יום רביעי, 08.04.2026 שעה 14:33
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4826-4625הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

המנהלת בשיחות עם פיקוד העורף להחזרת הקהל

הצהרת טראמפ על הפסקת אש הציתה את הדמיון בכדורגל הישראלי, והובילה למגעים לפתיחת היציעים. עם זאת, החרגת לבנון מההסכם עלולה לצנן את ההתלהבות

|
ירדן שועה מול קינגס קאנגווה (חגי מיכאלי)
שעות ספורות לאחר ההכרזה הדרמטית אמש של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, על הפסקת אש זמנית מול איראן, בכדורגל הישראלי כבר מריחים את חזרתם של האוהדים ליציעים. משעות הבוקר מקיימת מנהלת הליגות מגעים אינטנסיביים ושיחות ישירות מול פיקוד העורף ומשטרת ישראל, בניסיון לנצל את חלון ההזדמנויות המדיני ולהשיב את הדופק למגרשי הכדורגל.

הצל של החזית הצפונית

למרות האופטימיות הזהירה, בפיקוד העורף עדיין לומדים את תמונת המצב המורכבת. בעקבות הבהרתו החד משמעית של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, כי הפסקת האש אינה חלה על גזרת לבנון, גובר החשש כי הרשויות לא ימהרו לאשר את פתיחת כלל האצטדיונים ברחבי הארץ.

המתיחות הנמשכת בצפון צפויה להשפיע על המתווה, ועדיין לא ברור האם תתאפשר כניסת קהל מלאה או שמא יוטלו מגבלות אזוריות וכמותיות. מעבר לאישור צה"ל, מהלך כזה דורש את אישורה של משטרת ישראל והיערכות לוגיסטית מקיפה של כוחות האבטחה, שעדיין נדרשת לאישור סופי.

אוהדי מכבי תל אביב (רדאד גאוהדי מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

מרוץ נגד הזמן

על פי כל ההערכות, ההתפתחויות החיוביות הגיעו מאוחר מדי עבור חצי גמר גביע המדינה. המשחק המסקרן שייערך מחר באצטדיון בלומפילד בין בני יהודה להפועל באר שבע צפוי להתקיים עדיין ללא קהל, שכן חלון הזמנים אינו מאפשר היערכות ביטחונית מספקת. במנהלת לא מוותרים, וינסו להכשיר את הקרקע להחזרת האוהדים כבר למשחקי ליגת העל במוצאי שבת הקרובה, אם כי ספק רב אם זמן ההתארגנות הקצר יאפשר זאת בפועל.

היעד הריאלי והמרכזי של ראשי הכדורגל כעת הוא חזרתם של היציעים המלאים כבר במחזור הראשון של משחקי הפלייאוף. כאמור, השיחות לגבי מחזור הליגה הקרוב נמשכות גם ברגעים אלו, מתוך תקווה לבשורות של הרגע האחרון.

אוהדי הפועל תל אביב (שחר גרוס)אוהדי הפועל תל אביב (שחר גרוס)

יו"ר מנהלת הליגות בכדורגל, ארז כלפון, התייחס למאמצים הקדחתניים ומסר: "אנו בקשר ישיר מול פיקוד העורף ומשטרת ישראל. אנו מאוד רוצים לראות את הקהל חוזר בהקדם למגרשים ופועלים מול הרשויות כדי לקבל אישורים".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */