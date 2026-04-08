5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4826-4625הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

"מבחינת התארגנות, אין בעיה לדרבי עם קהל"

הפועל י-ם פנתה למנהלת והודיעה לה כי תוכל לסגור הכל מול כל הגורמים, כולל אבטחה, למשחק עם אוהדים, והכל תלוי בפקע"ר. נבחנת אפשרות לדחות לראשון

עומר אצילי מנסה לעבור את מתן חוזז (רדאד ג'בארה)
בהפועל ירושלים עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות סביב האפשרות להחזיר קהל למגרשים כבר בשבת הקרובה, לקראת הדרבי הירושלמי אותו תארח הקבוצה. חניכיו של זיו אריה יפגשו את החבורה של ברק יצחקי במחזור הקרוב, ביום שבת ב-20:30 באצטדיון טדי.

במועדון מבהירים כי ההיערכות כבר החלה, אך הכל תלוי בהחלטות גורמי הביטחון: “לנוכח האפשרות שנפתחה לקיום משחק הדרבי עם קהל, אנחנו נערכים לעניין ומחכים להחלטת פיקוד העורף. נעדכן בהקדם”. בינתיים, הקבוצה הודיעה למנהלת שאם צריך, היא תעמוד בכל ההתארגנות האפשרית כולל אבטחה ומול כל הגורמים, והכל תלוי רק בפיקוד העורף.

עבור הפועל ירושלים, משחק ללא קהל מהווה פגיעה כלכלית משמעותית, במיוחד כשמדובר בדרבי, אחד המשחקים המרכזיים והמבוקשים של העונה. כעת נבחנת האפשרות לשנות את התמונה ברגע האחרון, כאשר במועדון בדקו האם ניתן להיערך מבחינת אבטחה ולוגיסטיקה לאירוח קהל, ומבינים שזה יכול לקרות. אגב, נבדקת גם אופציה לדחיית המשחק ליום ראשון, כדי לתת עוד יום התארגנות.

אוהדי בית”ר ירושלים קיבלו הודעה

בינתיים, עוד לפני כל שינוי רשמי, חברת הכרטיסים “לאן” כבר שלחה הודעה לאוהדי בית״ר ירושלים שרכשו כרטיסים לדרבי טרם פרוץ המלחמה: “אוהד יקר, עקב הוראות פיקוד העורף משחק הדרבי מול הפועל ירושלים ללא קהל, זיכוי אוטומטי בגין הכרטיסים שלך יתבצע ביום חמישי, 9.4, והתשלום יוחזר לכרטיס האשראי איתו בוצעה ההזמנה, חג שמח”.

כעת, עם האפשרות המחודשת לפתיחת היציעים, במועדונים ממתינים להחלטה רשמית שתכריע האם הדרבי יתקיים באווירה רגילה או ימשיך להתנהל ללא קהל.

