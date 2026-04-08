יום רביעי, 08.04.2026 שעה 16:18
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4826-4625הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

הכוונה: שיהיה קהל במפגש בין ב"ש לבני יהודה

בהתאחדות מחכים לצאת החג כדי לקבל הבהרות סופיות מפקע"ר ולקבל החלטה. הכמות הסופית לא ידועה, אך לא יהיה אצטדיון מלא כי לא ניתן יהיה להיערך בזמן

|
הפועל באר שבע (עמרי שטיין)
הפועל באר שבע (עמרי שטיין)

חצי גמר הגביע בין בני יהודה לבאר שבע צפוי להתקיים מחר (חמישי, 19:30) באצטדיון בלומפילד, כאשר בהתאחדות לכדורגל עובדים במרץ כדי לאפשר כניסת קהל למשחק, בכפוף להנחיות הביטחוניות.

בהתאחדות ממתינים לצאת החג כדי לקבל הבהרות סופיות מפיקוד העורף, המשטרה וחברות האבטחה, ורק לאחר מכן תתקבל החלטה רשמית לגבי כמות הקהל שתותר. נכון לעכשיו, הכוונה היא לקיים את המשחק עם אוהדים, בהתאם למצב ולהנחיות.

לא יהיה אצטדיון מלא

מה שבטוח הוא שלא יהיה אצטדיון מלא, כאשר האפשרות של כ-30,000 צופים ירדה מהפרק בשל לוח הזמנים הקצר. עם פחות מ-24 שעות להיערכות, מדובר באתגר לוגיסטי משמעותי הכולל גיוס סדרנים, היערכות משטרתית ואישורים מכל הגורמים הרלוונטיים.

אוהדי הפועל באר שבע (חגי מיכאלי)אוהדי הפועל באר שבע (חגי מיכאלי)

בלומפילד עצמו מוגבל בתקופה הנוכחית בעקבות המצב הביטחוני, אך ההערכה היא שכן תתאפשר כניסת קהל בהיקף מסוים. הכמות הסופית תיקבע רק לאחר קבלת האישורים, ואז צפויה ההתאחדות לפרסם את הפרטים המלאים לגבי אופן קיום המשחק והיערכות הקהל.

נכון לשלב זה, ברור כי קהל יהיה במשחק, אך המספר המדויק של האוהדים שיותרו בכניסה עדיין לא נקבע.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */