"אם נשחק כמו מול סיטי, נחטוף שוב 4 שערים"

ליברפול נמצאת באחת התקופות הכי שליליות שלה בעשור האחרון. ה’רדס’ הפסידו ביום שבת 4:0 למנצ’סטר סיטי והודחו בבושת פנים מהגביע האנגלי. כתוצאה מכך, לאנגלים נותר רק תואר אחד להילחם עליו, ליגת האלופות. היום (רביעי, 22:00) האדומים יתארחו בפאריס אצל אלופת אירופה, פ.ס.ז’, ולפני המשחק דיבר מאמן הקבוצה, ארנה סלוט והשחקן פלוריאן וירץ.

סלוט: “השנה הפכנו למנוסים בנקודות שליליות”

סלוט הזהיר שהקבוצה חייבת להראות משחק טוב יותר פ.ס.ז’ והסתייג ממה שאמר ואן דייק (על כך ששחקנים ויתרו מול סיטי): "לא ראיתי שחקנים מוותרים, אבל אני חושב שזה טוב שקפטן מגיב בצורה חזקה וברורה, השנה הפכנו למנוסים בנקודות שליליות. זה היה הפסד גדול כי זה היה רבע גמר הגביע. זה הפסד כבד מול היריבים שלנו”.

סלוט המשיך והזכיר את הדקות הרעות בגביע: "אני יכול לומר שאם נחזור על 20 הדקות שהיו לנו מול סיטי מחר בערב כאן, שוב נספוג ארבעה שערים, זה אתגר להיות מרגע הראשון ועד האחרון ברמה שהיינו בה ב-35 הדקות הראשונות בגביע".

שחקני ליברפול מאוכזבים (רויטרס)

וירץ: “עדיין יש לנו על מה לשחק העונה”

כשנשאל על הלחץ ומה צריך השחקנים לעשות כדי להציל את העונה, אמר סלוט: "התשובה כבר נמצאת בהיסטוריה של ליברפול. הקבוצה הזו הראתה פעמים רבות שהצליחו לחזור אחרי מכות, והמועדון הראה זאת פעמים רבות לאורך השנים. הקבוצה שלי הראתה פעמים רבות במשחקים גדולים שאנחנו מסוגלים להתחרות מול הקבוצות הטובות ביותר באירופה”.

לאחר מכן, פלוריאן וירץ דיבר על האמונה: "כן, כמובן שאנחנו מאמינים במאמן. הקבוצה צריכה להאמין בו כי הם זכו בליגה בעונה שעברה, היו לנו הרבה משחקים טובים העונה. רצינו שיהיה טוב יותר, אבל עדיין יש לנו על מה לשחק”.