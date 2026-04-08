יום רביעי, 08.04.2026 שעה 14:37
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
7629-8030ברצלונה1
6928-6430ריאל מדריד2
5835-5430ויאריאל3
5730-5030אתלטיקו מדריד4
4537-4430בטיס5
4437-4430סלטה ויגו6
4145-4630ריאל סוסיאדד7
4131-2730חטאפה8
3837-3630אוסאסונה9
3844-3630אספניול10
3843-3230אתלטיק בילבאו11
3744-3230ג'ירונה12
3535-2930ראיו וייקאנו13
3545-3430ולנסיה14
3243-3230אלאבס15
3148-3630מיורקה16
3150-3730סביליה17
2947-3830אלצ'ה18
2650-3430לבאנטה19
2448-2130אוביידו20

דיווח בספרד: ההרכב הפותח של סימאונה למשחק

לפי 'מונדו דפורטיבו', אלברס ולוקמן יחזרו ל-11 לצידו של גריזמן בהתקפת אתלטיקו מול ברצלונה ב-22:00. וגם: סרטון המוטיבציה ושחקני המפתח שלא בסגל

חוליאן אלברס ואנטואן גריזמן חוגגים (רויטרס)
משחקי ליגת האלופות ימשיכו היום (רביעי, 22:00) עם אחד המשחקים המסקרנים של שלב רבע הגמר, בו ברצלונה תארח את אתלטיקו מדריד. לפי דיווחים ב’מונדו דפורטיבו’ ההרכב של דייגו סימאונה להתמודדות כמעט שלם, וגם: סרטון המוטיבציה של הקבוצה ומי לא נכלל בסגל של הקולצ’ונרוס.

אתלטיקו מדריד פרסמה את הסגל למשחק, כאשר היו חסרים בו לא מעט שחקני מפתח: השוער הראשון יאן אובלק, הבלם הוותיק חוסה מריה חימנס, פאבלו באריוס וג’וני קרדוסו.

למרות החיסורים והמשחק הקשה, במועדון העלו היום ברשתות סרטון מוטיבציה לקראת המשחק, בו מופיעים רגעי השיא של הקבוצה העונה בצ’מפיונס, כאשר בסיום הסרטון כתוב: “אין פחד, המגרש שלהם – הרגע שלנו”.

התלבטות בהגנה, סורלות’ יעלה מהספסל

בנוגע להרכב, סימאונה יפתח בוודאות עם חואן מוסו בשער, ויש עדיין התלבטות לגבי שיתופם של אלכס באנה ורובין לה נורמן כבר בשריקת הפתיחה. מי שככל הנראה יפתחו על הספסל של אתלטיקו ויעלו בהתאם לצורך הם אלכסנדר סורלות’ וניקו גונזאלס, שספג אדום במשחק הליגה.

הרכב משוער: חואן מוסו, נאוהל מולינה (רובין לה נורמן), מארק פוביל, דויד האנצקו, מתיאו רוג’רי, מרכוס יורנטה, ג’וליאנו סימאונה, קוקה, אנטואן גריזמן, אדמולה לוקמן (אלכס באנה) וחוליאן אלברס.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
