יום חמישי, 09.04.2026 שעה 03:33

גיבורי הערב חביצה קבראצחליה ודזירה דואה (רויטרס)

בדרך הבטוחה לחצי: פ.ס.ז' גברה 0:2 על ליברפול

הפריזאים ממשיכים במסע שלהם לעבר הגנה על התואר, כשהם שלטו ללא עוררין והשיגו מקדמה לגומלין באנפילד. דואה וקבראצחליה כבשו שערים נהדרים והכריעו

מערכת ONE | 08/04/2026 22:00
יום רביעי, 08/04/2026, 22:00אצטדיון פארק דה פראנסליגת האלופות - רבע גמר
ליברפול
הסתיים
2 0
שופט: חוסה מריה סאנצ'ס מרטינס (ציון: 5)
פאריס סן-ז'רמן
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36
דעת המבקר
השחקן המצטיין
חביצה קברצחאליה, ציון: 8
כל פעם שהכדור היה אצלו ברגל נראה היה שלהגנת ליברפול אין מה לעשות
השחקן המאכזב
דומיניק סובוסלאי, ציון: 6
לא הצליח לנווט את המשחק של ליברפול קדימה
הרכבים וציונים
 
 

היא אלופת אירופה המכהנת, והיא כאן כדי להגן על התואר שלה. ליגת האלופות נכנסת לישורת האחרונה שלה, כשהערב (רביעי) זוכת השנה שעברה פ.ס.ז’ השיגה מקדמה חשובה לגומלין עם 0:2 קליל על ליברפול ברבע הגמר, במשחק שהיה יכול להיגמר בקלות בתבוסה לחבורה של ארנה סלוט.

הצופים ברחבי הגלובוס עוד לא הספיקו להתרווח בנוחות על כורסת הטלוויזיה, וכבר הפריזאים כבשו ועלו ראשונים על לוח התוצאות. דזירה דואה קיבל כדור על סף הרחבה, הניף את הרגלו ובעט כדור שפגע בהגנת ליברפול ונכנס לשער של גאורגי ממרדשווילי. אחרי השער המשחק נרגע לו, והמייטירדס ניצלו זאת כדי להעביר את המשחק לחצי של פאריס.

דזירה דואה גולש ומאושר (רויטרס)

לקראת סוף המחצית הראשונה קיבלנו בליץ של ממש על השערים, בעיקר על של ממרדשווילי. דואה, חביצה קבראצחליה ואוסמן דמבלה הגיעו למצבים קורצים אבל פספסו, כשמהצד השני ג’רמי פרימפונג לא היה רחוק מלמצוא את השוויון אחרי מסירת אומן של פלוריאן וירץ.

המארחת המשיכה בדיוק מאיפה שהפסיקה גם בחצי השני והאיומים על השער של ליברפול לא פסקו. אחרי 65 דקות של כדורגל הגיע גם השער השני, והוא היה יפה במיוחד. חביצה קבראצחליה מסר לז’ואאו נבש, עשה תנועה לעבר הרחבה וקיבל כדור בחזרה. מכאן הוא עבר את כל הגנת האורחת, עד שהוא הגיע למצב בעיטה קליל, גלגל את הכדור אל הרשת וקבע את תוצאת הסיום.

חביצה קבראצחליה חוגג בטירוף (רויטרס)

כעת, פ.ס.ז’ תוכל לנוח ולרכז את מלוא תשומת הלב שלה לקראת הגומלין באנפילד ביום שלישי הבא (14.4, 22:00), כשבהחלטה מעוררת מחלוקת, ההתאחדות הצרפתית החליטה לדחות את משחק הליגה שלה מול לאנס לאחר שהמועדון ביקש לעשות זאת. מנגד, ליברפול תאלץ להמשיך במלחמות שלה גם בזירה המקומית בסוף השבוע הקרוב, כשהיא תארח את פולהאם במסגרת הפרמייר ליג.

