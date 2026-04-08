יום רביעי, 08.04.2026 שעה 13:56
ליגת העל Winner 25-26
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4826-4625הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

דוד, שחר ולויזו במאבק צמוד: מי מצטיין השבוע?

אתם קובעים מי ה-Winner של המחזור ה-25 כאשר עד כה שחקני הפועל פ"ת, מכבי ת"א והפועל ת"א בקרב משולש ומותח, גם גליקליך וזערורה מועמדים. הצביעו

ווינר המחזור ה-25 (צור חלפון - גרפיקה)
ווינר המחזור ה-25 (צור חלפון - גרפיקה)

הכדורגל הישראלי חזר אלינו ובמוקד ליגת העל, ששיחקה את המחזור ה-25 שלה אחרי דחייה של למעלה מחודש בעקבות המלחמה עם איראן וחיזבאללה. אמנם קהל לא היה, אבל מספר שחקנים רשמו משחקים נפלאים וכעת זה הזמן שלכם להצביע ולהשפיע לגבי בחירת שחקן המחזור של ‘Winner’. אלה כל המועמדים לתואר.

ליאור גליקליך

אמנם לא בטוח שמכבי בני ריינה תישאר בליגה, אבל הצפוניים לא הפסידו לפחות בקרב התחתית נגד הפועל ירושלים ואף לא ספגו בתום 0:0, כשלא מעט קרדיט הלך לאיש שעמד בין הקורות. גליקליך סיפק הופעה טובה בשער והיה מהגורמים המובילים לנקודה שהשיגה הקבוצה של ליאור ראובן.

ליאור גליקליך (חגליאור גליקליך (חג'אג' רחאל)

לויזוס לויזו

הפועל תל אביב עשתה צעד גדול מאוד כדי לסיים לכל הפחות בטופ 4 בליגת העל כשרשמה 0:2 חשוב מאוד על מכבי חיפה, והקפריסאי היה הטוב ביותר על הדשא. סחיטת כרטיס אדום מנבות רטנר, סחיטת הפנדל הראשון של האדומים וגם כיבוש בפנדל השני של הקבוצה אומרים שהוא היה מעורב בכל רגע קריטי בהתמודדות.

לויזו חוגג (רדאד גלויזו חוגג (רדאד ג'בארה)

באסם זערורה

למכבי נתניה עדיין יש סיכוי להגיע לפלייאוף העליון ויש גם קרדיט לקשר שלה. היהלומים היו בפיגור 2:0 נגד מ.ס אשדוד והצליחו להפוך ל-2:3 ענק כדי לשמור על חלום הטופ 6 בחיים. זערורה כבש צמד ענק, כולל שער השוויון ואז לאחר מכן שער הניצחון, והוא נתן לרוני לוי סיבה לחייך.

באסם זערורה חוגג (חגי מיכאלי)באסם זערורה חוגג (חגי מיכאלי)

עידו שחר

מכבי תל אביב קיבלה צ’אנס גדול לחזור למאבק האליפות בליגה ואת זה נדע רשמית לאחר המפגש נגד הפועל באר שבע, אבל את המעידה של הדרומיים הצהובים ניצלו עם 1:4 על הפועל חיפה, כשהקשר היה נפלא. מעבר לגול שלו, שהיה השני של קבוצתו במשחק, הוא רקד על הדשא בהופעה גדולה שלא הותירה ספק מי היה המצטיין בהתמודדות.

עידו שחר חוגג (עמרי שטיין)עידו שחר חוגג (עמרי שטיין)

רועי דוד

אחד המועמדים הגדולים לפריצת העונה שוב הוסיף לעצמו הרבה קרדיט בתחרות הזו. דוד רשם עוד משחק נהדר בעונה הנפלאה שלו במדי הפועל פתח תקווה, כשהוא אף עזר לה להשיג 1:1 מרשים בטרנר נגד המוליכה והנקודה הגיעה בזכות שער ענק שלו בדקה ה-52.

רועי דוד רץ לחבק את עומר פרץ (מרטין גוטדאמק)רועי דוד רץ לחבק את עומר פרץ (מרטין גוטדאמק)
