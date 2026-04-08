יום חמישי, 09.04.2026 שעה 03:31

לאמין ימאל על הדשא (רויטרס)

תזדקק לנס: בארסה נכנעה בביתה 2:0 לאתלטיקו

תדיח אותה גם מכאן? לאחר שעברו את הקטלונים בגביע המלך, הקולצ'ונרוס השיגו מקדמה לגומלין עם שער מרהיב של אלברס, סורלות הכפיל. קוברסי הורחק מנגד

מערכת ONE | 08/04/2026 22:00
יום רביעי, 08/04/2026, 22:00אצטדיון קאמפ נואוליגת האלופות - רבע גמר
אתלטיקו מדריד
הסתיים
0 2
שופט: אישטוון קובאץ׳
ברצלונה
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36
הכבשה השחורה? לאחר שהדיחה אותה מגביע המלך הספרדי, אתלטיקו מדריד עשתה הערב (רביעי) צעד גדול בדרך להדיח את ברצלונה מעוד מפעל, כשגברה עליה 0:2 בקאמפ נואו במסגרת המשחק הראשון של רבע גמר ליגת האלופות. 

ארבעה ימים לאחר המפגש בין השתיים במסגרת הלה ליגה, בו ניצחה החבורה של הנזי פליק, דייגו סימאונה וחניכיו הראו לכל היבשת כי יש לקחת אותם בחשבון וסיפקו הצהרת כוונות.

בספרד דיברו כי אתלטיקו עלתה למשחק הליגה עם הרכב של מחליפים כדי להתיש את שחקני ההרכב הראשון של ברצלונה, ואם כך אכן היה, ניכר כי תוכניתם עבדה, לפחות לפי המשחק הראשון.

שחקני ברצלונה יורדים מאוכזבים לחדר ההלבשה (IMAGO)שחקני ברצלונה יורדים מאוכזבים לחדר ההלבשה (IMAGO)

המשחק נפתח בקצב מסחרר, כאשר כבר בתוך חמש דקות שתי הקבוצות הגיעו למספר מצבים קורצים לעבר השער. בצד המארח היה זה מרקוס רשפורד, שבמשך כל המחצית הראשונה היה תזזיתי וסיכן, אך נעצר על ידי חואן מוסו. מנגד, היה זה חוליאן אלברס שבחן את ז’ואן גרסיה לאחר מבצע אישי מרשים.

לאחר מכן, לאמין ימאל הזכיר לנו מדוע הוא נחשב לאחד השחקנים הטובים בעולם, שדריבל מטורלל שלו בין שלושה שחקנים הסתיים בביעטה לשער, אך היא נחסמה.

לקראת סיום המחצית, כדור ארוך הלך לכיוונו של ג’וליאנו סימאונה, כשזה הקדים את כל הגנת ברצלונה. לפני שהארגנטינאי השתלט על הכדור, פאו קוברסי עצר אותו בעבירה, במה שגרם לשופט להוציא לו כרטיס צהוב. לאחר ששחקני אתלטיקו עטו עליו, הוא נקרא לואר, קיבל את עצתו והוציא לבלם הצעיר כרטיס אדום ישיר. מכה קשה לקבוצה של הנזי פליק.

שחקני אתלטיקו מדריד חוגגים (IMAGO)שחקני אתלטיקו מדריד חוגגים (IMAGO)

את הבעיטה החופשית, שהייתה קרובה לקו ה-16, לקח אלברס. החלוץ של נבחרת ארגנטינה בעט כדור מרהיב שלא השאיר לגרסיה סיכוי, ונעצר רק ברשת. האורחת ירדה לחדרי ההלבשה ביתרון חשוב.

למרות שהייתה בחיסרון מספרי, הקבוצה הביתית עלתה לחצי השני ושלטה בכדור, והביאה את זה לידי ביטוי באמצעות איומים לעבר השער. אך בניגוד למהלך המשחק, מי שכבשה היא דווקא האורחת. מתאו רוג’רי העביר כדור רוחב לאלכסנדר סורלות שעלה מהספסל, והחלוץ הנורווגי כבש מתוך הרחבה את השני.

גם החילופים של המאמן הגרמני לא הועילו לו, ולמרות כמות איומים גדולה על השער של הקולצ’ונרוס, אף כדור לא חדר את הרשת. בסיום המשחק הקבוצה הביתית ירדה מאוכזבת והיא תצטרך משחק ענק כדי להפוך בשבוע הבא בגומלין במדריד.

