"גארסיה גורם לכאב ראש עם ההחלטה לגבי גלוך"

אוסקר גארסיה נמצא כבר זמן מה בתפקידו באייאקס, ורק החמיר את מצבו של אוסקר גלוך, כשעזיבה של הישראלי בקיץ הופכת לריאלית יותר ויותר בעקבות החלטתו. על פי נתונים של ‘SciSports’ ו-’FootballTransfers’, מדובר בהחלטה שגויה.

גלוך הוחתם בקיץ האחרון על ידי אלכס קרוס ומריין ביוקר מרד בול זלצבורג תמורת 14.8 מיליון אירו, והציפייה הייתה שיהפוך לקשר ההתקפי היצירתי שיחליף את קנת' טיילור במרכז המגרש. התוכנית הזו לא יצאה לפועל משום שטיילור נשאר ורק עזב ללאציו בחורף. “בעקבות זאת, גלוך הוצב באגף שמאל, והחולשות ההגנתיות שלו, במיוחד, הפכו לבולטות. זאת למרות שהוא היה פרודוקטיבי העונה עם שמונה שערים ושישה בישולים ב-34 משחקים”, נכתב בהולנד.

בהמשך, ג'ון הייטינחה פוטר ופרד גרים הגיע, שהחל לשתף אותו לצד ריאן בונידה כקיצוני ימני נסוג, תחרות שגלוך איבד בה בהדרגה אך בבירור. במהלך השנה הקלנדרית הנוכחית הוא ממשיך לרדת במעמדו, ותחת המאמן הזמני החדש גארסיה הוא איבד לחלוטין את מקומו באייאקס: “אוסקר גארסיה גורם לכאב ראש באייאקס עם ההחלטה לגבי גלוך”, טענו.

אוסקר גלוך (IMAGO)

גלוך במצב מורכב באייאקס

אוסקר גלוך למעשה לא שיחק כלל בשלושה מארבעת המשחקים האחרונים של אייאקס, ורק עלה מהספסל נגד פ.צ. טוונטה 33 דקות לסיום, לאחר שביקש פגישה עם ג'ורדי קרויף בנוגע לסגנון המשחק שלו. נכון לעכשיו, אוסקר גארסיה מעדיף את סטיבן ברחהאוס ובונידה בצד ימין, בעוד שגלוך כלל לא נבחר גם למרכז המגרש, ובצד שמאל מיקה גודטס כמעט תמיד משלים משחק מלא.

גלוך מול סגל אייאקס

לגלוך יש דירוג Skill של 64.0 ופוטנציאל של 74.9, ועל בסיס הנתונים הללו הוא אמור תמיד לשחק באייאקס. דאבי קלאסן אמנם מחזיק בדירוג Skill גבוה יותר (65.1), אך שון סטור, שמשחק כיום בקישור של אייאקס לצד הקשר האחורי יורתי מוקיו, נמצא בעמדת נחיתות עם 52.2 Skill. גם ברחהאוס (59.3 Skill) ובונידה (52.0 Skill) נופלים ממנו באגף ימין, כמו גם מאהר קאריזו (54.3 Skill), כך מציינים בהולנד.

“גלוך עצמו אינו מרוצה כלל ממעמדו באייאקס, בוודאי לא בתקופה האחרונה, אך ייתכן שתמתין לו הזדמנות חדשה בעונה הבאה. עם מאמן חדש, כולם יתחילו מחדש מאפס, ומאמן ספרדי בפרט עשוי בהחלט להעניק לשחקן כמו גלוך הזדמנות. עם זאת, קרויף כבר שוקל מאחורי הקלעים למכור את גלוך, בדומה למה שקרה לראול מורו שעזב לאחר חצי שנה בלבד בחורף האחרון. האם זה אכן יקרה באייאקס, נותר לראות”, מנתחים בהולנד.

אוסקר גלוך (IMAGO)

שווי ההעברה של גלוך

בשונה מראול מורו, אוסקר גלוך דווקא הציג שווי העברה מוערך גבוה יותר מזה שאייאקס שילמה עליו. "לפי האלגוריתם של FootballTransfers, לגלוך היה שווי מוערך של 18.4 מיליון אירו בקיץ האחרון, והוא עלה ל-23.8 מיליון אירו בדצמבר", מציין עיתונאי הנתונים וילם לייגראף. "בשל חוסר דקות המשחק, שוויו של גלוך ירד מאז ל-20.8 מיליון אירו, ונראה כי לאור מעמדו הנוכחי בסגל הוא אף עלול לרדת עוד יותר. לכן, יותר דקות משחק או מכירה בקיץ הן שתי האפשרויות שאייאקס (והמאמן החדש של המועדון מאמסטרדם) יצטרכו לבחור ביניהן".