ברצלונה פייבוריטית ברבע הגמר, גם פ.ס.ז'

הערב השני של רבע גמר ליגת האלופות יגיע היום (רביעי, 22:00) עם שני משחקים מסקרנים: ברצלונה תארח את אתלטיקו מדריד למפגש נוסף, הפעם בצ’מפיונס, ובמקביל אלופת אירופה, פ.ס.ז’, תארח את ליברפול.

ברצלונה – אתלטיקו מדריד

ה"סדרה" בין השתיים מגיעה לפרק חדש: אחרי שהקולצ’ונרוס הדיחו את היריבה מגביע המלך עם 3:4 בסיכום וה-1:2 של הבלאוגרנה בליגה רק בשבת, מגיע המשחק הראשון שלהן ברבע גמר ליגת האלופות.

המשחק ייערך בקאמפ נואו ובארסה פייבוריטית מן הסתם. הקטלונים קיבלו יחס של פי 1.5 לניצחון. לעומת זאת, ניצחון של אתלטיקו מוערך ביחס של פי 4.7 וצריך לקחת בחשבון שבליגה דייגו סימאונה העלה הרכב משני ביותר ושמר את הכוכבים שלו במיוחד למפגש הזה. בכל אופן, במקרה של תיקו היחס הוא פי 4.5.

פ.ס.ז’ - ליברפול

אלופת אירופה תנסה להשיג מקדמה לגומלין באנפילד והיא פייבוריטית לנצח בפאריס עם יחס של פי 1.6. המייטי רדס קיבלו יחס של פי 4.25 לניצחון, בעוד מי שמאמין שהמשחק הזה יסתיים בתיקו וזה מה שיקרה, ירוויח פי 4 מסכום ההימור.