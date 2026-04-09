יום חמישי, 09.04.2026
"כשבני יהודה בגביע המדינה הכל יכול לקרות"

אוהדי הזהובים באו לאימון לפני באר שבע ב-19:30, הקבוצה תצא למלון ולא תרגלה פנדלים. וגם: ההיסטוריה, הדמיון למפגש האחרון, סאות'המפטון והפצועים

שחקני בני יהודה חוגגים (שחר גרוס)
המסע הנפלא של בני יהודה בגביע המדינה יימשך הערב (חמישי, 19:30), כשהקבוצה של אלי לוי, שהפכה לקבוצת גביע טיפוסית במילניום הנוכחי, תגיע למעמד חצי הגמר שם תפגוש את הפועל באר שבע במשחק שייערך באצטדיון בלומפילד ללא קהל.

הבוקר הגיעו מספר אוהדי הקבוצה לאימון המסכם שערכה הקבוצה באצטדיון בשכונת התקווה, עודדו את השחקנים והדליקו רימוני עשן. הקבוצה תצא כבר מחר בבוקר למלון בתל אביב, שם תשהה עד היציאה לאצטדיון ביפו שם ייערך המפגש.

ההסיטוריה לטובת ב”ש, ויש דמיון למפגש הקודם

מבחינת ההיסטוריה, מפגשי העבר לא מבשרים טובות לזהובים. שש פעמים נפגשו הקבוצות במסגרת גביע המדינה, כאשר בכולן ניצחה הקבצה מהדרום. אם רוצים למצוא מכנה משותף בין המפגש האחרון בין הקבוצות, ניתן למצוא אותו בעובדה שגם הוא נערך ללא קהל וגם אז היה בשלב חצי הגמר, כאשר ב"ש ניצחה בעונת הקורונה (2019/20) בפנדלים לאחר 1:1 בתום 120 דקות.

שון גולדברג ורועי בן שמעון במפגש ב-2020 (רדאד גשון גולדברג ורועי בן שמעון במפגש ב-2020 (רדאד ג'בארה)

הכתומים הגיעו למעמד חצי הגמר עשר פעמים בעבר, כאשר המאזן מראה על שוויון מוחלט בין כמות הפעמים שהצליחה להעפיל לגמר לבין כמות הפעמים בהן הודחה. בשכונה שמעו לא מעט פעמים בימים האחרונים את ההשוואה לסאות'המפטון של דניאל פרץ, שהדיחה את ארסנל, כאשר המיקומים של שתי הקבוצות זהים.

לוי לשחקנים: “סאות’המפטון? לא רלוונטי”. וגם: מי פצועים?

"זה ממש לא רלוונטי אלינו כי קודם כל ההשוואות לא מעניינות אותי ובנוסף, עם כל הכבוד לסאות'המפטון, הם עשו את זה בשלב רבע הגמר והעפילו לחצי הגמר. אנחנו כבר בחצי הגמר", אמר המאמן אלי לוי לשחקנים. מבחינה מקצועית, בבני יהודה בחרו שלא לתרגל פנדלים הבוקר.

דניאל פרץ. לוי לשחקנים: "סאותדניאל פרץ. לוי לשחקנים: "סאות'המפון זה לא רלוונטי אלינו" (IMAGO)

הבשורה המעודדת היא חזרתו לסגל של המגן השמאלי רז נחמיאס, שנפצע במשחק האימון מול הפועל פ"ת לפני כשבועיים ונעדר ממשחקי הליגה האחרונים. דני עאמר, שנפצע בשריר האחורי במשחק הליגה מול נוף הגליל, ייעדר ויתווסף לעילאי טרוסט, אביחי וודג'ה וקפטן הקבוצה מאור קנדיל, שסוחבים פציעות ישנות יותר.

בני יהודה מגיעה למשחק במומנטום מצוין בליגה, כאשר מלבד רצף המשחקים ללא הפסד שעומד על 16, היא גם צברה שבע נקודות מתשע האחרונות בליגה. "יחסי הכוחות ברורים, אבל גם נגד בית"ר לא ספרו אותנו מול כמעט 30,000 צהובים-שחורים בטדי. כשבני יהודה מגיעה למפעל הגביע הכול יכול לקרות", אמרו במועדון.

