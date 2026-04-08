ליגת העל Winner 25-26
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4826-4625הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

קליי ערך אימון מלא ויהיה כשיר להפועל ת"א

בשורות טובות להפועל פ"ת לקראת האדומים: השחקן שהוחלף מול ב"ש ישחק, גם דוד, הכרעה על סונגה בסמוך למשחק. וגם: ההתלבטויות והשחקנים שבסכנת צהובים

עומר פרץ (ראובן שוורץ)
בשורות טובות להפועל פ"ת לקראת משחק ההכרעה על הפלייאוף העליון ביום שבת מול הפועל ת"א: שחקן ההתקפה קליי ערך הבוקר אימון מלא ואמור לעמוד לרשות המאמן עומר פרץ.

בפ"ת דאגו מפציעתו של השחקן, שהוחלף עם תחילת המחצית השנייה במשחק מול הפועל ב"ש בשבת, אך ההערכה הראשונית שמדובר היה בכיווץ בלבד התגלתה כנכונה והוא צפוי לשמור על מקומו בהרכב. גם רועי דוד ערך אימון כמעט מלא בשל הורדת עומס והוא צפוי לפתוח.

בנוגע לצ'אפיוקה סונגה, קצב החזרה שלו לאימונים משביע רצון וגם הוא הצליח לערוך אימון כמעט מלא, אך במקרה שלו, בצוות המקצועי והרפואי יעקבו אחרי שני האימונים הבאים כדי לראות שהוא מצליח להשלים אותם בצורה מלאה ואז יוחלט אם יהיה בסגל, כאשר קיימת אופטימיות.

הבוקר, נערכה לשחקנים אסיפת וידאו על המשחק מול הפועל ב"ש, כאשר המאמן פרץ מתלבט האם להחזיר להרכב את אלכס מוסונדה, שבשבוע שעבר ישב על הספסל, זאת לאור יכולתו המצוינת של אוראל דגני. גם היכולת הטובה של יונתן כהן גורמת למאמן עומר פרץ כאב ראש חיובי לקראת שבת.

נכון לרגע זה, המלאבסים לא עודכנו כרגע על הכנסת קהל במשחק בשבת, אך במועדון שומרים על אופטימיות לגבי חזרת הקהל למגרשים, אשר חשובה מאוד למועדון שלא מעט מכספו מגיע מהאוהדים, כאשר הנזק המוערך במשחקים ללא קהל עומד על מיליון וחצי שקלים.

ארבעה שחקנים יצטרכו להיזהר מצבירת כרטיס צהוב חמישי שיוביל להיעדרות ממשחק הפלייאוף הראשון, בין אם יהיה בעליון או בתחתון: מדובר בבלמים איתי רוטמן ואוראל דגני ובשחקני ההתקפה צ'אפיוקה סונגה וקליי.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
/* LAST / NEXT ROUNDs */