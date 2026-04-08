קליי ערך אימון מלא ויהיה כשיר להפועל ת"א

בשורות טובות להפועל פ"ת לקראת משחק ההכרעה על הפלייאוף העליון ביום שבת מול הפועל ת"א: שחקן ההתקפה קליי ערך הבוקר אימון מלא ואמור לעמוד לרשות המאמן עומר פרץ.

בפ"ת דאגו מפציעתו של השחקן, שהוחלף עם תחילת המחצית השנייה במשחק מול הפועל ב"ש בשבת, אך ההערכה הראשונית שמדובר היה בכיווץ בלבד התגלתה כנכונה והוא צפוי לשמור על מקומו בהרכב. גם רועי דוד ערך אימון כמעט מלא בשל הורדת עומס והוא צפוי לפתוח.

בנוגע לצ'אפיוקה סונגה, קצב החזרה שלו לאימונים משביע רצון וגם הוא הצליח לערוך אימון כמעט מלא, אך במקרה שלו, בצוות המקצועי והרפואי יעקבו אחרי שני האימונים הבאים כדי לראות שהוא מצליח להשלים אותם בצורה מלאה ואז יוחלט אם יהיה בסגל, כאשר קיימת אופטימיות.

הבוקר, נערכה לשחקנים אסיפת וידאו על המשחק מול הפועל ב"ש, כאשר המאמן פרץ מתלבט האם להחזיר להרכב את אלכס מוסונדה, שבשבוע שעבר ישב על הספסל, זאת לאור יכולתו המצוינת של אוראל דגני. גם היכולת הטובה של יונתן כהן גורמת למאמן עומר פרץ כאב ראש חיובי לקראת שבת.

נכון לרגע זה, המלאבסים לא עודכנו כרגע על הכנסת קהל במשחק בשבת, אך במועדון שומרים על אופטימיות לגבי חזרת הקהל למגרשים, אשר חשובה מאוד למועדון שלא מעט מכספו מגיע מהאוהדים, כאשר הנזק המוערך במשחקים ללא קהל עומד על מיליון וחצי שקלים.

ארבעה שחקנים יצטרכו להיזהר מצבירת כרטיס צהוב חמישי שיוביל להיעדרות ממשחק הפלייאוף הראשון, בין אם יהיה בעליון או בתחתון: מדובר בבלמים איתי רוטמן ואוראל דגני ובשחקני ההתקפה צ'אפיוקה סונגה וקליי.