מחצית שניה
  • '90+3
  • החלטת שופט
  • השופט שרק לסיום ההתמודדות!
  • '86
  • חילוף
  • חילוף נוסף אצל ברצלונה: באלדה החליף את קאנסלו
  • '80
  • חילוף
  • אלמדה החליף את סימאונה
לאמין ימאל מביע תסכול (IMAGO)לאמין ימאל מביע תסכול (IMAGO)
  • '80
  • חילוף
  • חילוף כפול של סימאונה: גונסאלס החליף את גריזמן
  • '73
  • חילוף
  • אראוחו החליף את קונדה
  • '73
  • חילוף
  • חילוף כפול אצל המארחת: טורס החליף את רשפורד
אלכסנדר סורלות חוגג עם חבריו (IMAGO)אלכסנדר סורלות חוגג עם חבריו (IMAGO)
  • '70
  • שער
  • שער! אתלטיקו מדריד עלתה ליתרון 0:2: בניגוד למהלך המשחק, מתאו רוג'רי העביר כדור לאלכסנדר סורלות, שכבש מתוך הרחבה את השני
מרקוס רשפורד במאבק עיקש (IMAGO)מרקוס רשפורד במאבק עיקש (IMAGO)
  • '65
  • כרטיס צהוב
  • גאבי קיבל כרטיס צהוב
  • '63
  • כרטיס צהוב
  • אלכס באאנה, שנכנס לפני מספר דקות, קיבל צהוב
  • '60
  • חילוף
  • באאנה החליף את קוקה
אנטואן גריזמן עולה לגובה (IMAGO)אנטואן גריזמן עולה לגובה (IMAGO)
  • '60
  • חילוף
  • חילוף כפול באתלטיקו מדריד: סורלות' החליף את לוקמן
  • '52
  • החמצה
  • לאחר עבירה על לאמין ימאל, מרקוס רשפורד ניגש לכדור החופשי. האנגלי שלח כדור נהדר שנעצר על ידי מוסו לקרן
  • '50
  • החמצה
  • לאמין ימאל מצא את מרקוס רשפורד. הקיצוני עבר את השוער, אך מזווית קשה בעט לרשת החיצונית
דני אולמו (IMAGO)דני אולמו (IMAGO)
  • '46
  • חילוף
  • פרמין החליף את לבנדובסקי
  • '46
  • חילוף
  • חילוף כפול אצל ברצלונה: גאבי החליף את פדרי
מחצית ראשונה
  • '45+1
  • כרטיס צהוב
  • פוביל קיבל כרטיס צהוב והוא יחמיץ את הגומלין
הבעיטה החופשית של חוליאן אלברס (IMAGO)הבעיטה החופשית של חוליאן אלברס (IMAGO)
שחקני אתלטיקו מדריד חוגגים (IMAGO)שחקני אתלטיקו מדריד חוגגים (IMAGO)
חוליאן אלברס חוגג בטירוף (IMAGO)חוליאן אלברס חוגג בטירוף (IMAGO)
  • '45
  • שער
  • שער! אתלטיקו מדריד עלתה ליתרון 0:1: מהיכן שפאו קוברסי עשה את העבירה, חוליאן אלברס ניגש לבעיטה החופשית. החלוץ הארגנטינאי שלח בעיטה חופשית מרהיבה שלא הותירה לז'ואן גרסיה סיכוי, והיא נעצרה רק ברשת
השופט שולף את האדום לפאו קוברסי (IMAGO)השופט שולף את האדום לפאו קוברסי (IMAGO)
פאו קוברסי מכשיל את ג'וליאנו סימאונה (IMAGO)פאו קוברסי מכשיל את ג'וליאנו סימאונה (IMAGO)
  • '44
  • כרטיס אדום
  • כדור ארוך היה בדרכו לג'וליאנו סימאונה, שהקדים את כל שחקני ברצלונה. לפני שהוא השתלט על הכדור, פאו קוברסי עשה עליו עבירה ומנע ממנו מצב לכיבוש שער לפי השופט, ולאחר התייעצות עם צוות הואר הוא הוציא לו את הכרטיס האדום
הקוסם הצעיר של ברצלונה. לאמין ימאל (IMAGO)הקוסם הצעיר של ברצלונה. לאמין ימאל (IMAGO)
  • '32
  • החמצה
  • דריבל מטורלל של לאמין ימאל בין שלושה שחקנים בתוך הרחבה הסתיים עם בעיטה שלו לעבר השער, אך הקוסם הצעיר של ברצלונה נבלם
  • '32
  • חילוף
  • חילוף כפוי בשל פציעה: פוביל החליף את הנצקו
  • '31
  • כרטיס צהוב
  • קוקה קיבל כרטיס צהוב
ג'וליאנו סימאונה מוקף בשחקני ברצלונה (IMAGO)ג'וליאנו סימאונה מוקף בשחקני ברצלונה (IMAGO)
  • '30
  • החמצה
  • הזדמנות נוספת למרקוס רשפורד. הפעם האנגלי קיבל כדור מדוד מדני אולמו, ומזווית קשה הבעיטה שלו פגשה את חואן מוסו מוכן
  • '28
  • כרטיס צהוב
  • פדרי קיבל כרטיס צהוב
  • '14
  • החמצה
  • ניסיון נוסף של מרקוס רשפורד, שקיבל את הכדור ובעט מהאוויר, אך פספס את המסגרת
חוליאן אלברס (IMAGO)חוליאן אלברס (IMAGO)
  • '5
  • החמצה
  • איזה קצב למשחק הזה, והפעם הזדמנות בצד השני. חוליאן אלברס השתט על הכדור ועבר את קאנסלו. הארגנטינאי ליהטט ברחבה אך הבעיטה שלו נעצרה על ידי גארסיה
  • '4
  • החמצה
  • החמצה נוספת למרקוס רשפורד. טעות בהגנת אתלטיקו מדריד הובילה את הכדור ללאמין ימאל, שהעביר לאנגלי, אך הוא נעצר מתוך הרחבה על ידי חואן מוסו
  • '2
  • החמצה
  • כבר בדקה השנייה מרקוס רשפורד ניסה את כוחו, אך חואן מוסו קלט את הבעיטה שלו
אנטואן גריזמן מתחמם (IMAGO)אנטואן גריזמן מתחמם (IMAGO)
לאמין ימאל מתחמם (IMAGO)לאמין ימאל מתחמם (IMAGO)
  • '1
  • אחר
  • השופט אישטוון קובאץ׳ הוציא את ההתמודדות הזאת לדרך!
