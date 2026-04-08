אלכסיס מק אליסטר בעקבות ז'ואאו נבש (רויטרס)

לאחר המשחקים הנהדרים שקיבלנו אתמול, ליגת האלופות ממשיכה הערב (רביעי) במשחקי רבע הגמר עם שחזור השמינית מהשנה שעברה. פ.ס.ז’ מארחת בשעה זו את ליברפול בצרפת במטרה להגן על התואר, בעוד שהאנגלים יקוו להשיג תוצאה טובה לקראת הגומלין באנפילה שבוע הבא.

הצרפתים מגיעים למשחק רעננים ביותר ובמומנטום נהדר. חניכיו של לואיס אנריקה רושמים רצף של ארבעה ניצחונות רצופים, הכולל בתוכו את ה-2:8 המפלצתי על צ’לסי בסיבוב הקודם. פ.ס.ז’ יודעת שהיא חייבת להשיג תוצאה טובה לקראת הגומלין באנגליה, ותקווה לא להסתבך מול המייטירדס.

מהצד השני, הקבוצה של ארנה סלוט מגיעה במומנטום שלילי לחלוטין. ליברפול סופרת כבר שני הפסדים רצופים, כאשר האחרון היה 4:0 משפיל מול מנצ’סטר סיטי, במה שהדיח את האדומים מהגביע. האנגלים יודעים שהסיכוי האחרון שלהם לזכות בתואר הוא במפעל האירופי, ואם יש להם איזשהו צ’אנס לעשות זאת, זה רק אם הם ישיגו הערב תוצאה טובה לקראת הגומלין הביתי.

כאמור, שתי הקבוצות נפגשו גם בשנה שעברה, אז זה היה בשלב שמינית הגמר. ליברפול הגיעה מהמקום הראשון, בעוד פ.ס.ז’ מהמקום ה-15. כל קבוצה ניצחה 0:1 בחוץ וההתמודדות הגיעה לדו קרב פנדלים, שם הצטיין ג’יאנלואיג’י דונארומה, במה שסחף אותם עד לזכייה בתואר אותו הם יקוו להשיג שוב גם השנה.