הנתון המרשים אותו חולקות הפועל י-ם וברצלונה

יש משפט שאומר שהעולם שייך לצעירים, וכך גם נעשה בכדורגל. במהלך השנים האחרונות אנחנו חווים קפיצה משמעותית של שחקנים צעירים שפורצים בשורות המועדונים הגדולים בעולם, וכך גם בארץ, מלאמין ימאל בברצלונה ועד ענאן חלאילי במכבי חיפה ואוסקר גלוך במכבי תל אביב. ב-CIES ערכו מחקר בו בדקו אילו מועדונים משתפים הכי הרבה שחקנים מתחת לגיל 21 העונה, ברצלונה בטופ של הליגות הבכירות, הפועל ירושלים מובילה את ליגת העל, ואיפה נמצאים שאר המועדונים?

הפועל תל אביב ואשדוד בפודיום, מכבי חיפה ות”א הרחק מאחור

נתחיל בליגה שלנו, כאמור מי שמובילה בשיתוף צעירים מתחת לגיל 21 היא קבוצתו של זיו אריה, שאחוז הדקות שהם מקבלים הוא 16.1%. במקום השני נמצאת הפועל תל אביב עם 14.9%, ואת הפודיום סוגרת מ.ס אשדוד עם 12.3%.

איפה מכבי חיפה ומכבי תל אביב אתם שואלים? הרחק מאחור. האלופה נמצאת במקום התשיעי מבין קבוצות הליגה עם 5.6% דקות לצעירים. הירוקים מהכרמל מקום אחד מתחת, במקום העשירי, עם 5% בלבד. המוליכה, הפועל באר שבע, נמצאת במקום הלפני אחרון עם 2.1%. מנגד, סגניתה בית”ר ירושלים נמצאת במקום השביעי עם 9.5%.

מכבי תל אביב, רק במקום התשיעי (עמרי שטיין)

הטבלה המלאה:

הפועל ירושלים – 16.1% הפועל תל אביב – 14.9% מ.ס אשדוד – 12.3% עירוני קריית שמונה – 10.2% הפועל פתח תקווה – 9.9% מכבי נתניה – 9.6% בית”ר ירושלים – 9.5% הפועל חיפה – 5.6% מכבי תל אביב – 5.6% מכבי חיפה – 5% בני סכנין – 4.2% מכבי בני ריינה – 3.3% הפועל באר שבע – 2.1% עירוני טבריה – פחות מ-1%

ברצלונה בטופ, ריאל מדריד יותר מ-20 מקומות מתחת

גם באירופה יש מועדונים שנותנים במה לדור החדש, והראשונה בליגות הבכירות היא כמובן ברצלונה. הקטלונים עם 20.7% דקות לצעירים, נתון הגיוני בהתחשב ששני שחקני הרכב קבועים רק בגיל 18. את הפודיום משלימות שטרסבורג הצרפתית (18.6%) וסנדרלנד האנגלית (18.5%). לעומת הבלאוגרנה, היריבה המושבעת ריאל מדריד נמצאת רק במקום ה-28 עם 8.2%.