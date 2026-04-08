תזדקק לנס: בארסה נכנעה בביתה 2:0 לאתלטיקו

הכבשה השחורה? לאחר שהדיחה אותה מגביע המלך הספרדי, אתלטיקו מדריד עשתה הערב (רביעי) צעד גדול בדרך להדיח את ברצלונה מעוד מפעל, כשגברה עליה 0:2 בקאמפ נואו במסגרת המשחק הראשון של רבע גמר ליגת האלופות.

ארבעה ימים לאחר המפגש בין השתיים במסגרת הלה ליגה, בו ניצחה החבורה של הנזי פליק, דייגו סימאונה וחניכיו הראו לכל היבשת כי יש לקחת אותם בחשבון וסיפקו הצהרת כוונות.

בספרד דיברו כי אתלטיקו עלתה למשחק הליגה עם הרכב של מחליפים כדי להתיש את שחקני ההרכב הראשון של ברצלונה, ואם כך אכן היה, ניכר כי תוכניתם עבדה, לפחות לפי המשחק הראשון.

שחקני ברצלונה יורדים מאוכזבים לחדר ההלבשה (IMAGO)

המשחק נפתח בקצב מסחרר, כאשר כבר בתוך חמש דקות שתי הקבוצות הגיעו למספר מצבים קורצים לעבר השער. בצד המארח היה זה מרקוס רשפורד, שבמשך כל המחצית הראשונה היה תזזיתי וסיכן, אך נעצר על ידי חואן מוסו. מנגד, היה זה חוליאן אלברס שבחן את ז’ואן גרסיה לאחר מבצע אישי מרשים.

לאחר מכן, לאמין ימאל הזכיר לנו מדוע הוא נחשב לאחד השחקנים הטובים בעולם, שדריבל מטורלל שלו בין שלושה שחקנים הסתיים בביעטה לשער, אך היא נחסמה.

לקראת סיום המחצית, כדור ארוך הלך לכיוונו של ג’וליאנו סימאונה, כשזה הקדים את כל הגנת ברצלונה. לפני שהארגנטינאי השתלט על הכדור, פאו קוברסי עצר אותו בעבירה, במה שגרם לשופט להוציא לו כרטיס צהוב. לאחר ששחקני אתלטיקו עטו עליו, הוא נקרא לואר, קיבל את עצתו והוציא לבלם הצעיר כרטיס אדום ישיר. מכה קשה לקבוצה של הנזי פליק.

שחקני אתלטיקו מדריד חוגגים (IMAGO)

את הבעיטה החופשית, שהייתה קרובה לקו ה-16, לקח אלברס. החלוץ של נבחרת ארגנטינה בעט כדור מרהיב שלא השאיר לגרסיה סיכוי, ונעצר רק ברשת. האורחת ירדה לחדרי ההלבשה ביתרון חשוב.

למרות שהייתה בחיסרון מספרי, הקבוצה הביתית עלתה לחצי השני ושלטה בכדור, והביאה את זה לידי ביטוי באמצעות איומים לעבר השער. אך בניגוד למהלך המשחק, מי שכבשה היא דווקא האורחת. מתאו רוג’רי העביר כדור רוחב לאלכסנדר סורלות שעלה מהספסל, והחלוץ הנורווגי כבש מתוך הרחבה את השני.

גם החילופים של המאמן הגרמני לא הועילו לו, ולמרות כמות איומים גדולה על השער של הקולצ’ונרוס, אף כדור לא חדר את הרשת. בסיום המשחק הקבוצה הביתית ירדה מאוכזבת והיא תצטרך משחק ענק כדי להפוך בשבוע הבא בגומלין במדריד.