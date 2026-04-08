לפני אתלטיקו: פליק תירגל את אולמו כחלוץ מזויף

ברצלונה מתכוננת לקרב ענק מול אתלטיקו מדריד במסגרת רבע גמר ליגת האלופות (22:00), אך מגיעה אליו עם לא מעט כאבי ראש - גם מקצועיים וגם מחוץ למגרש. המאמן האנזי פליק נדרש לקבל החלטות משמעותיות בהרכב, בעוד שבמקביל מתנהלים מגעים חשובים לעתידו ולעתידו של רוברט לבנדובסקי.

בפן המקצועי, ברצלונה תחסר מספר שחקני מפתח כמו ראפיניה, מארק ברנאל ופרנקי דה יונג, מה שמצמצם משמעותית את אפשרויות הרוטציה של פליק. בין הקורות צפוי לפתוח ז'ואן גארסיה, וז’ול קונדה אמור לחזור לפתוח כמגן ימני עקב פציעתו של רונאלד אראוחו. לצידם צפויים לפתוח פאו קובארסי, ג'רארד מרטין וז'ואאו קאנסלו.

בקישור, הפציעה של ברנאל צפויה להעניק את הקרדיט לאריק גארסיה בעמדת הקשר האחורי, לצד פדרי, שבבארסה עוקבים אחרי מצבו הפיזי. לפניהם נראה כי מקומם של לאמין ימאל, פרמין לופס ומרקוס רשפורד מובטח, כשההתלבטות הגדולה היא בין לבנדובסקי לבין פראן טורס. עם זאת, פליק ניסה את דני אולמו כחלוץ מזויף באימון המסכם – עמדה שהוא כבר שיחק בה לאחרונה.

חדשות על עתיד לבנדובסקי?

במקביל להכנות על כר הדשא, מתרחשים גם מהלכים חשובים מאחורי הקלעים. סוכן העל, פיני זהבי, שמייצג גם את פליק וגם את לבנדובסקי, יגיע למשחק וינצל את הביקור לפגישות מכריעות עם השניים. בברצלונה מעוניינים להאריך את חוזהו של פליק, שכרגע חתום עד 2027, אך המאמן נוטה להעדיף חוזים קצרים ומתרכז בעשייה המקצועית.

גם עתידו של לבנדובסקי על הפרק, כאשר החלוץ מחזיק בהצעות ממספר מועדונים – ביניהם שיקגו פייר, יובנטוס, מילאן וקבוצות מערב הסעודית – אך מעדיף להישאר בברצלונה ואף מוכן לקצץ בשכרו. כעת, כל הצדדים ינסו להתקדם בהבנות, כאשר המשחק הגדול מול אתלטיקו מדריד מהווה תפאורה מושלמת לערב שיכול להשפיע לא רק על ההווה, אלא גם על עתיד המועדון.