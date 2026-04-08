ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

"אם נשחק כמו מול סיטי, נחטוף שוב 4 שערים"

מאמן ליברפול, ארנה סלוט, דיבר לפני המשחק מול פ.ס.ז' ב-22:00: "השנה הפכנו ליצירתיים בנקודות שליליות". וירץ: "עדיין יש לנו על מה לשחק העונה"

ארנה סלוט (IMAGO)
ליברפול נמצאת באחת התקופות הכי שליליות שלה בעשור האחרון. ה’רדס’ הפסידו ביום שבת 4:0 למנצ’סטר סיטי והודחו בבושת פנים מהגביע האנגלי. כתוצאה מכך, לאנגלים נותר רק תואר אחד להילחם עליו, ליגת האלופות. היום (רביעי, 22:00) האדומים יתארחו בפאריס אצל אלופת אירופה, פ.ס.ז’, ולפני המשחק דיבר מאמן הקבוצה, ארנה סלוט והשחקן פלוריאן וירץ.

סלוט: “השנה הפכנו למנוסים בנקודות שליליות”

סלוט הזהיר שהקבוצה חייבת להראות משחק טוב יותר פ.ס.ז’ והסתייג ממה שאמר ואן דייק (על כך ששחקנים ויתרו מול סיטי): "לא ראיתי שחקנים מוותרים, אבל אני חושב שזה טוב שקפטן מגיב בצורה חזקה וברורה, השנה הפכנו למנוסים בנקודות שליליות. זה היה הפסד גדול כי זה היה רבע גמר הגביע. זה הפסד כבד מול היריבים שלנו”.

סלוט המשיך והזכיר את הדקות הרעות בגביע: "אני יכול לומר שאם נחזור על 20 הדקות שהיו לנו מול סיטי מחר בערב כאן, שוב נספוג ארבעה שערים, זה אתגר להיות מרגע הראשון ועד האחרון ברמה שהיינו בה ב-35 הדקות הראשונות בגביע".

שחקני ליברפול מאוכזבים (רויטרס)שחקני ליברפול מאוכזבים (רויטרס)

וירץ: “עדיין יש לנו על מה לשחק העונה”

כשנשאל על הלחץ ומה צריך השחקנים לעשות כדי להציל את העונה, אמר סלוט: "התשובה כבר נמצאת בהיסטוריה של ליברפול. הקבוצה הזו הראתה פעמים רבות שהצליחו לחזור אחרי מכות, והמועדון הראה זאת פעמים רבות לאורך השנים. הקבוצה שלי הראתה פעמים רבות במשחקים גדולים שאנחנו מסוגלים להתחרות מול הקבוצות הטובות ביותר באירופה”.

לאחר מכן, פלוריאן וירץ דיבר על האמונה: "כן, כמובן שאנחנו מאמינים במאמן. הקבוצה צריכה להאמין בו כי הם זכו בליגה בעונה שעברה, היו לנו הרבה משחקים טובים העונה. רצינו שיהיה טוב יותר, אבל עדיין יש לנו על מה לשחק”.

