קבוצות הכדורסל הונחו להיערך לחזרה עם קהל

מנהלת הכדורסל הנחתה את קבוצות ליגת העל להיערך לאירוח באולמות שלהן עם קהל אחרי אירועי הלילה. עם זאת, יחכו להוראות פיקוד העורף בכל הנוגע למשחקים שאמורים להתקיים בכפר בלום ובקריית אתא, ואם זה לא יתאפשר אז אותם משחקים יועברו לחדרה.

למעשה במנהלת הכדורסל מסרו לקבוצות להתכונן לאפשרות של חזרת הקהל עם חידוש הליגה, כפי שבא לידי ביטוח בהודעת המנהלת היום: “לאור ההתפתחויות האחרונות, הנהלת ליגת ווינר סל תתכנס היום לישיבה מיוחדת לבחינת כלל התרחישים והאפשרויות הנוגעים לפתיחת הליגה ביום שבת, 18 באפריל 2026, במטרה להבטיח את המתווה האופטימלי לחזרת הליגה באופן ספורטיבי ולמען הקהל".

כידוע, הלילה נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הודיע על הפסקת אש זמנית עם איראן למשך שבועיים. עם זאת, צריך לקחת בחשבון שהחזית עם חיזבאללה הוחרגה מההסכם, מה שעדיין מסבך את התמונה בכל הנוגע לחזרת אוהדים ליציעים.

“הליגה נמצאת בקשר שוטף ורציף עם כלל הגורמים המוסמכים, ובכללם גורמי הביטחון, ופועלת באחריות ובמקצועיות לקבלת ההחלטות הנכונות ביותר עבור הקבוצות, השחקנים והקהל", נמסר מהמנהלת, “ליגת ווינר סל תמשיך לעדכן בהתפתחויות".

המנהלת בישיבה (שחר גרוס)

כזכור, לפני כשבועיים המנהלת קיימה ישיבה דרמטית שבה הוחלט כי לא תתקיים "בועה" עם רוב של 9:8 נגד הפורמט. עוד הוחלט, כאמור, כי ליגת העל בכדורסל תחזור לישראל ב-18 באפריל – בעוד שבוע וחצי.