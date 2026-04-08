“טבעי להישאר בכרמיאל, אורן פלאש עיצב אותי”

את העונה הנוכחית סיימה הפועל עירוני כרמיאל במקום השישי והמכובד בליגה א’ צפון, בטח אחרי שעלתה מליגה ב’ בעונה החולפת ויחד עם אורן פלאש עשתה פלאים העונה, מול מועדונים ותיקים וגדולים לא פחות ממנה. כרמיאל הייתה בין ארבע קבוצות ליגה שספגו הכי מעט העונה ובין שחקניה הבולטים אפשר היה למצוא את מוחמד (חמודי) כנעאן, הקשר האחורי בן ה-24.

ואם השם הזה, מוחמד (חמודי) כנעאן, מצלצל לכם, הרי שנכון, יש שחקן בשם דומה, מאותו אזור המגורים, מג’דל כרום, המשחק כיום בהפועל באר שבע ובעברו שיחק במ.ס אשדוד. כן, מוחמד כנעאן מהפועל עירוני כרמיאל, בן דודו של מוחמד כנעאן המשחק כיום בבאר שבע ומעבר לזה שהם בני דודים, חברים קרובים ומשוחחים לא מעט.

בעונה החולפת, החל לשחק מוחמד כנעאן במכבי נוג’ידאת מליגה א’ צפון, אלא שסגירתה בידי ההתאחדות לכדורגל, הביאה אותו לרדת לליגה ב’ ולחבור לאורן פלאש ולהפועל עירוני כרמיאל. הצפוניים הצליחו לעבור את כל השלבים בפלייאוף, כולל ניצחון על בית”ר יבנה במשחק המחוזות, מה שהביא לה הכרטיס לליגה א’. כנעאן לא חשב פעמיים ונשאר במקום שהפך בעבורו לבית.

מוחמד (חמודי) כנעאן (חג'אג' רחאל)

“מג’דל כרום זה הבית שלי, הלוואי והיו במקום גבוה יותר”

יחד עם חמודי כנעאן מהפועל באר שבע, החל דרכו במחלקת הנוער של מכבי חיפה, אלא שהנסיעות הקשו עליו ורצה הוא לסיים הלימודים בהצלחה ולכן נאלץ לעזוב. קבוצת הבוגרים הראשונה שלו הייתה איחוד בני מג’דל כרום, בעונת המשחקים 2020/21, אז שיחקה הקבוצה בליגה א’. לאחר שנתיים עבר להפועל בני בענה ובהמשך שיחק גם במכבי אחווה שעב.

לפני הכדורגל, איך אתה מעביר את הימים האלה במג’דל כרום, הבית שלך? לא פשוט באזור הצפון עם כל המטחים מלבנון ואיראן.

“סיטואציה לא קלה, לאף אחד, ולא רק בצפון. זה בא פתאום עלינו, ועוד מכל הכיוונים. זה משפיע על כולם. לא פשוט לשמור על שגרה, אבל אני מנסה להקפיד לקיים שגרת אימונים אישית בכל יום. זה בחירה שהיא סוג זה בריחה במצב שנוצר. זה עוזר לי. הלוואי שהמצב יירגע ויהיה שקט כדי שנוכל להתעסק בדברים הפשוטים שכולנו אוהבים”.

סיימת נוער במכבי צור שלום קריית ביאליק וחזרת היישר לבית: למג’דל כרום ששיחקה עוד בליגה א’. זה מקום שעוד אתה חושב לחזור אליו בבוא העת?

“מג’דל כרום זה הבית שלי, והלוואי והקבוצה הייתה בליגה גבוהה יותר. זה מקום שגדלו בו לא מעט שחקני כדורגל טובים, שיצאו מכאן – מדיא ואחמד סבע, עטא ג’אבר, חמודי כנעאן בן הדוד שלי ושחקנים אחרים”.

”להישאר בכרמיאל? רציתי להיות שותף לעוד עלייה”

עונה שעברה הצטרפת להפועל עירוני כרמיאל וזה היה “בינגו”. זה קרה אחרי סגירת ליגה א’ צפון. זו הייתה עליית ליגה מתוקה מהפלייאוף.

“זו הייתה בחירה לרדת ולעזור לכרמיאל. במקרה שלי, זה קרה שבוע לפני שהליגה הופסקה, כי יש לי קשר חם למועדון. גדלתי בו, במחלקה הצעירה. אני שמח שעזרתי לקבוצה לעשות עלייה. זו הייתה עלייה מתוקה, עשינו דרך יפה ברגעי ההכרעה. כך שזו הייתה גם סגירת מעגל יפה”.

העונה נשארת בכרמיאל, מה שבדרך כלל לא קורה בליגות הנמוכות. שחקנים אוהדים לעבור ממקום למקום משנה לשנה.

“זה היה טבעי שאמשיך, בטח אחרי העלייה, בטח בזכות החיבור המיוחד, רציתי להתפתח ולהיות שותף גם העונה לעוד עלייה. יש לא מעט שחקנים שעוברים קבוצות בכל עונה, אבל הרבה פעמים, שחקנים פשוט נאלצים לעבור ממקום למקום, ולא תמיד בגללם. לא כל הקבוצות מסודרות. לא בכל מקום שחקן מקבל יחס טוב ואת התנאים להצליח. זו הסיבה שכאשר אתה במקום טוב, אתה צריך לשמור עליו”.

מה מיוחד בכרמיאל כשלקחת החלטה להישאר במקום? העונה קיבלת קרדיט מלא מאורן פלאש.

“זה מועדון כדורגל מסודר, מכל הבחינות. מועדון שנותן לך להרגיש שאתה חלק ממנו. יש פה שילוב טוב של שחקנים, ותיקים, צעירים, יהודים, ערבים. כולם מכבדים אחד את השני. אין ספק שהקשר הטוב שיש לי עם אורן פלאש גם השפיע על ההחלטה. הוא עושה עבודה יפה, ויש פה תהליך יפה. הוא מאמן מקצועי מאוד, ויש לי הרבה כבוד והערכה אליו. אני בטוח שהוא גם יגיע רחוק בכדורגל”.

“אורן פלאש עיצב אותי, חייב להוכיח את עצמי בליגה גבוהה”

“אורן פלאש עיצב אותי בשנה וחצי האחרונות. אני מאוד שמח שיש לי את הזכות לעבוד עם אלון סגל, שהיה סקאוט ואנליסט בליגת העל. הוא מקצוען, מכוון אותי, מאמין בי, ומחזק בי את האמונה שזה הזמן לעשות את קפיצת המדרגה. אני עובד המון עם עאדל בהלול ברמה הפיזית אתלטית באימוני כושר אישיים”.

“קצת באסה בהיבט הזה שהליגה הסתיימה, אבל אני יודע שיש היום יותר מאמנים בלאומית שיודעים מי אני. שראו אותי, והלוואי שהדברים יסתדרו לטובה בשבועות הקרובים. אם זה לא יקרה בלאומית, כרמיאל זו אופציה טובה, בטח אם ירצו להתמודד על עלייה ללאומית, אבל אני חייב לעצמי את ההזדמנות להוכיח את עצמי בליגה גבוהה יותר”.

מה אתה חושב על ההמלצה של ועדת ליגות א’-ג’ על סגירת העונה?

“מבאס, אבל אם יש כל כך הרבה מגרשים שאין בהם מיגון, אז ברור שהחיים קודמים לכדורגל. עונה שעברה ליגה א' נעצרה בגלל כל הפרשיות. העונה הזו לא הסתיימה בגלל המלחמה. זו הסיטואציה, אבל אני מביט קדימה. עובד קשה כדי להכין את עצמי לקראת הקיץ, ואני אופטימי. הכל יקרה לטובה”.

“חמודי? אני מנסה ללמוד ממנו ולשאוב את הדברים הטובים”

לא הרבה יודעים אבל אתה הבן דוד של מוחמד (חמודי) כנעאן, שחקן מ.ס אשדוד בעבר והפועל באר שבע בהווה והוא רק בן 26, גדול ממך בשנתיים.

“כן, אנחנו בני דודים, אבל לא פחות מכך גם חברים טובים. שהיינו ילדים הלכנו יחד למכבי חיפה. שהייתי בגיל 10. הוא הלך לפנימייה, אני הייתי צריך לסיים בית ספר וזה היה קשה לי עם הנסיעות. אני הכי שמח וגאה בו על המסלול שהוא עשה. יש בו איכויות נהדרות, כשחקן, כאדם, ואני בטוח שהוא יצליח להתגבר גם הפעם על הפציעה, לחזור ולהמשיך להצליח. למרות שהוא כבר לא גר כאן במג’דל כרום, כל פעם שהוא בא, אנחנו משתדלים להיפגש. אני לומד ממנו הרבה דברים. מקצועית וגם מנטלית. אני מסתכל על הדרך שלו בהערצה, והלוואי

שיגיע היום שאהיה גם בליגת העל”.

כמה אתה ומוחמד כנעאן, הבן דוד, מדברים ביום יום? כמה אתה שואב ממנו את המקצוענות והמנטאליות שיש בו בכדי לנסות ולהגיע גם אתה לרמות הגבוהות?

“אנחנו מדברים לא מעט. הכל סובב במשפחה סביב הכדורגל. אני מנסה ללמוד ממנו, לשאוב דברים טובים, כי הוא מקצוען אמיתי. יש לי גם הרבה שיחות עם דיא סבע, שאשתו היא אחות הצעירה של אמא שלי. גם מדיא אני מנסה ללמוד הרבה ואני שמח על כך. יצא לי לבקר אותו כשהוא שיחק בדובאי. אני מעריץ של שניהם”.

חמודי כנעאן חוגג (עמרי שטיין)

שנה הבאה? אתה בכרמיאל שנה שלישית או שחולם לנסות מזלך בליגה הלאומית?

“אני מאוד מקווה לעשות את קפיצת המדרגה בעונה הבאה. זה משהו שהייתי צריך לעשות לפני. אם אני לוקח רגע מהעונה הזו, אז היה לי משחק טוב בגביע המדינה מול הפועל פתח תקווה. וקיבלתי ביקורות ממש טובות, והרגשתי שאני בהחלט צריך לשחק בליגה גבוהה יותר. אם בליגה א’ למשל הייתה סטטיסטיקה, כנראה שהייתי מוביל ברמה של כמות חילוצי הכדור. אני אוהב לעשות את שמירות הלחץ. אני מקפיד לשחק בקצב גבוה. אני יודע שהיו מאמנים שנתנו הוראה לקבוצות שלהם לא לשחק דרך האמצע שלנו. זה חלק מהמחויבות שלי לתרום לקבוצה להיות טובה ואגרסיבית בגישה וביכולת”.