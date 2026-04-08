הזעם הגדול של אמבפה אחרי ההפסד לבאיירן

קיליאן אמבפה סיים את המשחק בין ריאל מדריד לבאיירן מינכן באחד הרגעים הסוערים ביותר שנראו העונה. הצרפתי, ששיחק 90 דקות והחמיץ מספר הזדמנויות מול מנואל נוייר, ירד מכר הדשא כשהוא זועם במיוחד לאחר ההפסד 2:1 לגרמנים. הוא נראה עצבני מאוד, לא בירך את הקהל ולא דיבר עם חבריו, ואף סירב להתראיין למרות שנבחר לכך מראש. כאשר דובר המועדון ניסה להוביל אותו לעמדת הראיונות, אמבפה חתך זאת עם "לא" ברור ועזב את המגרש.

לאורך המשחק עצמו אמבפה דווקא היה פעיל מאוד. הוא לא רק הוביל את ההתקפה, אלא גם ירד לאחור וסייע הגנתית ברגעים בהם באיירן הפעילה לחץ כבד על ריאל מדריד. הצרפתי ביצע מספר ריצות כדי לעצור מתפרצות מסוכנות ואף לקח על עצמו את המשחק בדקות הסיום, אך חוסר הדיוק מול השער פגע בו. נוייר עצר כמעט את כל הבעיטות שלו עד שלבסוף הצליח לצמק, אך זה לא מנע ממנו לצאת מתוסכל מאוד.

כעסו של אמבפה לא נבע רק מהחמצותיו. במהלך המשחק הוא ספג שריקות בוז מחלק מהקהל בסנטיאגו ברנבאו, דבר שלא מצא חן בעיניו כלל. מעבר לכך, הוא התקשה להבין מדוע הקהל בחר לבקר גם שחקנים כמו ויניסיוס ופראן גארסיה על מסירות שגויות, דווקא במשחק החשוב ביותר של העונה, במקום לתמוך בקבוצה עד הסיום. “התחושות הללו רק חיזקו אצלו את ההבנה כי הפרויקט הנוכחי לא מתקדם כפי שציפה”, נכתב בספרד.

העתיד גם הוא לא נראה מבטיח במיוחד מבחינתו. אמבפה מתחיל להבין כי הקדנציה שלו בריאל מדריד עלולה להימשך ללא זכייה בתארים גדולים, למרות ההשקעה הגדולה של שני הצדדים. אם הקבוצה תודח מליגת האלופות, העונה למעשה תסתיים עבורה, במיוחד כשבליגה היא במרחק של 7 נקודות מברצלונה ועוד צפוי קלאסיקו בקאמפ נואו. מדובר בעונה קשה בפרויקט שבו אמבפה דורש שינויים כדי להתחרות ברמות הגבוהות ביותר.

התיקול של טה והסערה סביב ההחלטה

מעבר לאכזבה מהתוצאה, אמבפה היה מעורב גם באחד הרגעים הפיזיים הקשים במשחק. ג'ונתן טה, בלמה של באיירן מינכן, ניסה לעצור אותו באגף הימני של התקפת ריאל מדריד ונכנס בו בעוצמה. למרות שנראה כי ניסה להפילו באמצעות הגוף והידיים, הוא פגע ברגלו הימנית של הצרפתי עם הסוליה של הנעל. הפגיעה הייתה משמעותית, עד כדי כך שהגרב והנעל של אמבפה נקרעו, דבר שהמחיש את עוצמת המגע. בעקבות התיקול ספג טה כרטיס צהוב בלבד, אך אמבפה נותר עם פציעות קלות.

האירוע עורר מחלוקת גדולה. אלברו ארבלואה טען במסיבת העיתונאים כי מדובר היה בעבירה שראויה לכרטיס אדום, במיוחד לאור ההחלטה המקבילה להעניש את אורליאן טשואמני, שיחמיץ את הגומלין במינכן בעקבות צהוב. "אני לא יודע מה השופט ראה במהלך שהוביל לצהוב של טשואמני, אבל אני גם לא יודע מה הוא ראה במהלך הזה שלא הצדיק אדום על התיקול על אמבפה", אמר.

מנגד, שופט העבר איטורלדה גונסאלס הסביר כי השופט מייקל אוליבר בחר בעונש המינימלי. לדבריו, טה ניצל מהרחקה משום שלא השאיר את הרגל פתוחה אלא רק "ליטף" את אמבפה מלמעלה למטה עם הסוליה, ולכן הוחלט להסתפק בכרטיס צהוב.