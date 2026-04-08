יום רביעי, 08.04.2026 שעה 17:01
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
7140-8229פ.ס.וו. איינדהובן1
5440-6129פיינורד2
5347-7129ניימיכן3
5031-4929טוונטה אנסחדה4
4837-5429אייאקס5
4545-4929אלקמאר6
4447-5329הירנביין7
4247-3529ספרטה רוטרדם8
4135-4529אוטרכט9
4137-4229כרונינגן10
3545-5029גו אהד איגלס11
3554-4329פורטונה סיטארד12
3358-3829זוולה13
2848-3029וולנדם14
2748-3829טלסטאר15
2749-2929אקסלסיור רוטרדם16
2450-2929נאק ברדה17
1974-3429הראקלס אלמלו18

"גארסיה גורם לכאב ראש עם ההחלטה לגבי גלוך"

בהולנד סבורים שלא ישתלם לאייאקס להיפרד מהישראלי בקיץ, והנתונים מעידים שהוא עדיף מכמה מהמתחרים שלו בעמדה: "מאמן חדש בקיץ כן יעניק לו הזדמנות"

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גארסיה נמצא כבר זמן מה בתפקידו באייאקס, ורק החמיר את מצבו של אוסקר גלוך, כשעזיבה של הישראלי בקיץ הופכת לריאלית יותר ויותר בעקבות החלטתו. על פי נתונים של ‘SciSports’ ו-’FootballTransfers’, מדובר בהחלטה שגויה.

גלוך הוחתם בקיץ האחרון על ידי אלכס קרוס ומריין ביוקר מרד בול זלצבורג תמורת 14.8 מיליון אירו, והציפייה הייתה שיהפוך לקשר ההתקפי היצירתי שיחליף את קנת' טיילור במרכז המגרש. התוכנית הזו לא יצאה לפועל משום שטיילור נשאר ורק עזב ללאציו בחורף. “בעקבות זאת, גלוך הוצב באגף שמאל, והחולשות ההגנתיות שלו, במיוחד, הפכו לבולטות. זאת למרות שהוא היה פרודוקטיבי העונה עם שמונה שערים ושישה בישולים ב-34 משחקים”, נכתב בהולנד.

בהמשך, ג'ון הייטינחה פוטר ופרד גרים הגיע, שהחל לשתף אותו לצד ריאן בונידה כקיצוני ימני נסוג, תחרות שגלוך איבד בה בהדרגה אך בבירור. במהלך השנה הקלנדרית הנוכחית הוא ממשיך לרדת במעמדו, ותחת המאמן הזמני החדש גארסיה הוא איבד לחלוטין את מקומו באייאקס: “אוסקר גארסיה גורם לכאב ראש באייאקס עם ההחלטה לגבי גלוך”, טענו.

גלוך במצב מורכב באייאקס

אוסקר גלוך למעשה לא שיחק כלל בשלושה מארבעת המשחקים האחרונים של אייאקס, ורק עלה מהספסל נגד פ.צ. טוונטה 33 דקות לסיום, לאחר שביקש פגישה עם ג'ורדי קרויף בנוגע לסגנון המשחק שלו. נכון לעכשיו, אוסקר גארסיה מעדיף את סטיבן ברחהאוס ובונידה בצד ימין, בעוד שגלוך כלל לא נבחר גם למרכז המגרש, ובצד שמאל מיקה גודטס כמעט תמיד משלים משחק מלא.

גלוך מול סגל אייאקס

לגלוך יש דירוג Skill של 64.0 ופוטנציאל של 74.9, ועל בסיס הנתונים הללו הוא אמור תמיד לשחק באייאקס. דאבי קלאסן אמנם מחזיק בדירוג Skill גבוה יותר (65.1), אך שון סטור, שמשחק כיום בקישור של אייאקס לצד הקשר האחורי יורתי מוקיו, נמצא בעמדת נחיתות עם 52.2 Skill. גם ברחהאוס (59.3 Skill) ובונידה (52.0 Skill) נופלים ממנו באגף ימין, כמו גם מאהר קאריזו (54.3 Skill), כך מציינים בהולנד.

“גלוך עצמו אינו מרוצה כלל ממעמדו באייאקס, בוודאי לא בתקופה האחרונה, אך ייתכן שתמתין לו הזדמנות חדשה בעונה הבאה. עם מאמן חדש, כולם יתחילו מחדש מאפס, ומאמן ספרדי בפרט עשוי בהחלט להעניק לשחקן כמו גלוך הזדמנות. עם זאת, קרויף כבר שוקל מאחורי הקלעים למכור את גלוך, בדומה למה שקרה לראול מורו שעזב לאחר חצי שנה בלבד בחורף האחרון. האם זה אכן יקרה באייאקס, נותר לראות”, מנתחים בהולנד.

שווי ההעברה של גלוך

בשונה מראול מורו, אוסקר גלוך דווקא הציג שווי העברה מוערך גבוה יותר מזה שאייאקס שילמה עליו. "לפי האלגוריתם של FootballTransfers, לגלוך היה שווי מוערך של 18.4 מיליון אירו בקיץ האחרון, והוא עלה ל-23.8 מיליון אירו בדצמבר", מציין עיתונאי הנתונים וילם לייגראף. "בשל חוסר דקות המשחק, שוויו של גלוך ירד מאז ל-20.8 מיליון אירו, ונראה כי לאור מעמדו הנוכחי בסגל הוא אף עלול לרדת עוד יותר. לכן, יותר דקות משחק או מכירה בקיץ הן שתי האפשרויות שאייאקס (והמאמן החדש של המועדון מאמסטרדם) יצטרכו לבחור ביניהן".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */