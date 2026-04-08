בדרך הבטוחה לחצי: פ.ס.ז' גברה 0:2 על ליברפול

השחקן המצטיין
חביצה קברצחאליה, ציון: 8
כל פעם שהכדור היה אצלו ברגל נראה היה שלהגנת ליברפול אין מה לעשות
השחקן המאכזב
דומיניק סובוסלאי, ציון: 6
לא הצליח לנווט את המשחק של ליברפול קדימה
היא אלופת אירופה המכהנת, והיא כאן כדי להגן על התואר שלה. ליגת האלופות נכנסת לישורת האחרונה שלה, כשהערב (רביעי) זוכת השנה שעברה פ.ס.ז’ השיגה מקדמה חשובה לגומלין עם 0:2 קליל על ליברפול ברבע הגמר, במשחק שהיה יכול להיגמר בקלות בתבוסה לחבורה של ארנה סלוט.
הצופים ברחבי הגלובוס עוד לא הספיקו להתרווח בנוחות על כורסת הטלוויזיה, וכבר הפריזאים כבשו ועלו ראשונים על לוח התוצאות. דזירה דואה קיבל כדור על סף הרחבה, הניף את הרגלו ובעט כדור שפגע בהגנת ליברפול ונכנס לשער של גאורגי ממרדשווילי. אחרי השער המשחק נרגע לו, והמייטירדס ניצלו זאת כדי להעביר את המשחק לחצי של פאריס.
לקראת סוף המחצית הראשונה קיבלנו בליץ של ממש על השערים, בעיקר על של ממרדשווילי. דואה, חביצה קבראצחליה ואוסמן דמבלה הגיעו למצבים קורצים אבל פספסו, כשמהצד השני ג’רמי פרימפונג לא היה רחוק מלמצוא את השוויון אחרי מסירת אומן של פלוריאן וירץ.
המארחת המשיכה בדיוק מאיפה שהפסיקה גם בחצי השני והאיומים על השער של ליברפול לא פסקו. אחרי 65 דקות של כדורגל הגיע גם השער השני, והוא היה יפה במיוחד. חביצה קבראצחליה מסר לז’ואאו נבש, עשה תנועה לעבר הרחבה וקיבל כדור בחזרה. מכאן הוא עבר את כל הגנת האורחת, עד שהוא הגיע למצב בעיטה קליל, גלגל את הכדור אל הרשת וקבע את תוצאת הסיום.
כעת, פ.ס.ז’ תוכל לנוח ולרכז את מלוא תשומת הלב שלה לקראת הגומלין באנפילד ביום שלישי הבא (14.4, 22:00), כשבהחלטה מעוררת מחלוקת, ההתאחדות הצרפתית החליטה לדחות את משחק הליגה שלה מול לאנס לאחר שהמועדון ביקש לעשות זאת. מנגד, ליברפול תאלץ להמשיך במלחמות שלה גם בזירה המקומית בסוף השבוע הקרוב, כשהיא תארח את פולהאם במסגרת הפרמייר ליג.
