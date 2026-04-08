טירוף: ריאל ובאיירן סיפקו שואו בקצב מסחרר

זה המשחק לו חיכינו. קרב בין שתי אימפריות שהולכות על התקפה ונותנות שואו על הבמה הגדולה בליגת האלופות. קצב מסחרר, 17 איומים למסגרת, 40 בעיטות בסך הכל, 19 קרנות. לא מעט טעויות, ולפרקים זה נראה כאוטי, אבל אין רגע דל, והשוערים לא יכולים לנשום לרווחה. מנואל נוייר חגג זה עתה יום הולדת 40, אבל מקפץ ודוהר אל מחוץ לרחבה כאילו הגיל כלל לא רלוונטי לגביו. אנדריי לונין חוזר במכונת הזמן לעונה הגדולה לפני שנתיים כאשר החליף את טיבו קורטואה הפצוע, ועושה זאת שוב. וזה רק החלק הראשון.

באיירן מינכן ניצחה את ריאל מדריד ברבע גמר ליגת האלופות 1:2 בסנטיאגו ברנבאו, אבל אף אחד לא יעז לקבוע שהמאבק הזה נגמר. יש גומלין בבוואריה ביום רביעי הבא, ואפשר להתחיל לספור את הדקות. זה שואו שלא כדאי לפספס. המלכה הלבנה של המפעל לעולם לא מניפה דגל לבן. היא לא עשתה זאת אתמול כאשר נקלעה לפיגור כפול. הפסד מביך למיורקה במסגרת הליגה הספרדית בשבת נשכח לחלוטין. בזירה האירופית יש לה קסם מיוחד, והיא רשאית להרגיש מאוכזבת מהתוצאה.

מאידך, גם באיירן לא מרוצה כלל. היא סבורה כי ניתן היה לסדר מקדמה גדולה יותר. באיירן היא קבוצת ההתקפה הטובה באירופה בימים אלה. עם 100 שערי בונדסליגה ב-28 מחזורים, היא בדרך לשבור את כל השיאים. בליגת האלופות היא רומסת קבוצות שלא נמצאות בדרג שלה. את אטאלנטה היא הביסה 1:6 בברגמו בשמינית הגמר, והמאמן וינסנט קומפאני אמר שקצת ריחם על המארחת, כי אחרת ניתן היה ללחוץ על הדוושה עוד יותר. ובאיירן לוחצת עליה בדרך כלל. היא עושה זאת משריקת הפתיחה. אתמול היא יצרה את ההזדמנות הראשונה בהתקפה הראשונה, ואת השער השני הבקיעה שניות ספורות אחרי תחילת המחצית השנייה.

השער השני הזה מדגיש את היעילות והאלגנטיות בחוד של אלופת גרמניה. ריאל היא זו שהתחילה מעיגול האמצע, ומיד מצאה את עצמה תחת לחץ כבד. כאשר אלכסנדר פאבלוביץ' חטף את הכדור לאלברו קאררס, כבר היו לו אופציות מסירה רבות. הוא בחר את מייקל אוליסה - האיש עליו ניתן לסמוך תמיד. האנגלי-צרפתי המתין עד שהארי קיין הגיע לעמדת בעיטה והגיש לו את הכדור בעדינות הנכונה. מבין החלוצים המרכזיים, קפטן נבחרת אנגליה הכי מסוכן בבעיטות מחוץ לרחבה, ובטוטנהאם זוכרים זאת היטב. הוא יודע לשים כדור שטוח בדיוק בפינה, וללונין - טוב ככל שיהיה - לא היה סיכוי.

קשה לעצור את באיירן לא רק בזכות האיכות הטהורה של שחקניה, אלא גם כי היא מגוונת. הניידות של קיין מאפשרת לו לקבל כדורים בעמדות שונות, וגם מפנה שטחים עבור חבריו. מאחוריו היו אתמול בהרכב שלושה שחקנים שמוגדרים על הנייר כקיצונים – אוליסה, סרג' גנאברי ולואיס דיאס. במערך כזה, גנאברי הוא סוג של פליימייקר בהיעדרו של ג'מאל מוסיאלה שחוזר בהדרגה מפציעה ומשולב בינתיים בעיקר כמחליף. באופן טבעי, הוא נהנה לנוע גם לאגפים, ואז עמיתיו יכולים לחתוך למרכז. מתקבלת חוליה גמישה ומהירה, והמעקב אחריה לא פשוט כלל.

