יום רביעי, 08.04.2026 שעה 14:33
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
361473-174919הפועל ת"א
331378-165417מכבי ת"א
301297-139017הפועל העמק
301494-161617בני הרצליה
291367-148617הפועל ירושלים
261424-138217הפועל חולון
251501-148017הפועל ב"ש/דימונה
241571-150018עירוני רמת גן
241412-138117מכבי ראשל"צ
231555-144717עירוני קריית אתא
221456-133917עירוני נס ציונה
211604-145418מכבי רעננה
201429-123417הפועל גליל עליון
201463-131217אליצור נתניה

קבוצות הכדורסל הונחו להיערך לחזרה עם קהל

במנהלת הודיעו למועדונים להתכונן לאירוח באולמות שלהם עם אוהדים. אם בכל זאת זה לא יהיה אפשר לארח בכפר בלום ובקריית אתא, המשחקים יועברו לחדרה

וסיליה מיציץ' ותמיר בלאט (רדאד ג'בארה)
וסיליה מיציץ' ותמיר בלאט (רדאד ג'בארה)

מנהלת הכדורסל הנחתה את קבוצות ליגת העל להיערך לאירוח באולמות שלהן עם קהל אחרי אירועי הלילה. עם זאת, יחכו להוראות פיקוד העורף בכל הנוגע למשחקים שאמורים להתקיים בכפר בלום ובקריית אתא, ואם זה לא יתאפשר אז אותם משחקים יועברו לחדרה.

למעשה במנהלת הכדורסל מסרו לקבוצות להתכונן לאפשרות של חזרת הקהל עם חידוש הליגה, כפי שבא לידי ביטוח בהודעת המנהלת היום: “לאור ההתפתחויות האחרונות, הנהלת ליגת ווינר סל תתכנס היום לישיבה מיוחדת לבחינת כלל התרחישים והאפשרויות הנוגעים לפתיחת הליגה ביום שבת, 18 באפריל 2026, במטרה להבטיח את המתווה האופטימלי לחזרת הליגה באופן ספורטיבי ולמען הקהל".

כידוע, הלילה נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הודיע על הפסקת אש זמנית עם איראן למשך שבועיים. עם זאת, צריך לקחת בחשבון שהחזית עם חיזבאללה הוחרגה מההסכם, מה שעדיין מסבך את התמונה בכל הנוגע לחזרת אוהדים ליציעים.

“הליגה נמצאת בקשר שוטף ורציף עם כלל הגורמים המוסמכים, ובכללם גורמי הביטחון, ופועלת באחריות ובמקצועיות לקבלת ההחלטות הנכונות ביותר עבור הקבוצות, השחקנים והקהל", נמסר מהמנהלת, “ליגת ווינר סל תמשיך לעדכן בהתפתחויות".

המנהלת בישיבה (שחר גרוס)המנהלת בישיבה (שחר גרוס)

כזכור, לפני כשבועיים המנהלת קיימה ישיבה דרמטית שבה הוחלט כי לא תתקיים "בועה" עם רוב של 9:8 נגד הפורמט. עוד הוחלט, כאמור, כי ליגת העל בכדורסל תחזור לישראל ב-18 באפריל – בעוד שבוע וחצי.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
