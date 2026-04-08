יום רביעי, 08/04/2026, 22:00אצטדיון פארק דה פראנסליגת האלופות - רבע גמר
ליברפול
דקה 28
1 0
שופט: חוסה מריה סאנצ'ס מרטינס
פאריס סן-ז'רמן
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36
אלכסיס מק אליסטר בעקבות ז'ואאו נבש (רויטרס)
לאחר המשחקים הנהדרים שקיבלנו אתמול, ליגת האלופות ממשיכה הערב (רביעי) במשחקי רבע הגמר עם שחזור השמינית מהשנה שעברה. פ.ס.ז’ מארחת בשעה זו את ליברפול בצרפת במטרה להגן על התואר, בעוד שהאנגלים יקוו להשיג תוצאה טובה לקראת הגומלין באנפילה שבוע הבא.

הצרפתים מגיעים למשחק רעננים ביותר ובמומנטום נהדר. חניכיו של לואיס אנריקה רושמים רצף של ארבעה ניצחונות רצופים, הכולל בתוכו את ה-2:8 המפלצתי על צ’לסי בסיבוב הקודם. פ.ס.ז’ יודעת שהיא חייבת להשיג תוצאה טובה לקראת הגומלין באנגליה, ותקווה לא להסתבך מול המייטירדס.

מהצד השני, הקבוצה של ארנה סלוט מגיעה במומנטום שלילי לחלוטין. ליברפול סופרת כבר שני הפסדים רצופים, כאשר האחרון היה 4:0 משפיל מול מנצ’סטר סיטי, במה שהדיח את האדומים מהגביע. האנגלים יודעים שהסיכוי האחרון שלהם לזכות בתואר הוא במפעל האירופי, ואם יש להם איזשהו צ’אנס לעשות זאת, זה רק אם הם ישיגו הערב תוצאה טובה לקראת הגומלין הביתי.

כאמור, שתי הקבוצות נפגשו גם בשנה שעברה, אז זה היה בשלב שמינית הגמר. ליברפול הגיעה מהמקום הראשון, בעוד פ.ס.ז’ מהמקום ה-15. כל קבוצה ניצחה 0:1 בחוץ וההתמודדות הגיעה לדו קרב פנדלים, שם הצטיין ג’יאנלואיג’י דונארומה, במה שסחף אותם עד לזכייה בתואר אותו הם יקוו להשיג שוב גם השנה.

מחצית ראשונה
  • '25
  • אחר
  • אחרי השער של דואה המשחק נרגע מעט, כשפ.ס.ז' הרגישה יותר נוח ללכת אחורה וליברפול ניסתה למצוא פרצה בדרך לשוויון
שחקני ליברפול לא שמחים לאחר השער שספגו (רויטרס)
דזירה דואה מודה לאלוהים על שער היתרון (רויטרס)
כל המצלמות על דזירה דואה (רויטרס)
דזירה דואה בועט את הראשון של פ.ס.ז' (רויטרס)
  • '11
  • שער
  • שער! פ.ס.ז' עלתה ל-0:1 מהיר: דזירה דואה קיבל את הכדור על סף הרחבה, פינה לעצמו מקום ולא חשב פעמיים כשבעט לעבר השער, פגע בדרך בשחקן הגנה והטעה את ממרדשווילי בדרך ליתרון מהיר ומוצדק לפריזאים
  • '1
  • החלטת שופט
  • שריקת הפתיחה! השופט חוסה מריה סאנצ'ס מרטינס הוציא לדרך את ההתמודדות
חביצ'ה קבראצחליה מתחמם (IMAGO)
מוחמד סלאח מתכונן. יפתח על הספסל (IMAGO)
אוהדי פ.ס.ז' מוכנים למשחק (IMAGO)
פלוריאן וירץ מקפיץ (IMAGO)
