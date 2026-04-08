לפני חידוש הליגה: צ'אד בראון חתם במכבי ר"ג

הכדורסל הישראלי חוזר עוד מעט ובזמן שיש ערפל לגבי איפה והאם יהיה קהל או לא בעקבות הפסקת האש, בינתיים קבוצות ממשיכות לעבוד על הסגל לקראת החידוש. מכבי רמת גן הודיעה היום (רביעי) על צירוף חדש לסגל של שמוליק ברנר, בדמות הסנטר צ’אד בראון.

הקבוצה הודיעה: “מכבי רמת גן מצרפת לשורותיה זר חדש, לקראת חזרת ליגת ווינר סל לפעילות ומשחקה הראשון אחרי פגרת מלחמת ‘שאגת הארי’ נגד עירוני נס ציונה. רמת החתימה את צ'אד בראון (29, 2.06 מטר) המגיע לישראל מאינדונזיה”.

בראון שיחק כבר בישראל, מנכ”ל הקבוצה: “מציאות לא פשוטה”

עוד נרשם: “לבראון ששיחק בישראל בעונת 2022/23 בהפועל גלבוע, בשורותיה שיחק בממוצע 23.4 דקות למשחק בהן קלע 9 נקודות בממוצע למשחק ו-6.7 כדורים חוזרים, ניסיון עשיר באירופה שכן שיחק ביוון, פולין, גרמניה וטורקיה. עוד לפני החתמתו של בראון צירפה הקבוצה לשורותיה את הגארד טרבור לייסי”.

שמוליק ברנר (לילך וויס-רוזנברג)

אלון בירנצויג מנכ"ל מכבי רמת גן אמר: “אנו מתמודדים עם מציאות לא פשוטה בה שחקנים מהססים להגיע לישראל. אנחנו עושים מאמצים גדולים כדי לחזור לליגה בעוד כעשרה ימים בצורה המיטבית במגבלות הזמן והקשיים האובייקטיביים”.

הקבוצה לא עוצרת בבראון, כשגם הפורוורד של הפועל חיפה, ווסלי האריס, סיכם את תנאיו במועדון. האריס, אחד הזרים הטובים בלאומית, העמיד בכרמל העונה ממוצעים של 19.6 נקודות, 8.5 ריבאונדים, 2.2 אסיסטים ומדד של 25.1.

האריס קיבל אור ירוק לעבור לליגת העל, לאחר שהאדומים צירפו את הסנטר דרק אוגביידה. האחרון כבר ערך אימון ראשון במדים של הקבוצה מהכרמל, ולמעשה פינה את דרכו של האריס לקפיצת ליגה.

רעננה נפרדה מדיילן קונץ

הגארד דיילן קונץ (26, 1.92) שהגיע למכבי רעננה בדצמבר האחרון שוחרר מהמועדון בהחלטה משותפת בין הצדדים. ב-11 משחקי ליגה בקבוצה העמיד ממוצעים של 13.1 נקודות, 2.9 ריבאונדים, 1.4 אסיסטים ו-1.3 חטיפות למשחק ב-27.2 דקות.

בנושא אחר, מכבי מעלה אדומים צירפה את הגארד ג'ארד בילאפס. בילאפס הוא אחיינו של אגדת ה-NBA, צ'ונסי בילאפס. הגארד (23, 1.97) שיחק העונה בטמפרין פרינטו מפינלנד והעמיד בשורותיה ממוצעים של 14.7 נקודות, 7.8 ריבאונדים, 3.5 אסיסטים, 1.2 חטיפה ו-1.1 חסימה למשחק.