן קונץ

|
צ'אד בראון (IMAGO)
צ'אד בראון (IMAGO)

הכדורסל הישראלי חוזר עוד מעט ובזמן שיש ערפל לגבי איפה והאם יהיה קהל או לא בעקבות הפסקת האש, בינתיים קבוצות ממשיכות לעבוד על הסגל לקראת החידוש. מכבי רמת גן הודיעה היום (רביעי) על צירוף חדש לסגל של שמוליק ברנר, בדמות הסנטר צ’אד בראון.

הקבוצה הודיעה: “מכבי רמת גן מצרפת לשורותיה זר חדש, לקראת חזרת ליגת ווינר סל לפעילות ומשחקה הראשון אחרי פגרת מלחמת ‘שאגת הארי’ נגד עירוני נס ציונה. רמת החתימה את צ'אד בראון (29, 2.06 מטר) המגיע לישראל מאינדונזיה”.

בראון שיחק כבר בישראל, מנכ”ל הקבוצה: “מציאות לא פשוטה”

עוד נרשם: “לבראון ששיחק בישראל בעונת 2022/23 בהפועל גלבוע, בשורותיה שיחק בממוצע 23.4 דקות למשחק בהן קלע 9 נקודות בממוצע למשחק ו-6.7 כדורים חוזרים, ניסיון עשיר באירופה שכן שיחק ביוון, פולין, גרמניה וטורקיה. עוד לפני החתמתו של בראון צירפה הקבוצה לשורותיה את הגארד טרבור לייסי”.

שמוליק ברנר (לילך וויס-רוזנברג)שמוליק ברנר (לילך וויס-רוזנברג)

אלון בירנצויג מנכ"ל מכבי רמת גן אמר: “אנו מתמודדים עם מציאות לא פשוטה בה שחקנים מהססים להגיע לישראל. אנחנו עושים מאמצים גדולים כדי לחזור לליגה בעוד כעשרה ימים בצורה המיטבית במגבלות הזמן והקשיים האובייקטיביים”.

הקבוצה לא עוצרת בבראון, כשגם הפורוורד של הפועל חיפה, ווסלי האריס, סיכם את תנאיו במועדון. האריס, אחד הזרים הטובים בלאומית, העמיד בכרמל העונה ממוצעים של 19.6 נקודות, 8.5 ריבאונדים, 2.2 אסיסטים ומדד של 25.1.

האריס קיבל אור ירוק לעבור לליגת העל, לאחר שהאדומים צירפו את הסנטר דרק אוגביידה. האחרון כבר ערך אימון ראשון במדים של הקבוצה מהכרמל, ולמעשה פינה את דרכו של האריס לקפיצת ליגה.

רעננה נפרדה מדיילן קונץ

הגארד דיילן קונץ (26, 1.92) שהגיע למכבי רעננה בדצמבר האחרון שוחרר מהמועדון בהחלטה משותפת בין הצדדים. ב-11 משחקי ליגה בקבוצה העמיד ממוצעים של 13.1 נקודות, 2.9 ריבאונדים, 1.4 אסיסטים ו-1.3 חטיפות למשחק ב-27.2 דקות.

בנושא אחר, מכבי מעלה אדומים צירפה את הגארד ג'ארד בילאפס. בילאפס הוא אחיינו של אגדת ה-NBA, צ'ונסי בילאפס. הגארד (23, 1.97) שיחק העונה בטמפרין פרינטו מפינלנד והעמיד בשורותיה ממוצעים של 14.7 נקודות, 7.8 ריבאונדים, 3.5 אסיסטים, 1.2 חטיפה ו-1.1 חסימה למשחק. 

