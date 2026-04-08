ואן דר וארט תקף את ויניסיוס, קסיאס תמך והרגיע

ליגת האלופות חזרה אמש (שלישי) עם אחד המשחקים הקלאסים שיש למפעל להציע. ריאל מדריד אירחה את באיירן מינכן בספרד והפסידה 2:1 לבווארים. לאחר המשחק הרוחות המשיכו להיות סוערות עד לשעות הקטנות של הבוקר, ומי שהיה בלב העניינים היה שחקן ההתקפה הברילאי, ויניסיוס.

מי שמיהר לצאת נגד ויני היה ההולנדי רפאל ואן דר וארט, ששיחק בריאל מדריד בין השנים 2008 ל-2010. קשר העבר תקף בחריפות את הברזילאי וצייץ: “ויניסיוס נורא. זה באמת מפריע לי כשאני רואה אותו. אני מוצא את זה עצוב בצורה מדהימה כי הוא שחקן פנטסטי. אבל כשהוא מקבל אפילו את הדחיפה הכי קטנה, הוא צולל, מקווה לראות כרטיס אדום ליריב, ואז קם כאילו כלום לא קרה. זה החלק בו שאני לא אוהב”.

לאחר מכן, אגדת ריאל מדריד, איקר קסיאס, מיהר להגיב ותקף בחזרה את ואן דר וארט: “הציונים ניתנים בחודש יוני. כל מה שאומרים עכשיו הוא פשוט שטויות. מצד אחד ומצד שני. תירגע”.