מחצית שניה
'90+3
- שריקת הסיום! השופט חותם את ההתמודדות עם 0:2 חד צדדי לטובת פ.ס.ז'. לליברפול מצפה הרבה עבודה אם היא רוצה להגיע לחצי הגמר
'90+1
- טרי ניוני עולה לשחק במקום ג'רמי פרימפונג בחילוף האחרון של ליברפול
'89
- פאריס יצאה להתקפה מתפרצת והיא הייתה חייבת לכבוש את השלישי, אבל נונו מנדש התחכם, לא שחרר את הכדור בזמן ואפילו לא הצליח לבעוט לשער
'88
- מיד לאחר ההחמצה לואיס אנריקה מוציא את אוסמן דמבלה ומכניס במקומו את לוקאס הרננדס
'86
- אוסמן דמבלה, בפעם המי יודע כמה הערב, היה קרוב לשוויון, אך הוא בעט כדור שפגע בקורה
'78
- החילוף המרובע של ארנה סלוט מסתיים בכך שקודי גאקפו עולה במקום הוגו אקיטיקה
'78
- גם קרטיס ג'ונס על לכר הדשא כשהוא נכנס במקום דומיניק סובוסלאי
'78
- אנדרו רוברטסון נכנס במקומו של מילוש קרקז
'78
- אלכסנדר איסאק חזר למגרשים אחרי 4 חודשים והחליף את פלוריאן וירץ
'77
- רק עכשיו אנחנו מקבלים את החילוף הראשון במשחק כשלי קאנג אין מחליף את כובש השער הראשון דזירה דואה
'70
- השופט שרק תחילה לפנדל לזכות פ.ס.ז' אחרי עבירה לכאורה של איברהימה קונאטה, אך לאחר שה-VAR קרא לו להסתכל במסך הוא החליט לבטל את כדור העונשין
'65
- שער! פ.ס.ז' עלתה ל-0:2 עם שער נפלא: קבראצחליה החל במהלך ומצא את ז’ואאו נבש, התקדם לכיוון רחבת ליברפול וקיבל בחזרה. מכאן הגאורגי יצא לטיול בין כל הגנת המייטירדס עד שהוא הגיע למצב המושלם וגלגל את הכדור לרשת של ממרדשווילי
'53
- עוד החמצה גדולה של דמבלה. קבראצחליה מצא את נונו מנדש באגף, הוא מצידו העביר רוחב לאוסמן שהיה לבד לגמרי, אבל הוא לא מספיק מדויק ופספס
מחצית ראשונה
'42
- המצבים לא מפסיקים להגיע בפארק דה פראנס. התקפת מעבר נהדרת של הצרפתים נתנה לאוסמן דמבלה מצב אדיר לבד מול ממדרשווילי, אך הוא בעט חלש מדי ופספס הזדמנות להכפיל את היתרון
'40
- פלוריאן וירץ הכניס כדור נפלא לעברו של ג'רמי פרימפונג והוא מצידו בעט כדור שלא היה רחוק מהמסגרת אבל יצא החוצה
'38
- חביצה קבראצחליה ליהטט על הקו והגיע למצב בעיטה, אך הזווית הייתה קשה מדי והכדור החזק שיצא לו מהרגל פגע ברשת החיצונית
'37
- הזדמנות אדירה לפ.ס.ז'. דזירה דואה מצא את עצמו לבד ברחבה, אבל הוא בעט חלדש ולאמצע וממרדשווילי היה במקום ועצר
'32
- סוף סוף הזדמנות מאז השער הראשון. חביצה קבראצחליה בעט וניסה למצוא את השני, אך גאורגי ממרדשווילי היה במקום ועצר
'31
- שחקני ליברפול פשוט לא מצליחים להסתדר עם דזירה דואה. הצרפתי דהר על הקו ואלכסיס מק אליסטר גלש ועצר אותו, השופט הראה לו את הכרטיס הצהוב
'28
- ג'ו גומז גלש לעברו של דזירה דואה במה שהפך אותו למוצהב הראשון של ההתמודדות
'25
- אחרי השער של דואה המשחק נרגע מעט, כשפ.ס.ז' הרגישה יותר נוח ללכת אחורה וליברפול ניסתה למצוא פרצה בדרך לשוויון
'11
- שער! פ.ס.ז' עלתה ל-0:1 מהיר: דזירה דואה קיבל את הכדור על סף הרחבה, פינה לעצמו מקום ולא חשב פעמיים כשבעט לעבר השער, פגע בדרך בשחקן הגנה והטעה את ממרדשווילי בדרך ליתרון מהיר ומוצדק לפריזאים
'1
- שריקת הפתיחה! השופט חוסה מריה סאנצ'ס מרטינס הוציא לדרך את ההתמודדות