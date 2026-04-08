הסיבות שמסי לא הכריז על השתתפותו במונדיאל

בתוכנית "אל צ'ירינגיטו" פורסם לאחרונה דיווח שהטיל ספק בהשתתפות של ליאו מסי במונדיאל 2026. בואו נהיה ישירים: זה לא נכון. הנה מה שבאמת קורה. בתוך מחנה נבחרת ארגנטינה דבר אחד הולך ומתבהר מיום ליום: מסי יהיה במונדיאל. ההכרזה הרשמית פשוט עדיין לא הגיעה, ויש לכך סיבות מאוד ספציפיות.

לפי העיתונאי פרננדו סיצ'יץ' מ"דובלה אמרייה", המוקד המרכזי של מסי כרגע הוא להגיע לטורניר בכושר פיזי ותחרותי בשיא. כשארגנטינה מגיעה כאלופה המכהנת, הוא לא מוכן להשאיר שום דבר ליד המקרה ורוצה להעריך בצורה מדויקת את מצבו בחודשים הקרובים לפני שיצהיר על כך בפומבי.

יש גם סיבה נוספת לעיתוי. אינטר מיאמי חנכה את האצטדיון החדש שלה בשבת האחרונה, רגע משמעותי מאוד עבור המועדון, ומסי לא רוצה שהכרזה על המונדיאל תאפיל על האירוע הזה. זהו רמת המקצוענות והכבוד שהוא מפגין גם מחוץ למגרש.

ליאו מסי (רויטרס)

בנוסף, לנבחרת ארגנטינה כבר מוכנה תוכנית תקשורתית לרגע שבו מסי יאשר רשמית את השתתפותו. כלומר, השקט אינו סימן לספק - אלא מהלך מתוכנן.

סקאלוני כבר אמר הכל עם העיניים

לאחר הניצחון 0:5 על זמביה במשחק ידידות, בו מסי כבש ובישל, המאמן ליונל סקאלוני לא השאיר מקום לספק לגבי תחושותיו. "זה יהיה זכות אם הוא יחליט שזה יהיה האחרון שלו", אמר המאמן, והוסיף כי יעשה "כל מה שאפשר" כדי שמסי יהיה שם. זה לא נשמע כמו מאמן שיש לו ספקות לגבי הקפטן שלו.

מסי עצמו נראה נרגש במיוחד במהלך מה שיכול להתברר כהופעה האחרונה שלו על אדמת הבית במדי ארגנטינה, אך הוא לא דיבר עם התקשורת לאורך כל פגרת הנבחרות. השתיקה המחושבת הזו מתפרשת בטעות כחוסר ודאות. בפועל, מדובר בהיפך הגמור.

יודע לאן פניו מועדות. מסי (IMAGO)

אדידס כבר יודעת

אולי ההוכחה המשמעותית ביותר לכך שהשתתפותו של מסי במונדיאל כבר סגורה מגיעה מ"פוטי הדליינס", שחשף פרטים בלעדיים על נעלי המשחק החדשות שלו לטורניר. אדידס עיצבה עבורו דגם מיוחד מסדרת F50 בשם "El Último Tango", הריקוד האחרון, שנבנה במיוחד עבור מה שצפויה להיות ההופעה האחרונה שלו על הבמה הגדולה ביותר בכדורגל.

הנעל משלבת בסיס לבן עם נגיעות תכלת וקווים מעוגלים בהשראת נבחרת ארגנטינה. העיצוב משלב בין האסתטיקה הקלאסית של מונדיאל 2006, הטורניר הראשון של מסי, לבין טכנולוגיית הביצועים המתקדמת של 2026. בניגוד לעיצובים הזהובים שאפיינו את הנעליים שלו בטורנירים קודמים, הפלטה כאן מזכירה בעדינות את דגם Adidas X Crazyfast Messi "Las Estrellas" מ-2023, שהושק לכבוד הזכייה של ארגנטינה בקטאר.

הנעליים של מסי (IMAGO)

אוהדים חדי עין בוודאי שמו לב שמסי נראה לאחרונה באימונים עם נעל לבנה לחלוטין עם מבנה שרוכים דומה, הוא למעשה בדק אבטיפוס של הדגם הזה בדיוק. אדידס לא מייצרת נעל ייעודית למונדיאל עבור שחקן שאולי לא ישתתף.

המספרים הופכים את זה לבלתי ניתן לפספוס

מסי רשם 198 הופעות במדי נבחרת ארגנטינה, והשער שלו מול זמביה העלה אותו ל-116 שערים בינלאומיים, יותר מכפול מהשיא הוותיק של גבריאל באטיסטוטה שעמד על 55. בנוסף יש לו 62 בישולים ושישה תארים מרכזיים: מונדיאל 2022, שני גביעי קופה אמריקה ב-2021 ו-2024, הפינאליסימה, גביע העולם עד גיל 20 וזהב אולימפי.

בקיץ הקרוב הוא צפוי להגיע למונדיאל השישי שלו, בניסיון להוביל את ארגנטינה לזכייה שנייה ברציפות, הישג שאף נבחרת לא רשמה מאז ברזיל ב-1962. ההכרזה עוד תגיע. הנעליים כבר מוכנות. התוכנית כבר קיימת. ליאו מסי יהיה במונדיאל 2026. אל תתנו לאף אחד לספר לכם אחרת.