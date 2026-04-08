5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4826-4625הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

הנתון המרשים אותו חולקות הפועל י-ם וברצלונה

לפי מחקר של ה-CIES, המועדון האדום מהבירה הוא המוביל בארץ לפיתוח צעירים. הקטלונים בטופ של הליגות הבכירות, ואיפה נמצאות מכבי חיפה ותל אביב?

דניאל דאפה, ישראל דאפה ולאמין ימאל (רויטרס, רדאד ג'בארה וחג'אג' ראחל)
יש משפט שאומר שהעולם שייך לצעירים, וכך גם נעשה בכדורגל. במהלך השנים האחרונות אנחנו חווים קפיצה משמעותית של שחקנים צעירים שפורצים בשורות המועדונים הגדולים בעולם, וכך גם בארץ, מלאמין ימאל בברצלונה ועד ענאן חלאילי במכבי חיפה ואוסקר גלוך במכבי תל אביב. ב-CIES ערכו מחקר בו בדקו אילו מועדונים משתפים הכי הרבה שחקנים מתחת לגיל 21 העונה, ברצלונה בטופ של הליגות הבכירות, הפועל ירושלים מובילה את ליגת העל, ואיפה נמצאים שאר המועדונים?

הפועל תל אביב ואשדוד בפודיום, מכבי חיפה ות”א הרחק מאחור

נתחיל בליגה שלנו, כאמור מי שמובילה בשיתוף צעירים מתחת לגיל 21 היא קבוצתו של זיו אריה, שאחוז הדקות שהם מקבלים הוא 16.1%. במקום השני נמצאת הפועל תל אביב עם 14.9%, ואת הפודיום סוגרת מ.ס אשדוד עם 12.3%.

איפה מכבי חיפה ומכבי תל אביב אתם שואלים? הרחק מאחור. האלופה נמצאת במקום התשיעי מבין קבוצות הליגה עם 5.6% דקות לצעירים. הירוקים מהכרמל מקום אחד מתחת, במקום העשירי, עם 5% בלבד. המוליכה, הפועל באר שבע, נמצאת במקום הלפני אחרון עם 2.1%. מנגד, סגניתה בית”ר ירושלים נמצאת במקום השביעי עם 9.5%. 

מכבי תל אביב, רק במקום התשיעי (עמרי שטיין)מכבי תל אביב, רק במקום התשיעי (עמרי שטיין)

הטבלה המלאה:

  1. הפועל ירושלים – 16.1%
  2. הפועל תל אביב – 14.9%
  3. מ.ס אשדוד – 12.3%
  4. עירוני קריית שמונה – 10.2%
  5. הפועל פתח תקווה – 9.9%
  6. מכבי נתניה – 9.6%
  7. בית”ר ירושלים – 9.5%
  8. הפועל חיפה – 5.6%
  9. מכבי תל אביב – 5.6%
  10. מכבי חיפה – 5%
  11. בני סכנין – 4.2%
  12. מכבי בני ריינה – 3.3%
  13. הפועל באר שבע – 2.1%
  14. עירוני טבריה – פחות מ-1%

ברצלונה בטופ, ריאל מדריד יותר מ-20 מקומות מתחת

גם באירופה יש מועדונים שנותנים במה לדור החדש, והראשונה בליגות הבכירות היא כמובן ברצלונה. הקטלונים עם 20.7% דקות לצעירים, נתון הגיוני בהתחשב ששני שחקני הרכב קבועים רק בגיל 18. את הפודיום משלימות שטרסבורג הצרפתית (18.6%) וסנדרלנד האנגלית (18.5%). לעומת הבלאוגרנה, היריבה המושבעת ריאל מדריד נמצאת רק במקום ה-28 עם 8.2%.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
