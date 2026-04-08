הכוונה: שיהיה קהל במפגש בין ב"ש לבני יהודה

חצי גמר הגביע בין בני יהודה לבאר שבע צפוי להתקיים מחר (חמישי, 19:30) באצטדיון בלומפילד, כאשר בהתאחדות לכדורגל עובדים במרץ כדי לאפשר כניסת קהל למשחק, בכפוף להנחיות הביטחוניות.

בהתאחדות ממתינים לצאת החג כדי לקבל הבהרות סופיות מפיקוד העורף, המשטרה וחברות האבטחה, ורק לאחר מכן תתקבל החלטה רשמית לגבי כמות הקהל שתותר. נכון לעכשיו, הכוונה היא לקיים את המשחק עם אוהדים, בהתאם למצב ולהנחיות.

לא יהיה אצטדיון מלא

מה שבטוח הוא שלא יהיה אצטדיון מלא, כאשר האפשרות של כ-30,000 צופים ירדה מהפרק בשל לוח הזמנים הקצר. עם פחות מ-24 שעות להיערכות, מדובר באתגר לוגיסטי משמעותי הכולל גיוס סדרנים, היערכות משטרתית ואישורים מכל הגורמים הרלוונטיים.

בלומפילד עצמו מוגבל בתקופה הנוכחית בעקבות המצב הביטחוני, אך ההערכה היא שכן תתאפשר כניסת קהל בהיקף מסוים. הכמות הסופית תיקבע רק לאחר קבלת האישורים, ואז צפויה ההתאחדות לפרסם את הפרטים המלאים לגבי אופן קיום המשחק והיערכות הקהל.

נכון לשלב זה, ברור כי קהל יהיה במשחק, אך המספר המדויק של האוהדים שיותרו בכניסה עדיין לא נקבע.