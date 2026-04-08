התוכנית של אתלטיקו כדי לעצור את לאמין ימאל

כל העיניים נשואות לעבר לאמין ימאל. מספר 10 של ברצלונה הוא הכלי ההתקפי המרכזי שלה, במיוחד על רקע היעדרותו של ראפיניה הפצוע, וכעת הוא גם במרכז התוכנית של היריבה, אתלטיקו מדריד, שתתארח ב-22:00 בקאמפ נואו ברבע גמר ליגת האלופות.

לאמין ימאל מגיע למשחק כשהוא על סף השעיה, לאחר שצבר ארבעה כרטיסים צהובים בליגת האלופות, וכרטיס נוסף יגרום לו להחמיץ את הגומלין. מדובר בסיכון משמעותי עבור ברצלונה, שכן הקיצוני היה מעורב בלמעלה ממחצית המצבים של קבוצתו במשחקים האחרונים ומהווה איום קבוע על כל הגנה. בנוסף, עם חמישה שערים וארבעה בישולים במפעל, הוא אחד השחקנים הבולטים של הקבוצה העונה באירופה.

כמובן שגם באתלטיקו יודעים את זה, ובטח את זה שלאמין ימאל במרחק צהוב מהשעיה מהגומלין, מה שיכול לשנות את כל התמונה. באתלטיקו גיבשו תוכנית משחק כדי להוציא את לאמין ימאל מאיזון הערב, ובספרד דווח שמצפה לו שמירה צמודה ואגרסיבית במיוחד.

לאמין ימאל (IMAGO)

הצוות המקצועי של הקולצ’ונרוס מתכנן שמירה כפולה על הקיצוני, כולל עבירות טקטיות מוקדמות כדי לעצור את הפריצות שלו מהאגף. המטרה ברורה: למנוע ממנו להגיע למצבים נוחים, אך גם לגרום לו לאבד ריכוז ואולי לספוג את הכרטיס שימנע ממנו לשחק בגומלין במדריד.

בקטלוניה דווח גם שאתלטיקו עשויה "לעורר פרובוקציות ולהשתמש לשם כך בשחקנים שידועים בכך", זאת במטרה להיכנס לראש של לאמין ימאל. האנזי פליק כבר הזהיר את שחקניו לשמור על קור רוח ולא להיגרר לפרובוקציות, כשהוא מבין היטב שאתלטיקו תנסה “לחמם” את הקיצוני בן ה-18 במהלך המשחק.

קרב פסיכולוגי לא פחות מכדורגל

מעבר לפן הטקטי, מדובר גם בקרב מנטלי. אתלטיקו יודעת שהגומלין במטרופוליטנו הוא יתרון משמעותי עבורה, ולכן תנסה להגיע אליו כשהיריבה ללא אחד משחקניה החשובים ביותר. מנגד, ברצלונה תעשה הכל כדי להגן על הכוכב שלה – ולשמור אותו זמין להמשך המאבק.

המשחק הזה צפוי להיות טעון כבר מהדקות הראשונות, במיוחד בצד ימין של ההתקפה הקטלונית. השאלה הגדולה: האם לאמין ימאל יצליח לשמור על קור רוח ולברוח מהמלכודת – או שאתלטיקו תשיג בדיוק את מה שהיא רוצה.