למשל, בדרך לשער הראשון היה זה דווקא קיין שירד לאחור כדי לבצע מסירה כפולה עם גנאברי, ואז הקשר סיפק כדור עומק לכיוונו של דיאס. טרנט אלכסנדר ארנולד לא הצליח לשמור על הקולומביאני, וזו סוגיה מהותית בעורף של ריאל. ידוע כי האנגלי אינו מגן מושלם בכל הקשור לשמירה על שחקני אגף מהירים, ובשל כך נעדר מהסגל שבוחר תומאס טוכל לקראת המונדיאל. לעומת זאת, בחלק הקדמי מעטים יכולים להתחרות איתו, ועובדה היא כי הוא בישל את השער המצמק של קיליאן אמבפה בכדור רוחב מושלם. זה המשחק השלישי ברציפות בו מספק TAA אסיסטים, אחרי המפגשים מול אתלטיקו מדריד ומיורקה בליגה הספרדית, ויש יסוד סביר להניח כי מהלכים רבים יעברו דרכו גם בגומלין.

נוייר הסיר את כל הספקות

אלכסנדר ארנולד ממש לא היה היחיד שפישל אתמול בהגנה. טיאגו פיטארץ' כמעט בישל ברשלנות לגנאברי כאשר ניסה למסור ללונין, והשוער האוקראיני הצליח להציל באינסטינקט מרהיב. מהעבר השני, דאיו אופמקאנו כמעט סיפק אסיסט מוזר לוויניסיוס, והברזילאי היה חייב לצמק את התוצאה. לנוייר היו תוכניות אחרות. השוער יצא במהירות לשפת הרחבה, חסם את זווית הבעיטה והלחיץ מאוד את כוכב ריאל שלא הצליח לכוון כמו שצריך.

באופן כללי, מהירות היציאות של נוייר היתה עוצרת נשימה, אבל הוא גם היה נהדר על הקו. למעשה, הוא היה קרוב מאוד למנוע מאמבפה את השער המצמק, אך הכדור הלך לרוע מזלו דווקא למשקוף ופנימה. כך או כך, ספקות רבים הוסרו אתמול לגבי יכולותיו אחרי ששרד את כל הבעיות הבריאותיות. לניסיון אין תחליף, ועם כל הכבוד ליונאס אורביג הצעיר, אין ממש תחרות על המקום בהרכב. כאשר הקפטן כשיר, הוא אמור להיות על הדשא, וזה אמור להיות המצב גם בגומלין.

כשנוייר בשיאו, יכול אופמקאנו להרשות לעצמו לעשות את השטויות הרגילות שלו. אתמול הצרפתי היה עלול להיות הגיבור הטרגי מכל הבחינות, כי בתחילת המשחק הוא פספס הזדמנות ודאית לכיבוש. בתסריט אחר, אוהדי באיירן היו זועמים עליו, אבל חבריו דאגו שכל המחדלים יישכחו בינתיים. עד יום רביעי. מי יודע מה הוא מתכנן לנו בשבוע הבא.

עבודה מרובה בהחלט צפויה לנו. ריאל הייתה התקפית אתמול, אבל ההרכב שלה בגומלין עשוי להיות הרפתקני יותר. ייתכן כי ג'וד בלינגהאם יהיה כשיר לפתוח לראשונה אחרי הפציעה, בעוד אורליאן טשואמני ייעדר בשל צבירת כרטיסים צהובים. אם האנגלי ייכנס למשבצת של הצרפתי, יהיו לריאל אופציות מגוונות יותר בחלק הקדמי, וג'וד הרי מנוסה מאוד במשחקים באליאנץ ארנה מאז הימים העליזים בבורוסיה דורטמונד. גם פדריקו ואלוורדה אמור להיות דומיננטי יותר בהתקפה בגומלין, אחרי שהתרכז אתמול בעיקר בנסיונות לשלוט במרכז המגרש מול שחקני באיירן - וזו משימה קשה ביותר.

על סמך ההיסטוריה ביניהן, הקבוצות יודעות כי יתרון 1:2 ממשחק חוץ עלול להיות שברירי. ברבע גמר ליגת האלופות ב-2017, ניצחה ריאל 1:2 במינכן, אבל באיירן נתנה פייט אדיר בגומלין במדריד, ניצחה 1:2 וגררה את המשחק להארכה, שם השלים כריסטיאנו רונאלדו שלושער בדרך ל-2:4. בחלוף שנה, שוב ניצחה ריאל 1:2 באליאנץ ארנה, אבל באיירן הלכה על כל הקופה בספרד והייתה קרובה לשער מכריע בקרב שהסתיים בתיקו 2:2. כפי שניתן לראות, שערים לא חסרו שם – וזה מה שמצפה לנו גם הפעם. נוייר ולונין כבר מוכנים.