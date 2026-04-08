“כילד התרוצצתי במגרש, היום מייצג בגאווה"

אם לא יהיה שינוי של הרגע האחרון, הרי שבית”ר נהריה תחגוג את עלייתה ההיסטורית מליגה ב’ צפון א’ לליגה א’ צפון, לאחר 22 משחקים, בהם השיגה הקבוצה 18 ניצחונות, שתי תוצאות תיקו ושני הפסדים, עם מאזן שערים חיובי בדמות 10:67, לצד 56 נקודות. כמעט 30% מסך שערי הקבוצה בליגה שייכים, איך לא, לאליאור סיידר, החלוץ בן ה-34.

שיאה של בית”ר נהריה הייתה בעונת המשחקים 1984/85, כאשר באותה עת הפועל נהריה, היריבה העירונית, ירדה ללידה ב’, בעוד בית”ר נהריה עלתה לליגה א’. בתום העונה, סיימה הקבוצה במקום השני ובמשחקי הפלייאוף מול הפועל ראשון לציון (1:2, 2:2), בית”ר נהריה עשתה היסטוריה והעפילה לליגה הארצית, הליגה השנייה באותם זמנים.

בשנת 1995, לאחר 33 שנות פעילות, בית”ר נהריה התפרקה לאחר הודעתה על הפסקת פעילות להתאחדות לכדורגל. רק לאחר 12 שנים של דממה, הוקמה מחדש בית”ר נהריה וכבר בעונתה הראשונה עלתה מליגה ג’ לליגה ב’. בעונת 2012/13 בית”ר נהריה סיימה ראשונה בטבלת הליגה הרביעית ועלתה לליגה א’. עונת 2014/15 הייתה האחרונה בה בית”ר נהריה שיחקה בליגה א’.

אליאור שושן עילאי סיידר ונירן מגירה (באדיבות המועדון)

“שמח לקחת חלק בפרויקט ושעמדנו במטרה הראשונה שלנו”

סיידר מתגורר כיום בנהריה, המקום בו נולד, יחד עם משפחתו שהתרחבה באחרונה. הסיטואציה, בעיר, כך מתאר בשיחה עם ONE, לא אידיאלית ובוודאי שאי אפשר לחשוב בכלל על חזרה למגרשים ולסכן חיי אדם לשווא. מתייחס סיידר לתקופה המתוחה בצפון ובארץ, להישג של בית”ר נהריה, לרגעים המיוחדים ולשאלת השאלות: סיידר בבית”ר נהריה גם בעונה הבאה?

לפני הכדורגל, איך אתה והמשפחה, איך מתמודדים עם הסיטואציה בנהריה?

“חג שמח ומועדים לשמחה, אנחנו בסדר ברוך השם, עושים ריצות סלון ממ״ד חחח.. ימים לא פשוטים בכלל האמת, אתה מרגיש שאתה נמצא באיזור מלחמה, אזעקות בלתי פוסקות ואי אפשר באמת להיות בשגרה רגילה, אנחנו רוב הזמן בבית ויוצאים רק לדברים חיוניים וזה לא פשוט, אבל אנחנו מוכנים לסבול את זה כמה שרק צריך אבל הפעם שבאמת צהל יסיים את הסיפור הזה וזאת תהיה הפעם האחרונה, סומכים על צה״ל שיעשה את העבודה”.

הפרוייקט שהתחיל עם צמד המילים “רוצים עלייה”, התממש.

“ללא ספק מרגש, אחרי שנים של בנייה של המועדון מלמטה מהיסודות הגיע הזמן הזמן לשים את נהריה על המפה ולהביא אותה לרמות הגבוהות ביותר, אני שמח לקחת חלק בפרויקט המדהים הזה שנקרא בית״ר עירוני נהריה ואני שמח שעמדנו במטרה הראשונה שלנו”.

בית'ר נהריה (באדיבות המועדון)

“עונה סופר מרגשת וקסומה, אין מאושר ממני להיות חלק”

למרות שמדובר רק בהמלצה מצד ועדת ליגות א’-ג’, נדמה כי זה סופי. בטח בצפון.

