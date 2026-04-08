יום רביעי, 08.04.2026
שיא השפל: דניל מדבדב הפסיד 6:0, 6:0 לברטיני

חריג: המדורג 10 בעולם הושפל במונטה קרלו ב-49 דק' וכשהוא לא ניצח אף לא משחקון אחד. הרוסי איבד עשתונות, פירק מחבט מול הקהל וזרק אותו לפח. צפו

דניל מדבדב שבור (רויטרס)
תוצאה יוצאת דופן נרשמה היום (רביעי) בטורניר המאסטרס 1000 במונטה קרלו, כאשר מתאו ברטיני הביס את דניל מדבדב בתוצאה מוחצת של 0:6 ו-0:6, בתוך 49 דקות בלבד, והעפיל לשמינית הגמר, אירוע שלא קורה בכל יום, ובטח ובטח לא למדורג כל כך גבוה ושם בכיר כמו מדבדב.

מדבדב, המדורג 10 בעולם, נראה חסר אונים לאורך כל ההתמודדות. הרוסי רשם חמישה דאבל פולטס, הציג אחוזי הצלחה נמוכים של 36% בלבד בהגשה הראשונה וסיפק לא פחות מ-27 טעויות לא מחויבות, נתונים שהובילו לאחד ההפסדים הקשים בקריירה שלו, כולל “בייגל” כפול ראשון על משטח חימר בעשור האחרון.

מדבדב שבר את המחבט

התסכול של מדבדב הגיע לשיאו במהלך המשחק, כאשר לאחר שאיבד שמונה משחקונים ברציפות ופיגר 6:0 ו-2:0, הוציא את זעמו על המחבט, ניפץ אותו והשליך אותו לפח לעיני הקהל.

דניל מדבדב שובר מחבט (IMAGO)
דניל מדבדב מרסק את המחבט (IMAGO)
דניל מדבדב זורק מחבט לפח (IMAGO)
דניל מדבדב מרוסק (IMAGO)

מן העבר השני, ברטיני סיפק תצוגת תכלית מרשימה במיוחד. האיטלקי לא איבד אף משחקון בדרך לשמינית הגמר, לאחר שבסיבוב הראשון נהנה גם מפרישה של רוברטו באוטיסטה אגוט, כשהספרדי פיגר 4:0 במערכה הראשונה.

בסיום המשחק אמר ברטיני: “זה היה משחק מוזר. לא ציפיתי לשחק כל כך טוב ולראות אותו מתקשה כך. היה ברור שזה המשחק הראשון שלו על חימר. שיחקתי מצוין, אחת ההופעות הטובות בקריירה שלי. הרגשתי טוב לאחרונה, הכדור יצא מצוין מהמחבט שלי. אני שמח ששמרתי על ריכוז ולא איבדתי את זה”.

