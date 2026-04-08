ה'היעלמות' של ראול אסנסיו הסתיימה בהתנצלות

ב-11 במרץ פרשת ראול אסנסיו התפוצצה בשקט. הבלם הוצא מההרכב נגד מנצ'סטר סיטי, וההחלטה של אלברו ארבלואה לא התקבלה היטב אצל השחקן, שלימים אף התעמת עם המאמן בנושא. מבחינת אסנסיו, המאמץ שעשה כדי להיות כשיר למשחק מול סלטה ויגו שלושה ימים לפני המשחק בליגת האלופות היה צריך לזכות אותו במקום בהרכב, אך ארבלואה בחר דווקא בדין האוסן.

ריאל מדריד הגיעה לוויגו עם הגנה מרכזית מדוללת: אדר מיליטאו ודויד אלאבה היו פצועים, והאוסן היה מושעה. אסנסיו סחב חבלה חמורה בצוואר שספג מול בנפיקה, אך חרק שיניים (כפי שעשה גם עם הפציעה ברגלו שאיתה סיכן את עצמו למען הקבוצה) ונכלל בסגל למשחק בבלאידוס, שם שיתף פעולה עם אנטוניו רודיגר. למרות זאת, שחקן הבית נותר על הספסל ולא שיחק אפילו דקה מול סיטי.

המתיחות בין המאמן לשחקן החריפה ימים לאחר מכן, לפי ‘מארקה’. אחרי שישב על הספסל מול סיטי, אסנסיו היה אמור לפתוח נגד אלצ'ה. עם זאת, ביום המשחק, זמן קצר לפני חימום הבוקר הרגיל של הקבוצה, אסנסיו הגיע למשרדו של ארבלואה בליווי רופא. הוא הודיע למאמן שהוא סובל מאי נוחות שרירית קלה ולא מרגיש כשיר לשחק. המצב הזה הרגיז מאוד את ארבלואה. הכעס של השחקן על כך שלא פתח מול סיטי הצטרף כעת גם לעניין הפציעה ברגע האחרון.

אלברו ארבלואה (רויטרס)

הכעס של רודיגר

המתיחות הייתה מורגשת מאוד באותה שיחה פנים אל פנים. עוד יותר כאשר ארבלואה עדכן את רודיגר, שהיה "מנותק" מהמשחק משום שתוכנן לנוח לקראת הגומלין מול סיטי באיתיחאד, כי עליו לשחק נגד אלצ'ה (מיליטאו ואלאבה עדיין היו פצועים). שינוי התוכניות הזה ערער את הגרמני, שמקפיד מאוד על תכנון והכנה למשחקים. הזימון ברגע האחרון לא מצא חן בעיניו, במיוחד משום שמשמעותו הייתה להעמיס על עצמו הרבה יותר מהמתוכנן מבחינה פיזית. הוא וארבלואה מנהלים בקפדנות את העומסים, והמהלך הזה שיבש הכל, עם כל הסיכונים הנלווים. "פרשת אסנסיו" עברה ממשרדו של ארבלואה אל חדר ההלבשה.

אסנסיו נותר מחוץ לסגל נגד אלצ'ה, לא טס למנצ'סטר, ונעדר שוב גם בדרבי. כל זאת למרות שהתאמן כרגיל מדי יום. אסנסיו התאמן, אך כאשר הגיעו המשחקים, הוא נשאר מחוץ לסגל. הסיבה? הוא לא התנצל בפני הקבוצה על כך שביקר את החלטת ארבלואה לספסל אותו מול סיטי. המאמן מחמיר מאוד בענייני משמעת (אפשר לשאול את טרנט אלכסנדר ארנולד, שסופסל בדרבי בגלל איחור). ולא רק זאת, הוא רואה בכך עניין של חדר ההלבשה ולא של מערכת יחסים אישית בין שחקן למאמן. אסנסיו אמנם התנצל בפני ארבלואה, אך המאמן דרש שיעשה זאת גם בפני הקבוצה. עד שזה יקרה, הוא לא יזומן.

ראול אסנסיו (IMAGO)

התנצלות סופית בפני הקבוצה

המצב הסתבך יותר מהצפוי משום שאסנסיו לא הרגיש שהוא צריך להתנצל בפני חבריו. והוא אכן לא עשה זאת בתחילה. "למישהו יש משהו להגיד?" שאל ארבלואה בסיום אחד מהמעגלים לפני אימון, בניסיון לעודד את ההתנצלות של אסנסיו. הבלם הוריד את הראש ולא דיבר. ללא התנצלות, הוא המשיך לצבור היעדרויות מהסגל.

הבעיה הייתה שהיעדרותו של אסנסיו החלה להיקשר ברשתות החברתיות לחיי הלילה שלו. תשומת הלב עברה כביכול לחוסר מקצוענות, והיה צורך לעצור את השמועות. אסנסיו הבין שהמצב החריג שלו כבר מסתובב ושלאחר הפגרה החזרה שלו לסגל תהיה תחת זכוכית מגדלת. לכן הוא החליט לשים סוף לפרשה ולהתנצל בפני הקבוצה על מה שקרה עם ארבלואה לאחר המשחק מול מנצ'סטר סיטי ועל ההיעדרות ברגע האחרון נגד אלצ'ה. לאחר ההתנצלות, אסנסיו חזר לסגל מול מיורקה ונכלל שוב גם מול באיירן מינכן. עם זאת, הוא לא שיחק באף אחד מהמשחקים. סוף הפרשה.