מחצית שניה
  • '90+3
  • החלטת שופט
  • שריקת הסיום! השופט חותם את ההתמודדות עם 0:2 חד צדדי לטובת פ.ס.ז'. לליברפול מצפה הרבה עבודה אם היא רוצה להגיע לחצי הגמר
  • '90+1
  • חילוף
  • טרי ניוני עולה לשחק במקום ג'רמי פרימפונג בחילוף האחרון של ליברפול
  • '89
  • החמצה
  • פאריס יצאה להתקפה מתפרצת והיא הייתה חייבת לכבוש את השלישי, אבל נונו מנדש התחכם, לא שחרר את הכדור בזמן ואפילו לא הצליח לבעוט לשער
  • '88
  • חילוף
  • מיד לאחר ההחמצה לואיס אנריקה מוציא את אוסמן דמבלה ומכניס במקומו את לוקאס הרננדס
  • '86
  • החמצה
  • אוסמן דמבלה, בפעם המי יודע כמה הערב, היה קרוב לשוויון, אך הוא בעט כדור שפגע בקורה
ארנה סלוט צופה בחיצה קבראצחליה ואיברהימה קונאטה נאבקים (רויטרס)
מתביי ספונוב (רויטרס)
  • '78
  • חילוף
  • החילוף המרובע של ארנה סלוט מסתיים בכך שקודי גאקפו עולה במקום הוגו אקיטיקה
  • '78
  • חילוף
  • גם קרטיס ג'ונס על לכר הדשא כשהוא נכנס במקום דומיניק סובוסלאי
  • '78
  • חילוף
  • אנדרו רוברטסון נכנס במקומו של מילוש קרקז
  • '78
  • חילוף
  • אלכסנדר איסאק חזר למגרשים אחרי 4 חודשים והחליף את פלוריאן וירץ
  • '77
  • חילוף
  • רק עכשיו אנחנו מקבלים את החילוף הראשון במשחק כשלי קאנג אין מחליף את כובש השער הראשון דזירה דואה
  • '70
  • החלטת שופט
  • השופט שרק תחילה לפנדל לזכות פ.ס.ז' אחרי עבירה לכאורה של איברהימה קונאטה, אך לאחר שה-VAR קרא לו להסתכל במסך הוא החליט לבטל את כדור העונשין
חביצה קבראצחליה בטירוף (רויטרס)
חביצה קבראצחליה כובש (רויטרס)
חביצה קבראצחליה מגלגל את הכדור לרשת (רויטרס)
חביצה קבראצחליה חולף בקלילות על פני חברו גאורגי ממרדשווילי (רויטרס)
  • '65
  • שער
  • שער! פ.ס.ז' עלתה ל-0:2 עם שער נפלא: קבראצחליה החל במהלך ומצא את ז’ואאו נבש, התקדם לכיוון רחבת ליברפול וקיבל בחזרה. מכאן הגאורגי יצא לטיול בין כל הגנת המייטירדס עד שהוא הגיע למצב המושלם וגלגל את הכדור לרשת של ממרדשווילי
אוסמן דמבלה לא מאמין (רויטרס)
אוסמן דמבלה מחמיץ (רויטרס)
  • '53
  • החמצה
  • עוד החמצה גדולה של דמבלה. קבראצחליה מצא את נונו מנדש באגף, הוא מצידו העביר רוחב לאוסמן שהיה לבד לגמרי, אבל הוא לא מספיק מדויק ופספס
מחצית ראשונה
  • '42
  • החמצה
  • המצבים לא מפסיקים להגיע בפארק דה פראנס. התקפת מעבר נהדרת של הצרפתים נתנה לאוסמן דמבלה מצב אדיר לבד מול ממדרשווילי, אך הוא בעט חלש מדי ופספס הזדמנות להכפיל את היתרון
  • '40
  • החמצה
  • פלוריאן וירץ הכניס כדור נפלא לעברו של ג'רמי פרימפונג והוא מצידו בעט כדור שלא היה רחוק מהמסגרת אבל יצא החוצה
חביצה קבראצחילה מנסה את מזלו לעבר השער (רויטרס)
  • '38
  • החמצה
  • חביצה קבראצחליה ליהטט על הקו והגיע למצב בעיטה, אך הזווית הייתה קשה מדי והכדור החזק שיצא לו מהרגל פגע ברשת החיצונית
אוסמן דמבלה נאבק עם וירג'יל ואן דאייק (רויטרס)
ארנס סלוט מחלק הוראות (רויטרס)
וויליאם פאצ'ו בועט אחורה (רויטרס)
  • '37
  • החמצה
  • הזדמנות אדירה לפ.ס.ז'. דזירה דואה מצא את עצמו לבד ברחבה, אבל הוא בעט חלדש ולאמצע וממרדשווילי היה במקום ועצר
  • '32
  • החמצה
  • סוף סוף הזדמנות מאז השער הראשון. חביצה קבראצחליה בעט וניסה למצוא את השני, אך גאורגי ממרדשווילי היה במקום ועצר
השופט שולף לעברו של אלכסיס מק אליסטר את הכרטיס הצהוב (רויטרס)
  • '31
  • כרטיס צהוב
  • שחקני ליברפול פשוט לא מצליחים להסתדר עם דזירה דואה. הצרפתי דהר על הקו ואלכסיס מק אליסטר גלש ועצר אותו, השופט הראה לו את הכרטיס הצהוב
ג'ו גומז רואה את הכרטיס הצהוב (רויטרס)
  • '28
  • כרטיס צהוב
  • ג'ו גומז גלש לעברו של דזירה דואה במה שהפך אותו למוצהב הראשון של ההתמודדות
  • '25
  • אחר
  • אחרי השער של דואה המשחק נרגע מעט, כשפ.ס.ז' הרגישה יותר נוח ללכת אחורה וליברפול ניסתה למצוא פרצה בדרך לשוויון
שחקני ליברפול לא שמחים לאחר השער שספגו (רויטרס)
דזירה דואה מודה לאלוהים על שער היתרון (רויטרס)
כל המצלמות על דזירה דואה (רויטרס)
דזירה דואה בועט את הראשון של פ.ס.ז' (רויטרס)
  • '11
  • שער
  • שער! פ.ס.ז' עלתה ל-0:1 מהיר: דזירה דואה קיבל את הכדור על סף הרחבה, פינה לעצמו מקום ולא חשב פעמיים כשבעט לעבר השער, פגע בדרך בשחקן הגנה והטעה את ממרדשווילי בדרך ליתרון מהיר ומוצדק לפריזאים
  • '1
  • החלטת שופט
  • שריקת הפתיחה! השופט חוסה מריה סאנצ'ס מרטינס הוציא לדרך את ההתמודדות
חביצ'ה קבראצחליה מתחמם (IMAGO)
מוחמד סלאח מתכונן. יפתח על הספסל (IMAGO)
אוהדי פ.ס.ז' מוכנים למשחק (IMAGO)
פלוריאן וירץ מקפיץ (IMAGO)
