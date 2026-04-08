יום רביעי, 08.04.2026 שעה 14:33
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

התוכנית של אתלטיקו כדי לעצור את לאמין ימאל

שמירה כפולה, עבירות מוקדמות וניסיון "לעורר פרובוקציות": הקולצ'ונרוס יעשו הכל כדי להיכנס לראש של כוכב בארסה ב-22:00 ולגרום לו להיעדר מהגומלין

לאמין ימאל (IMAGO)
לאמין ימאל (IMAGO)

כל העיניים נשואות לעבר לאמין ימאל. מספר 10 של ברצלונה הוא הכלי ההתקפי המרכזי שלה, במיוחד על רקע היעדרותו של ראפיניה הפצוע, וכעת הוא גם במרכז התוכנית של היריבה, אתלטיקו מדריד, שתתארח ב-22:00 בקאמפ נואו ברבע גמר ליגת האלופות.

לאמין ימאל מגיע למשחק כשהוא על סף השעיה, לאחר שצבר ארבעה כרטיסים צהובים בליגת האלופות, וכרטיס נוסף יגרום לו להחמיץ את הגומלין. מדובר בסיכון משמעותי עבור ברצלונה, שכן הקיצוני היה מעורב בלמעלה ממחצית המצבים של קבוצתו במשחקים האחרונים ומהווה איום קבוע על כל הגנה. בנוסף, עם חמישה שערים וארבעה בישולים במפעל, הוא אחד השחקנים הבולטים של הקבוצה העונה באירופה.

כמובן שגם באתלטיקו יודעים את זה, ובטח את זה שלאמין ימאל במרחק צהוב מהשעיה מהגומלין, מה שיכול לשנות את כל התמונה. באתלטיקו גיבשו תוכנית משחק כדי להוציא את לאמין ימאל מאיזון הערב, ובספרד דווח שמצפה לו שמירה צמודה ואגרסיבית במיוחד.

לאמין ימאל (IMAGO)

הצוות המקצועי של הקולצ’ונרוס מתכנן שמירה כפולה על הקיצוני, כולל עבירות טקטיות מוקדמות כדי לעצור את הפריצות שלו מהאגף. המטרה ברורה: למנוע ממנו להגיע למצבים נוחים, אך גם לגרום לו לאבד ריכוז ואולי לספוג את הכרטיס שימנע ממנו לשחק בגומלין במדריד.

בקטלוניה דווח גם שאתלטיקו עשויה "לעורר פרובוקציות ולהשתמש לשם כך בשחקנים שידועים בכך", זאת במטרה להיכנס לראש של לאמין ימאל. האנזי פליק כבר הזהיר את שחקניו לשמור על קור רוח ולא להיגרר לפרובוקציות, כשהוא מבין היטב שאתלטיקו תנסה “לחמם” את הקיצוני בן ה-18 במהלך המשחק.

קרב פסיכולוגי לא פחות מכדורגל

מעבר לפן הטקטי, מדובר גם בקרב מנטלי. אתלטיקו יודעת שהגומלין במטרופוליטנו הוא יתרון משמעותי עבורה, ולכן תנסה להגיע אליו כשהיריבה ללא אחד משחקניה החשובים ביותר. מנגד, ברצלונה תעשה הכל כדי להגן על הכוכב שלה – ולשמור אותו זמין להמשך המאבק.

עשה את אבא גאה: ג'וליאנו עם סיומת אדירה!

המשחק הזה צפוי להיות טעון כבר מהדקות הראשונות, במיוחד בצד ימין של ההתקפה הקטלונית. השאלה הגדולה: האם לאמין ימאל יצליח לשמור על קור רוח ולברוח מהמלכודת – או שאתלטיקו תשיג בדיוק את מה שהיא רוצה.

