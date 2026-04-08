בדרך הבטוחה לחצי: פ.ס.ז' גברה 0:2 על ליברפול

דעת המבקר

השחקן המצטיין חביצה קברצחאליה, ציון: 8

כל פעם שהכדור היה אצלו ברגל נראה היה שלהגנת ליברפול אין מה לעשות השחקן המאכזב דומיניק סובוסלאי, ציון: 6

לא הצליח לנווט את המשחק של ליברפול קדימה

הרכבים וציונים

היא אלופת אירופה המכהנת, והיא כאן כדי להגן על התואר שלה. ליגת האלופות נכנסת לישורת האחרונה שלה, כשהערב (רביעי) זוכת השנה שעברה פ.ס.ז’ השיגה מקדמה חשובה לגומלין עם 0:2 קליל על ליברפול ברבע הגמר, במשחק שהיה יכול להיגמר בקלות בתבוסה לחבורה של ארנה סלוט.

הצופים ברחבי הגלובוס עוד לא הספיקו להתרווח בנוחות על כורסת הטלוויזיה, וכבר הפריזאים כבשו ועלו ראשונים על לוח התוצאות. דזירה דואה קיבל כדור על סף הרחבה, הניף את הרגלו ובעט כדור שפגע בהגנת ליברפול ונכנס לשער של גאורגי ממרדשווילי. אחרי השער המשחק נרגע לו, והמייטירדס ניצלו זאת כדי להעביר את המשחק לחצי של פאריס.

דזירה דואה גולש ומאושר (רויטרס)

לקראת סוף המחצית הראשונה קיבלנו בליץ של ממש על השערים, בעיקר על של ממרדשווילי. דואה, חביצה קבראצחליה ואוסמן דמבלה הגיעו למצבים קורצים אבל פספסו, כשמהצד השני ג’רמי פרימפונג לא היה רחוק מלמצוא את השוויון אחרי מסירת אומן של פלוריאן וירץ.

המארחת המשיכה בדיוק מאיפה שהפסיקה גם בחצי השני והאיומים על השער של ליברפול לא פסקו. אחרי 65 דקות של כדורגל הגיע גם השער השני, והוא היה יפה במיוחד. חביצה קבראצחליה מסר לז’ואאו נבש, עשה תנועה לעבר הרחבה וקיבל כדור בחזרה. מכאן הוא עבר את כל הגנת האורחת, עד שהוא הגיע למצב בעיטה קליל, גלגל את הכדור אל הרשת וקבע את תוצאת הסיום.

חביצה קבראצחליה חוגג בטירוף (רויטרס)

כעת, פ.ס.ז’ תוכל לנוח ולרכז את מלוא תשומת הלב שלה לקראת הגומלין באנפילד ביום שלישי הבא (14.4, 22:00), כשבהחלטה מעוררת מחלוקת, ההתאחדות הצרפתית החליטה לדחות את משחק הליגה שלה מול לאנס לאחר שהמועדון ביקש לעשות זאת. מנגד, ליברפול תאלץ להמשיך במלחמות שלה גם בזירה המקומית בסוף השבוע הקרוב, כשהיא תארח את פולהאם במסגרת הפרמייר ליג.