המנהלת בשיחות עם פיקוד העורף להחזרת הקהל

שעות ספורות לאחר ההכרזה הדרמטית אמש של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, על הפסקת אש זמנית מול איראן, בכדורגל הישראלי כבר מריחים את חזרתם של האוהדים ליציעים. משעות הבוקר מקיימת מנהלת הליגות מגעים אינטנסיביים ושיחות ישירות מול פיקוד העורף ומשטרת ישראל, בניסיון לנצל את חלון ההזדמנויות המדיני ולהשיב את הדופק למגרשי הכדורגל.

הצל של החזית הצפונית

למרות האופטימיות הזהירה, בפיקוד העורף עדיין לומדים את תמונת המצב המורכבת. בעקבות הבהרתו החד משמעית של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, כי הפסקת האש אינה חלה על גזרת לבנון, גובר החשש כי הרשויות לא ימהרו לאשר את פתיחת כלל האצטדיונים ברחבי הארץ.

המתיחות הנמשכת בצפון צפויה להשפיע על המתווה, ועדיין לא ברור האם תתאפשר כניסת קהל מלאה או שמא יוטלו מגבלות אזוריות וכמותיות. מעבר לאישור צה"ל, מהלך כזה דורש את אישורה של משטרת ישראל והיערכות לוגיסטית מקיפה של כוחות האבטחה, שעדיין נדרשת לאישור סופי.

אוהדי מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

מרוץ נגד הזמן

על פי כל ההערכות, ההתפתחויות החיוביות הגיעו מאוחר מדי עבור חצי גמר גביע המדינה. המשחק המסקרן שייערך מחר באצטדיון בלומפילד בין בני יהודה להפועל באר שבע צפוי להתקיים עדיין ללא קהל, שכן חלון הזמנים אינו מאפשר היערכות ביטחונית מספקת. במנהלת לא מוותרים, וינסו להכשיר את הקרקע להחזרת האוהדים כבר למשחקי ליגת העל במוצאי שבת הקרובה, אם כי ספק רב אם זמן ההתארגנות הקצר יאפשר זאת בפועל.

היעד הריאלי והמרכזי של ראשי הכדורגל כעת הוא חזרתם של היציעים המלאים כבר במחזור הראשון של משחקי הפלייאוף. כאמור, השיחות לגבי מחזור הליגה הקרוב נמשכות גם ברגעים אלו, מתוך תקווה לבשורות של הרגע האחרון.

אוהדי הפועל תל אביב (שחר גרוס)

יו"ר מנהלת הליגות בכדורגל, ארז כלפון, התייחס למאמצים הקדחתניים ומסר: "אנו בקשר ישיר מול פיקוד העורף ומשטרת ישראל. אנו מאוד רוצים לראות את הקהל חוזר בהקדם למגרשים ופועלים מול הרשויות כדי לקבל אישורים".