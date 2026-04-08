העדיפות הלאומית והאתגר העירוני של גיא דיין

מנהלה המקצועי של הפועל בית שאן מצטרף לצוות הבוגרים בנוף הגליל. בראיון לוולה הוא משתף על תמונת המצב בבית שאן והאתגר הגדול בבורים בפניו ניצב

גיא דיין ויאיר עטר (מטעם הפועל בית שאן)
גיא דיין ויאיר עטר (מטעם הפועל בית שאן)

מחלקת הנוער של הפועל בית שאן חווה בעונות האחרונות צמיחה מחודשת. העונה מחלקת הנוער מונה כמות שיא של קבוצות ליגה, לא פחות מתשע קבוצות מייצגות את המועדון בכל השנתונים, החל משנתון טרום א' ועד הנוער, כשגולת הכותרת, למועדון נציגה שהשתלבה בהצלחה במחוז שרון של שנתון ילדים ג', למועדון נציגות בשנתון נערים א' אחרי ארבע עונות ללא ייצוג בשנתון זה. במקביל לכל אלה, נרשמה גם גדילה בפעילות בית הספר לכדורגל.

על הפעילות במחלקת הנוער של הפועל בית שאן תפס זמן קצר לאחר תחילת העשור  כדורגלן העבר והמנהל המקצועי, גיא דיין (38) הוא תוצר מוצלח של מחלקת הנוער של המועדון, לרבים הוא זכור כקשר קדמי עם רגל שמאל עוצמתית, שעשה קריירה נכבדת בשתי הליגות הבכירות, שיחק שנים רבות בליגת העל ולבש את מדיהן של הפועל כפר סבא, הפועל פ"ת, הפועל עכו, הפועל עפולה והפועל נוף הגליל, הקבוצה בה סיים את קריירת המשחק בעונת 22/23. עונה לאחר מכן, שימש דיין כעוזרו של מוטי איוניר באימון הקבוצה, במקביל הוביל את קבוצת הנוער של הפועל בית שאן לזכייה באליפות ארצית צפון ולהעפלה לליגה הלאומית אחרי 28 שנים. העונה גיא דיין תפס פיקוד על אימון קבוצת הבוגרים והוביל אותה לחלק העליון של טבלת ליגה א' צפון.

גיא דיין (עמרי שטיין)גיא דיין (עמרי שטיין)

ביום שני האחרון גיא דיין מונה למאמן משותף בקבוצת הבוגרים של הפועל נוף הגליל, שמדורגת במקום הלפני אחרון בטבלת הליגה הלאומית, שמרוחקת שתי נקודות ומשחק עודף מהמקום המוביל להישארות במשחקי המבחן, ורחוקה שלוש נקודות ומשחק עודף מחוף מבטחים. גיא דיין יאמן את הקבוצה בצוותא עם לירן פינטו, שהחל את העונה כמאמן בקבוצת הנוער וכעוזר בקבוצת הבוגרים, כשבמחזורים האחרונים היה המאמן הראשי של הקבוצה. גיא דיין על המינוי: "אני שמח להצטרף להפועל נוף הגליל, מועדון שהוא בית בשבילי, מקום שאני מאוד אוהב. איך שקיבלתי טלפון נרתמתי להגיע ולעשות לבית החם הזה, במטרה להשאיר את הקבוצה בליגה. מדובר בקבוצה מאוד חשובה לליגה. אני מודה לגיל ברעם, מנכ"ל המועדון, על האמון בי. אעשה הכל יחד עם לירן, הצוות והשחקנים, למען הצלחת הקבוצה".

נערים גנערים ג' של הפועל בית שאן (באדיבות המועדון)

בנוגע לשילוב תפקידו החדש עם תפקידו בהפועל בית שאן, הוסיף גיא דיין: "הפועל בית שאן זה פרויקט חיים ושליחות עבורי, זה הבייבי שלי. כשהגעתי למחלקה היו בה 112 ילדים ונערים פעילים, היום אנחנו עם קרוב ל-400 ילדים ונערים פעילים בבית ספר לכדורגל ובקבוצות הליגה. תוצרים שלנו מקבוצת הנוער, שלו אובניש (הפועל עכו) ואוראל יהודה (הפועל עפולה) משחקים בליגה הלאומית. כאחד שעשה דרך במחלקה והגיע לליגות הבכירות ומגיע ממחלקה שיצאו ממנה עוד לא מעט שחקנים לליגות הבכירות, בהם גם תומר סוויסה ושיר צדק, אני מאמין גדול בפוטנציאל של המועדון הזה. בשלב זה אני נשאר במחלקת הנוער של בית שאן, חשוב לי להמשיך בעשייה".

הנוער של הפועל בית שאן (באדיבות המועדון)הנוער של הפועל בית שאן (באדיבות המועדון)

על מצב המחלקה בשלב זה הוסיף דיין: "בגדול, המצב אצלנו בבית שאן טוב מבחינה ביטחונית, אבל יש לנו הרבה אתגרים. החטיבה הצעירה שלנו, שהמשיכה את ההתקדמות הברוכה מהעונה שעברה, מתאמנת בקפסולות ובהתאם להנחיות. בחטיבה העליונה המצב סבוך יותר, מאחר ובקבוצות הנערים והנוער יש לנו לא מעט שחקנים, שמגיעים מאזורים מרוחקים ברחבי הצפון כמו הקריות והגולן. שחקנים מקומיים מקבוצות נערים ב' ונערים ג' מתאמנים יחד. קבוצת נערים ג' זו קבוצה שמצויה בעמדה מצוינת להעפלה לליגה הארצית. לצערי, קבוצות נערים א' והנוער מושבתות מפעילות. עם כל הכבוד לכדורגל ולהישגיות, אין שום הצדקה לגרום לנערים צעירים לסכן את עצמם בנסיעות ממושכות בדרכים במצב הביטחוני שחווינו בשבועות האחרונים. אני לא מוכן לקחת על עצמי את האחריות הזו. השחקנים קיבלו תוכניות לאימונים ואנחנו נפעל בהתאם להוראות פיקוד העורף בכל מה שקשור למסגרת האימונים".

