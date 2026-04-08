יום רביעי, 08.04.2026
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4826-4625הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

ליאני: צריך את האומץ לא לקבל כל המלצת VAR

שופט העבר התייחס להחלטה השנויה במחלוקת במפגש בין הפועל ת"א למכבי חיפה: "השופט עמד בעמדה טובה וזה לא אירוע חד משמעי, אסור היה ל-VAR להתערב"

נאאל עודה מוציא כרטיס צהוב, דולב חזיזה לא מרוצה (רדאד ג'בארה)
הכדורגל הישראלי חזר אלינו השבוע אחרי פגרה ש למעלה מחודש, ויחד איתו חזרו הדיונים על החלטות השיפוט, וכך קרה במשחק המרכזי בין הפועל תל אביב למכבי חיפה. האדומים ניצחו 0:2 את הירוקים מצמד פנדלים, כאשר הראשון גרם למלוקת וביקורת קשה על צוות השיפוט מצד המועדון מהכרמל.

שופט העבר, לירן ליאני, התייחס להחלטה ברשתות החברתיות: “השופט במגרש שהיה בעמדה טובה בחר שלא לשרוק. שופט המסך שלרשותו עומדות מספר זוויות צילום המאפשרות לו לבחון את האירוע שוב ושוב, התערב והמליץ על בעיטת עונשין”.

הפנדל נגד מכבי חיפה: “לא מדובר באירוע חד משמעי”

“אני תמיד מסביר ששיפוט זה עניין של זוויות. מה שרואים מזווית אחת לא רואים מהזווית השנייה. כך גם במקרה הזה, מזווית אחת נראית נגיעת יד ברורה ומזווית אחרת ברור שהכדור פוגע בכתף. לכן נתחיל מזה שלא מדובר באירוע חד משמעי ולכן אסור היה לשופט המסך להתערב. להערכתי, מדובר באשליה אופטית ובעוד שהיד פתוחה, הפגיעה היא בכתף, מה שמסביר גם את העוצמה בה הכדור ניתז”.

פסילת הפנדל של הפועל ירושלים: “התערבות שגויה מיסודה”

ליאני התייחס גם לביטול הפנדל לזכות הפועל ירושלים מול בני ריינה: “נשרקה בצדק בעיטת עונשין בגין נגיעת יד על קו השער וכרטיס אדום בגין מניעת הזדמנות ודאית להבקעת שער. מדובר באירוע שיפוט ברור שאלמלא נגיעת היד, הכדור היה נכנס לשער”.

“השחקן מבצע תנועה מודעת, מזיז את הידיים הצידה ובכך מרחיב את נפח הגוף. הכדור לא ננגח לעבר הפנים שלו ולכן אין מדובר בהגנה טבעית. שחקן חייב לשלוט בידיים שלו, בוודאי ברחבה. באותו האופן הידיים שלו היו יכולות להיות מאחורי הגב ולכן הפעולה הזו מכוונת ואינה מקרית וככזו היא מצדיקה כרטיס אדום ולא כרטיס צהוב”.

“ההתערבות של שופט המסך במקרה הזה שגויה מיסודה. קשה עוד יותר להבין כיצד שופט, מוזמן למסך, רואה את האירוע שוב ובמקום לקבל חיזוק להחלטה שלו, בוחר לשנות אותה ולאמץ החלטה שגויה, כמו מה שקרה במשחק של מכבי חיפה”.

בסוף הפוסט שופט העבר סיכם וכתב: “שופטים תמיד טעו ותמיד יטעו, גם שופטי מסך. אבל יש טעויות שהן לא מתקבלות על הדעת. ולכן, לצד האומץ לקבל החלטות במגרש, צריך גם את האומץ שלא לקבל כל המלצה שופט המסך”.

