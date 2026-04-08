יום רביעי, 08/04/2026, 22:00אצטדיון קאמפ נואוליגת האלופות - רבע גמר
אתלטיקו מדריד
דקה 28
0 0
שופט: אישטוון קובאץ׳
ברצלונה
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36
מערכת ONE | 08/04/2026 22:00
לבנדובסקי ולוקמן (רויטרס)
לאחר המשחקים המרתקים שקיבלנו אתמול (שלישי), ליגת האלופות ממשיכה בכל הכוח גם בשעה זו עם הדרבי הספרדי בין ברצלונה לאתלטיקה מדריד. לאחר שניצחו 1:2 באותו מפגש רק לפני ארבעה ימים, הקטלונים חוזרים לקאמפ נואו על מנת להשיג מקדמה לקראת הגומלין במטרופוליטנו. מנגד, הקולצ’ונרוס יקוו לעשות חיים קשים ולהשיג תוצאה טובה במשחק החוץ.

החבורה של האנזי פליק מגיעה למשחק הקריטי במומנטום חיובי. הקטלונים מגיעים לאחר רצף של ארבעה ניצחונות רצופים, כולל על אתלטיקו, והצליחו להגדיל את הפער בליגה לשבע נקודות מריאל מדריד, דבר אשר יעזור לקבוצה להתרכז יותר בצמד המשחקים במפעל האירופי.

מנגד, הקולצ’ונרוס מגיעים במומנטום הפוך לחלוטין. חניכיו של דייגו סימאונה הפסידו את שלושת המשחקים האחרונים שלהם (טוטנהאם, ריאל מדריד וברצלונה), אך למרות זאת אף הפסד לא היה עם משמעות דרמטית כמו היום, כך שניתן לצפות למשחק קשוח מאוד מצד האורחת במטרה לא להפסיד גם הפעם.

בפעמיים הקודמות בהן שתי הקבוצות נפגשו בליגת האלופות יצאו הקולצ’ונרוס עם ידם על העליונה. בשתי הפעמים זה גם היה בשלב רבע הגמר והמשחק הראשון היה בקאמפ נואו, כך שלקטלונים יש הרבה סיבות להיות דרוכים לקראת המשחק. גם העונה אתלטיקו יצאה עם ידה על העליונה בנוקאאוט מול ברצלונה, כאשר גברה עליה 0:4 בבית והפסידה 3:0 בחוץ במסגרת חצי גמר גביע המלך. מי תצליח להעפיל הפעם? זאת נדע רק בתום המשחק השני.

מחצית ראשונה
  • '14
  • החמצה
  • ניסיון נוסף של מרקוס רשפורד, שקיבל את הכדור ובעט מהאוויר, אך פספס את המסגרת
חוליאן אלברס (IMAGO)חוליאן אלברס (IMAGO)
  • '5
  • החמצה
  • איזה קצב למשחק הזה, והפעם הזדמנות בצד השני. חוליאן אלברס השתט על הכדור ועבר את קאנסלו. הארגנטינאי ליהטט ברחבה אך הבעיטה שלו נעצרה על ידי גארסיה
  • '4
  • החמצה
  • החמצה נוספת למרקוס רשפורד. טעות בהגנת אתלטיקו מדריד הובילה את הכדור ללאמין ימאל, שהעביר לאנגלי, אך הוא נעצר מתוך הרחבה על ידי חואן מוסו
  • '2
  • החמצה
  • כבר בדקה השנייה מרקוס רשפורד ניסה את כוחו, אך חואן מוסו קלט את הבעיטה שלו
אנטואן גריזמן מתחמם (IMAGO)אנטואן גריזמן מתחמם (IMAGO)
לאמין ימאל מתחמם (IMAGO)לאמין ימאל מתחמם (IMAGO)
  • '1
  • אחר
  • השופט אישטוון קובאץ׳ הוציא את ההתמודדות הזאת לדרך!