“נכון, אבל אנחנו בטוחים ויודעים הכי מגיע לנו לעלות ליגה ועשינו את זה בזכות, היינו הקבוצה הכי טובה בליגה הובלנו לאורך כל העונה את הליגה ואנחנו הגנה הכי טובה עם הכי פחות ספיגות וההתקפה הכי טובה עם הכי הרבה כיבושים”.

איך אפשר לסכם את העונה הזו בכמה מילים אחרי כל מה שעברתם העונה?

“וואו, עונה סופר מרגשת וקסומה, רגעים מרגשים, היינו חדר הלבשה מגובש וחברי, מועדון שהוא משפחה ומקצועי מהרגע הראשון ומבחינתי זה לא רק הצלחה מקצועית, יש פה את האלמנט הרגשי שאני משחק בשביל ולמען העיר שלי, יש לי פה מחויבות כלפי הקהילה שלי בעיר שלי ומבחנתי זה הדבר הכי מרגש וקסום שיש. אני זוכר אותי בתור ילד קטן מתרוצץ במגרש המיתולוגי של נהריה וחולם שנהריה עולה למעלה ומשחקת ברמות הגבוהות ביותר, והיום אני מייצג את העיר שלי ואין מאושר ממני להיות חלק מהמסע להוביל את נהריה לרמות הגבוהות ביותר”.

שיחקת בליגת העל ובליגה הלאומית ובשנים האחרונות אתה בליגות הנמוכות. אתה עדיין צעיר. בן 34. לא מרגיש פספוס שלא נשארת בדרגים הגבוהים?

“שמע חוויתי וטעמתי את הליגות הגבוהות ובאמת זה זה מדהים, ברור שאני חושב שיכולתי להישאר עוד ברמות האלה אבל בסופו של דבר קיבלתי את החלטה הזאת בלב שלם והסתכלתי קדימה לעבר העתיד שלי, ובע״ה עוד אסגור מעגל עם נהריה שם”.

אליאור סיידר (חג'אג' רחאל)

“להמשיך שנה הבאה? בעזרת השם כן”

אתה קורא בתקשורת כי במכבי בני ג’דיידה מכר מנסים להחזיר לעצמם נקודות בביה”ד העליון. מה אתה חושב על המהלך שלהם?

“האמת שאני לא מתעסק בזה וזה באמת לא מעניין אותי, אנחנו מקום ראשון, היינו כמעט לכל האורך העונה במקום הראשון, היינו הקבוצה הכי טובה בליגה. נהריה בליגה א’ וזה מה שחשוב”.

אתם ערוכים, כמועדון, לחזרה “פתאומית” של עונת המשחקים הנוכחית? אם יוחלט כך בישיבת הנהלת ההתאחדות?

“שמע, במדינה שלנו הכל יכול להיות. אנחנו נהיה מוכנים לכל תרחיש, אבל צריך להגיד את האמת: במצב הקיים אי אפשר לקיים שגרה. החיים והבריאות חשובים יותר מכל”.

אליאור סיידר בבית”ר נהריה בעונה הבאה בליגה א’? תמשיך?

“בע״ה כן! ואנחנו לא עוצרים! יש לנו מטרה שכל ילד מנהריה ומהסביבה יהיה לו בית ברמות הגבוהות ביותר פה בנהריה”.

נאור אורנשטיין ואליאור סיידר (באדיבות המועדון)

רגע אחד מיוחד שתיקח איתך מכל העונה המשוגעת הזו.

“וואו, קשה לבחור רגע אחד יש כמה רגעים קסומים קבוצתיים ואישיים העונה הזאת, אבל הייתי בוחר אולי את סמיע בחוץ דקה 90 שער ניצחון ואת המהפך נגד בענה בחוץ בסיבוב הראשון צמד שלי בדקות האחרונות עם שער ניצחון במספרת ניצחנו 1:2 זה היה מטורף. וואו”.