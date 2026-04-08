דיווח בספרד: ההרכב הפותח של סימאונה למשחק

משחקי ליגת האלופות ימשיכו היום (רביעי, 22:00) עם אחד המשחקים המסקרנים של שלב רבע הגמר, בו ברצלונה תארח את אתלטיקו מדריד. לפי דיווחים ב’מונדו דפורטיבו’ ההרכב של דייגו סימאונה להתמודדות כמעט שלם, וגם: סרטון המוטיבציה של הקבוצה ומי לא נכלל בסגל של הקולצ’ונרוס.

אתלטיקו מדריד פרסמה את הסגל למשחק, כאשר היו חסרים בו לא מעט שחקני מפתח: השוער הראשון יאן אובלק, הבלם הוותיק חוסה מריה חימנס, פאבלו באריוס וג’וני קרדוסו.

למרות החיסורים והמשחק הקשה, במועדון העלו היום ברשתות סרטון מוטיבציה לקראת המשחק, בו מופיעים רגעי השיא של הקבוצה העונה בצ’מפיונס, כאשר בסיום הסרטון כתוב: “אין פחד, המגרש שלהם – הרגע שלנו”.

יאן אובלק וחואן מוסו (IMAGO)

התלבטות בהגנה, סורלות’ יעלה מהספסל

בנוגע להרכב, סימאונה יפתח בוודאות עם חואן מוסו בשער, ויש עדיין התלבטות לגבי שיתופם של אלכס באנה ורובין לה נורמן כבר בשריקת הפתיחה. מי שככל הנראה יפתחו על הספסל של אתלטיקו ויעלו בהתאם לצורך הם אלכסנדר סורלות’ וניקו גונזאלס, שספג אדום במשחק הליגה.

הרכב משוער: חואן מוסו, נאוהל מולינה (רובין לה נורמן), מארק פוביל, דויד האנצקו, מתיאו רוג’רי, מרכוס יורנטה, ג’וליאנו סימאונה, קוקה, אנטואן גריזמן, אדמולה לוקמן (אלכס באנה) וחוליאן אלברס.