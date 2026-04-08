תזדקק לנס: בארסה נכנעה בביתה 2:0 לאתלטיקו

הכבשה השחורה? לאחר שהדיחה אותה מגביע המלך הספרדי, אתלטיקו מדריד עשתה הערב (רביעי) צעד גדול בדרך להדיח את ברצלונה מעוד מפעל, כשגברה עליה 0:2 בקאמפ נואו במסגרת המשחק הראשון של רבע גמר ליגת האלופות.
ארבעה ימים לאחר המפגש בין השתיים במסגרת הלה ליגה, בו ניצחה החבורה של הנזי פליק, דייגו סימאונה וחניכיו הראו לכל היבשת כי יש לקחת אותם בחשבון וסיפקו הצהרת כוונות.
בספרד דיברו כי אתלטיקו עלתה למשחק הליגה עם הרכב של מחליפים כדי להתיש את שחקני ההרכב הראשון של ברצלונה, ואם כך אכן היה, ניכר כי תוכניתם עבדה, לפחות לפי המשחק הראשון.
המשחק נפתח בקצב מסחרר, כאשר כבר בתוך חמש דקות שתי הקבוצות הגיעו למספר מצבים קורצים לעבר השער. בצד המארח היה זה מרקוס רשפורד, שבמשך כל המחצית הראשונה היה תזזיתי וסיכן, אך נעצר על ידי חואן מוסו. מנגד, היה זה חוליאן אלברס שבחן את ז’ואן גרסיה לאחר מבצע אישי מרשים.
לאחר מכן, לאמין ימאל הזכיר לנו מדוע הוא נחשב לאחד השחקנים הטובים בעולם, שדריבל מטורלל שלו בין שלושה שחקנים הסתיים בביעטה לשער, אך היא נחסמה.
לקראת סיום המחצית, כדור ארוך הלך לכיוונו של ג’וליאנו סימאונה, כשזה הקדים את כל הגנת ברצלונה. לפני שהארגנטינאי השתלט על הכדור, פאו קוברסי עצר אותו בעבירה, במה שגרם לשופט להוציא לו כרטיס צהוב. לאחר ששחקני אתלטיקו עטו עליו, הוא נקרא לואר, קיבל את עצתו והוציא לבלם הצעיר כרטיס אדום ישיר. מכה קשה לקבוצה של הנזי פליק.
את הבעיטה החופשית, שהייתה קרובה לקו ה-16, לקח אלברס. החלוץ של נבחרת ארגנטינה בעט כדור מרהיב שלא השאיר לגרסיה סיכוי, ונעצר רק ברשת. האורחת ירדה לחדרי ההלבשה ביתרון חשוב.
למרות שהייתה בחיסרון מספרי, הקבוצה הביתית עלתה לחצי השני ושלטה בכדור, והביאה את זה לידי ביטוי באמצעות איומים לעבר השער. אך בניגוד למהלך המשחק, מי שכבשה היא דווקא האורחת. מתאו רוג’רי העביר כדור רוחב לאלכסנדר סורלות שעלה מהספסל, והחלוץ הנורווגי כבש מתוך הרחבה את השני.
גם החילופים של המאמן הגרמני לא הועילו לו, ולמרות כמות איומים גדולה על השער של הקולצ’ונרוס, אף כדור לא חדר את הרשת. בסיום המשחק הקבוצה הביתית ירדה מאוכזבת והיא תצטרך משחק ענק כדי להפוך בשבוע הבא בגומלין במדריד.
מחצית שניה
'90+3
- השופט שרק לסיום ההתמודדות!
'86
- חילוף נוסף אצל ברצלונה: באלדה החליף את קאנסלו
'80
- אלמדה החליף את סימאונה
'80
- חילוף כפול של סימאונה: גונסאלס החליף את גריזמן
'73
- אראוחו החליף את קונדה
'73
- חילוף כפול אצל המארחת: טורס החליף את רשפורד
'70
- שער! אתלטיקו מדריד עלתה ליתרון 0:2: בניגוד למהלך המשחק, מתאו רוג'רי העביר כדור לאלכסנדר סורלות, שכבש מתוך הרחבה את השני
'65
- גאבי קיבל כרטיס צהוב
'63
- אלכס באאנה, שנכנס לפני מספר דקות, קיבל צהוב
'60
- באאנה החליף את קוקה
'60
- חילוף כפול באתלטיקו מדריד: סורלות' החליף את לוקמן
'52
- לאחר עבירה על לאמין ימאל, מרקוס רשפורד ניגש לכדור החופשי. האנגלי שלח כדור נהדר שנעצר על ידי מוסו לקרן
'50
- לאמין ימאל מצא את מרקוס רשפורד. הקיצוני עבר את השוער, אך מזווית קשה בעט לרשת החיצונית
'46
- פרמין החליף את לבנדובסקי
'46
- חילוף כפול אצל ברצלונה: גאבי החליף את פדרי
מחצית ראשונה
'45+1
- פוביל קיבל כרטיס צהוב והוא יחמיץ את הגומלין
'45
- שער! אתלטיקו מדריד עלתה ליתרון 0:1: מהיכן שפאו קוברסי עשה את העבירה, חוליאן אלברס ניגש לבעיטה החופשית. החלוץ הארגנטינאי שלח בעיטה חופשית מרהיבה שלא הותירה לז'ואן גרסיה סיכוי, והיא נעצרה רק ברשת
'44
- כדור ארוך היה בדרכו לג'וליאנו סימאונה, שהקדים את כל שחקני ברצלונה. לפני שהוא השתלט על הכדור, פאו קוברסי עשה עליו עבירה ומנע ממנו מצב לכיבוש שער לפי השופט, ולאחר התייעצות עם צוות הואר הוא הוציא לו את הכרטיס האדום
'32
- דריבל מטורלל של לאמין ימאל בין שלושה שחקנים בתוך הרחבה הסתיים עם בעיטה שלו לעבר השער, אך הקוסם הצעיר של ברצלונה נבלם
'32
- חילוף כפוי בשל פציעה: פוביל החליף את הנצקו
'31
- קוקה קיבל כרטיס צהוב
'30
- הזדמנות נוספת למרקוס רשפורד. הפעם האנגלי קיבל כדור מדוד מדני אולמו, ומזווית קשה הבעיטה שלו פגשה את חואן מוסו מוכן
'28
- פדרי קיבל כרטיס צהוב
'14
- ניסיון נוסף של מרקוס רשפורד, שקיבל את הכדור ובעט מהאוויר, אך פספס את המסגרת
'5
- איזה קצב למשחק הזה, והפעם הזדמנות בצד השני. חוליאן אלברס השתט על הכדור ועבר את קאנסלו. הארגנטינאי ליהטט ברחבה אך הבעיטה שלו נעצרה על ידי גארסיה
'4
- החמצה נוספת למרקוס רשפורד. טעות בהגנת אתלטיקו מדריד הובילה את הכדור ללאמין ימאל, שהעביר לאנגלי, אך הוא נעצר מתוך הרחבה על ידי חואן מוסו
'2
- כבר בדקה השנייה מרקוס רשפורד ניסה את כוחו, אך חואן מוסו קלט את הבעיטה שלו
'1
- השופט אישטוון קובאץ׳ הוציא את ההתמודדות הזאת לדרך!