יום רביעי, 08.04.2026 שעה 17:01
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
7629-8030ברצלונה1
6928-6430ריאל מדריד2
5835-5430ויאריאל3
5730-5030אתלטיקו מדריד4
4537-4430בטיס5
4437-4430סלטה ויגו6
4145-4630ריאל סוסיאדד7
4131-2730חטאפה8
3837-3630אוסאסונה9
3844-3630אספניול10
3843-3230אתלטיק בילבאו11
3744-3230ג'ירונה12
3535-2930ראיו וייקאנו13
3545-3430ולנסיה14
3243-3230אלאבס15
3148-3630מיורקה16
3150-3730סביליה17
2947-3830אלצ'ה18
2650-3430לבאנטה19
2448-2130אוביידו20

הזעם הגדול של אמבפה אחרי ההפסד לבאיירן

הכוכב ירד בכעס מהמגרש ("לא רק מההחמצות"), סירב בעצבים לבקשת דובר המועדון להתראיין ולא דיבר עם חבריו. ואיך נראתה רגלו אחרי התיקול של טה?

|
קיליאן אמבפה (IMAGO)
קיליאן אמבפה סיים את המשחק בין ריאל מדריד לבאיירן מינכן באחד הרגעים הסוערים ביותר שנראו העונה. הצרפתי, ששיחק 90 דקות והחמיץ מספר הזדמנויות מול מנואל נוייר, ירד מכר הדשא כשהוא זועם במיוחד לאחר ההפסד 2:1 לגרמנים. הוא נראה עצבני מאוד, לא בירך את הקהל ולא דיבר עם חבריו, ואף סירב להתראיין למרות שנבחר לכך מראש. כאשר דובר המועדון ניסה להוביל אותו לעמדת הראיונות, אמבפה חתך זאת עם "לא" ברור ועזב את המגרש.

לאורך המשחק עצמו אמבפה דווקא היה פעיל מאוד. הוא לא רק הוביל את ההתקפה, אלא גם ירד לאחור וסייע הגנתית ברגעים בהם באיירן הפעילה לחץ כבד על ריאל מדריד. הצרפתי ביצע מספר ריצות כדי לעצור מתפרצות מסוכנות ואף לקח על עצמו את המשחק בדקות הסיום, אך חוסר הדיוק מול השער פגע בו. נוייר עצר כמעט את כל הבעיטות שלו עד שלבסוף הצליח לצמק, אך זה לא מנע ממנו לצאת מתוסכל מאוד.

כעסו של אמבפה לא נבע רק מהחמצותיו. במהלך המשחק הוא ספג שריקות בוז מחלק מהקהל בסנטיאגו ברנבאו, דבר שלא מצא חן בעיניו כלל. מעבר לכך, הוא התקשה להבין מדוע הקהל בחר לבקר גם שחקנים כמו ויניסיוס ופראן גארסיה על מסירות שגויות, דווקא במשחק החשוב ביותר של העונה, במקום לתמוך בקבוצה עד הסיום. “התחושות הללו רק חיזקו אצלו את ההבנה כי הפרויקט הנוכחי לא מתקדם כפי שציפה”, נכתב בספרד.

העתיד גם הוא לא נראה מבטיח במיוחד מבחינתו. אמבפה מתחיל להבין כי הקדנציה שלו בריאל מדריד עלולה להימשך ללא זכייה בתארים גדולים, למרות ההשקעה הגדולה של שני הצדדים. אם הקבוצה תודח מליגת האלופות, העונה למעשה תסתיים עבורה, במיוחד כשבליגה היא במרחק של 7 נקודות מברצלונה ועוד צפוי קלאסיקו בקאמפ נואו. מדובר בעונה קשה בפרויקט שבו אמבפה דורש שינויים כדי להתחרות ברמות הגבוהות ביותר.

התיקול של טה והסערה סביב ההחלטה

מעבר לאכזבה מהתוצאה, אמבפה היה מעורב גם באחד הרגעים הפיזיים הקשים במשחק. ג'ונתן טה, בלמה של באיירן מינכן, ניסה לעצור אותו באגף הימני של התקפת ריאל מדריד ונכנס בו בעוצמה. למרות שנראה כי ניסה להפילו באמצעות הגוף והידיים, הוא פגע ברגלו הימנית של הצרפתי עם הסוליה של הנעל. הפגיעה הייתה משמעותית, עד כדי כך שהגרב והנעל של אמבפה נקרעו, דבר שהמחיש את עוצמת המגע. בעקבות התיקול ספג טה כרטיס צהוב בלבד, אך אמבפה נותר עם פציעות קלות.

האירוע עורר מחלוקת גדולה. אלברו ארבלואה טען במסיבת העיתונאים כי מדובר היה בעבירה שראויה לכרטיס אדום, במיוחד לאור ההחלטה המקבילה להעניש את אורליאן טשואמני, שיחמיץ את הגומלין במינכן בעקבות צהוב. "אני לא יודע מה השופט ראה במהלך שהוביל לצהוב של טשואמני, אבל אני גם לא יודע מה הוא ראה במהלך הזה שלא הצדיק אדום על התיקול על אמבפה", אמר.

מנגד, שופט העבר איטורלדה גונסאלס הסביר כי השופט מייקל אוליבר בחר בעונש המינימלי. לדבריו, טה ניצל מהרחקה משום שלא השאיר את הרגל פתוחה אלא רק "ליטף" את אמבפה מלמעלה למטה עם הסוליה, ולכן הוחלט להסתפק בכרטיס צהוב.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */