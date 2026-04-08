הרכבים וציונים



לבנדובסקי ולוקמן (רויטרס) לבנדובסקי ולוקמן (רויטרס)

לאחר המשחקים המרתקים שקיבלנו אתמול (שלישי), ליגת האלופות ממשיכה בכל הכוח גם בשעה זו עם הדרבי הספרדי בין ברצלונה לאתלטיקה מדריד. לאחר שניצחו 1:2 באותו מפגש רק לפני ארבעה ימים, הקטלונים חוזרים לקאמפ נואו על מנת להשיג מקדמה לקראת הגומלין במטרופוליטנו. מנגד, הקולצ’ונרוס יקוו לעשות חיים קשים ולהשיג תוצאה טובה במשחק החוץ.

החבורה של האנזי פליק מגיעה למשחק הקריטי במומנטום חיובי. הקטלונים מגיעים לאחר רצף של ארבעה ניצחונות רצופים, כולל על אתלטיקו, והצליחו להגדיל את הפער בליגה לשבע נקודות מריאל מדריד, דבר אשר יעזור לקבוצה להתרכז יותר בצמד המשחקים במפעל האירופי.

מנגד, הקולצ’ונרוס מגיעים במומנטום הפוך לחלוטין. חניכיו של דייגו סימאונה הפסידו את שלושת המשחקים האחרונים שלהם (טוטנהאם, ריאל מדריד וברצלונה), אך למרות זאת אף הפסד לא היה עם משמעות דרמטית כמו היום, כך שניתן לצפות למשחק קשוח מאוד מצד האורחת במטרה לא להפסיד גם הפעם.

בפעמיים הקודמות בהן שתי הקבוצות נפגשו בליגת האלופות יצאו הקולצ’ונרוס עם ידם על העליונה. בשתי הפעמים זה גם היה בשלב רבע הגמר והמשחק הראשון היה בקאמפ נואו, כך שלקטלונים יש הרבה סיבות להיות דרוכים לקראת המשחק. גם העונה אתלטיקו יצאה עם ידה על העליונה בנוקאאוט מול ברצלונה, כאשר גברה עליה 0:4 בבית והפסידה 3:0 בחוץ במסגרת חצי גמר גביע המלך. מי תצליח להעפיל הפעם? זאת נדע רק בתום המשחק השני.