ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

לפני אתלטיקו: פליק תירגל את אולמו כחלוץ מזויף

חוסר ודאות בברצלונה באשר לזהות החלוץ ב-22:00 ברבע גמר ליגת האלופות, גם לבנדובסקי וטורס בתמונה. סוכנו של הפולני, פיני זהבי, יגיע לקאמפ נואו

דני אולמו במאבק (רויטרס)
דני אולמו במאבק (רויטרס)

ברצלונה מתכוננת לקרב ענק מול אתלטיקו מדריד במסגרת רבע גמר ליגת האלופות (22:00), אך מגיעה אליו עם לא מעט כאבי ראש - גם מקצועיים וגם מחוץ למגרש. המאמן האנזי פליק נדרש לקבל החלטות משמעותיות בהרכב, בעוד שבמקביל מתנהלים מגעים חשובים לעתידו ולעתידו של רוברט לבנדובסקי.

בפן המקצועי, ברצלונה תחסר מספר שחקני מפתח כמו ראפיניה, מארק ברנאל ופרנקי דה יונג, מה שמצמצם משמעותית את אפשרויות הרוטציה של פליק. בין הקורות צפוי לפתוח ז'ואן גארסיה, וז’ול קונדה אמור לחזור לפתוח כמגן ימני עקב פציעתו של רונאלד אראוחו. לצידם צפויים לפתוח פאו קובארסי, ג'רארד מרטין וז'ואאו קאנסלו.

בקישור, הפציעה של ברנאל צפויה להעניק את הקרדיט לאריק גארסיה בעמדת הקשר האחורי, לצד פדרי, שבבארסה עוקבים אחרי מצבו הפיזי. לפניהם נראה כי מקומם של לאמין ימאל, פרמין לופס ומרקוס רשפורד מובטח, כשההתלבטות הגדולה היא בין לבנדובסקי לבין פראן טורס. עם זאת, פליק ניסה את דני אולמו כחלוץ מזויף באימון המסכם – עמדה שהוא כבר שיחק בה לאחרונה.

רוברט לבנדובסקי (רויטרס)

חדשות על עתיד לבנדובסקי?

במקביל להכנות על כר הדשא, מתרחשים גם מהלכים חשובים מאחורי הקלעים. סוכן העל, פיני זהבי, שמייצג גם את פליק וגם את לבנדובסקי, יגיע למשחק וינצל את הביקור לפגישות מכריעות עם השניים. בברצלונה מעוניינים להאריך את חוזהו של פליק, שכרגע חתום עד 2027, אך המאמן נוטה להעדיף חוזים קצרים ומתרכז בעשייה המקצועית.

בדרך לאליפות? בארסה במהפך דרמטי על אתלטי

גם עתידו של לבנדובסקי על הפרק, כאשר החלוץ מחזיק בהצעות ממספר מועדונים – ביניהם שיקגו פייר, יובנטוס, מילאן וקבוצות מערב הסעודית – אך מעדיף להישאר בברצלונה ואף מוכן לקצץ בשכרו. כעת, כל הצדדים ינסו להתקדם בהבנות, כאשר המשחק הגדול מול אתלטיקו מדריד מהווה תפאורה מושלמת לערב שיכול להשפיע לא רק על ההווה, אלא גם על עתיד המועדון.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
